​Форвардам там не место

«Соккер.ру» на фоне неудачных выступлений Бензема, желания Мораты уйти в «Челси» и отказов звездных нападающих предлагает выяснить, что не так с атакой «Реала»?

2009 год. Списание Рауля

«Реал» всегда умел купить форварда, а потом не знать, что с ним делать. Но новейшая история злоключений центральных форвардов началась параллельно с приобретением прав на бренд «Роналду». Как только португалец понял, что можно стать лучшим бомбардиром, играя, как ему удобно, и заставляя команду подстраиваться, «Реал» стал коллективом, где центральный нападающий всегда крайний, а вингер всегда получает право на удар по воротам. Когда Криштиану начинал, в атаке были Игуаин и Бензема. Но тогда португалец лишь учился пожирать нападающих.

Поэтому важнее смотреть на кита Рауля, который начал вместе с Роналду последний свой сезон в Мадриде. Испанский капитан и легенда «Реала» на самом старте чемпионата выпал из основной обоймы. И поскольку акцент был сделан на молодых Гонсало и Карима, а центральной задачей в атаке стал поиск оптимальной позиции для Роналду – «Реал» в игровом смысле сначала предал, а потом списал легенду. Рауль еще был готов поиграть в атаке, невзирая на возраст, но символично получилось, его отодвинули. Уход Гонсалеса в «Шальке» намекнул на будущее многих нападающих.

2010-12. Муки Игуаина и Бензема

Оставим за скобками приход такого персонажа, как Адебайор – наверное, просто понравились мадридские рестораны, заскочил на паэлью. Даже не будем вникать в проблемы Ди Марии, загнанного на правый фланг, а потом в центр поля. И не стоит напоминать про Озила, который отдавал передачи, но не развивался так, как мог, учитывая талант. Говорим о нападающих. Ведь это тоже давняя и нерешенная до сих пор проблема. Видим, что много сезонов Игуаин и Бензема сменяли друг друга, играли попеременно, были достаточно результативными, но не развивались стремительно и не вышли на пик, чтобы стать равными Роналду по голам.

После последнего чемпионского титула «Реала» - а выигрывали с Криштиану лишь в 2012-м, было заметно, как не хватает командной игры в атаке, а не ставки на голы одного человека. Ведь когда появились талантливые Кальехон и Мората, никто не сомневался – их не подпустят к основе и не сделают новыми Раулем и Морьентесом. Одновременно, поскольку не были приняты решения по Кариму и Гонсало, в «Реал» просто не мог приехать новый форвард мирового класса. И за этот просчет заплатили всего двумя чемпионскими титулами за десять последних лет. Откровенно негусто для самого «Реала». Да и ЛЧ выиграли благодаря покупке альтернативы и дополнения Роналду в атаке…

2013 год. Игуаина отправляют в Неаполь

Гонсало на днях технично подколол фанатов «Реала», которые свистят после неважной игры Роналду: «„Ювентус“ очень похож на „Реал“, здесь вас подготовят к победам. Но у „Ювентуса“ свист в адрес собственных игроков не является частью культуры боления». Но даже если у него с Криштиану хорошие отношения, даже если заступается за бывшего коллегу, аргентинец не будет спорить, что у португальца, как и у Месси, всегда одна реакция на несовершенные решения напарников в атаке.

Оба диктатора кривятся, поскольку считают, что сами подобным образом не промахнутся. Когда такое отношение даже собственных партнеров, то понятно, что промазать проще. А ведь, как знаем по играм Игуаина в Италии за «Наполи» и «Ювентус», речь о приличном форварде. Не стоит без малого центнер живого веса аргентинца тех диких денег, что заплатили в Турине, но нападающий качественный. Мог бы приносить больше пользы «Реалу», если бы «сливочные» умели ценить всех и не разделяли на важных для коммерции и тех, кто может быть на втором плане, как Модрич. Так что для Игуаина уход из «Реала» - подарок судьбы, ведь мог сейчас оказаться на месте Бензема.

Фото опубликовано Gonzalo (@ghiguain20_9) Дек 17 2015 в 1:28 PST

2013 год. Отказ Левандовски

У «Реала» должен был появиться рослый и результативный, эгоистичный и видный центральный нападающий. Роберт подтвердил тогда переговоры с Моуриньо, у него был номер португальца, общались по телефону, а после игры на «Бернабеу» его отвел в офис рядом с раздевалками Флорентино Перес и долго убеждал выбрать именно «Реал». Поляк сразу не отказался, но результат переговоров вам известен – через год «Бавария» получила нападающего в качестве свободного агента, «Реал» и компания переключились на другие цели.

Совсем недавно Левандовски удачно сформулировал причину такого выбора: «„Бавария“ один из крупнейших клубов в мире, на одном уровне с „Реалом“ и „Барселоной“. Смена клуба не стала бы шагом вперед в карьере, могу выиграть все титулы с „Баварией“. К тому же, меня в Мюнхене все устраивает». Роберт не настолько любит троллинг, чтобы высмеять эгоизм Роналду, но видно, как в «Баварии» объясняли нападающему, почему поляку не нужен «Реал» - говорили о том, что мы сейчас. В Мадриде форвард-эгоист не нужен самому высокооплачиваемому спортсмену мира.

2014 год. Срыв трансфера Фалькао

Жорже Мендеш в 2014-м году активно плодил слухи, что Радамель отказывает грандам АПЛ, поскольку хотел запихнуть его в «Реал». «Ливерпуль» вправду искал замену на случай ухода Суареса, «Челси» и «Манчестер Сити» присматривались к колумбийцу, который выступал за «Монако». Но тяжелая травма колена, которая поставила крест на участии центрального форварда, который в «Спартак» не поедет даже к Карпину, в бразильском футбольном карнавале, повлияла на характер переговоров. Но если бы Фалькао попал в «Реал», а не оказался в мучительной аренде в «Манчестер Юнайтед», то скорее получили еще одно доказательство, что у «Реала» проблемы с адаптацией нападающих, нежели увидели сказочную связку Бэйл – Фалькао – Роналду.

2014 год. «Десима» с помощью Бэйла

Гарет провел в «Реале» три полноценных сезона, а теперь травмировался и пропускает матчи. Но результативно сыграл – забил больше двадцати мячей во всех турнирах, только в первом. Пока Роналду не взревновал окончательно, а мелкие травмы не стали выбивать напористого валлийца из колеи. Говорят, Бэйлом недовольны в «Реале». Был на тот момент самым дорогим игроком мира, а в звезду, которую можно продавать на околофутбольном рынке, не превращается, поскольку играет не так часто, как хотелось бы.

Но показательно, что десятую победу в Кубке чемпионов получили именно в сезоне, когда новичок забил шесть мячей в ЛЧ и старался понравиться. После этого Роналду быстренько заказал куклу вуду Бэйла, валлиец пригодился по ходу второго похода за «ушастым», но настолько результативно не играет. Зато с приездом Гарета появился намек на трио в атаке, Бензема провел неплохой сезон, хотя здесь у медали две стороны. Бэйл в целом помог «Реалу» в еврокубках, но не вернул им титул лучшей команды Испании. Кроме того, появление еще одного голевого маньяка занизило статус центрального форварда.

Фото опубликовано Gareth Bale (@garethbale11) Дек 18 2016 в 5:10 PST

2015 год. Очередной отказ Агуэро

Не случайно Агуэро постоянно отказывается от «Реала». Не согласился в 2011-м, не хотел становиться врагом фанатов «Атлетико» и не желал воевать против Месси. Потом через два года Серхио снова не согласился на запрос. Номинально сильный, но одновременно спорный нападающий, прекрасно знает, что в «Реале» столько шансов, как в МС, не дадут. Агуэро теоретически мог бы помочь в Мадриде. Ведь знает Ла Лигу, понимает стиль игры «Реала». Да и в составе «горожан» и сборной привык, что его окружают мастера высокого уровня и нужно уступать мяч и геройский статус.

Говорят, Агуэро попробуют переманить летом, в четвертый раз, ведь вспоминают еще и отказ 2015-го. Впрочем, если Обамеянг тренеру Зидану не нужен, то что Зинедин, на счету которого маловато реанимированных звезд, сможет сделать с подуставшим Агуэро? Странный у «Реала» вкус, выбирают людей, которые или не хотят играть в Мадриде – представьте себе, есть и такие футболисты, или пытаются вести переговоры с теми, кто не нужен или не очень подходит для решения глобальной проблемы. Например, возвращение Мораты и блокировка отлета в АПЛ пока принесли мало пользы игроку и его родному клубу.

2016 год. Закат Бензема

Тут виноват и сам футболист, не только внешние факторы. Меньше надо с несовершеннолетними девушками общаться, принимать косвенное участие в шантаже Вальбуэна и прочих делах. Карим величал себя идиотом после этих историй, а «Реал» заступался за нападающего. Голова француза порой забита не футболом, что видно не поле. Теперь критики Бензема могут показать и статистику – 0.8 ударов в среднем в створ за матч для форварда «Реала» равно провалу. Да и 2.2 любых удара за поединок – маловато, если учитывать, что в прошлом сезоне было 3.6.

Фанаты «Реала» подшучивают над Неймаром, что забил меньше Рамоса, но у Карима те же пять мячей в Ла Лиге. Француз сбавил, отсутствие Бэйла ему мешает, средняя форма Роналду не помогает, Мората порой лишает практики. На днях появилась информация, что Перес убедил Зидана продать Бензема. Французский тренер всегда защищал соотечественника, долго держался, но ему сейчас надо думать, как бы развивать «Реал», который не сможет всегда выигрывать однообразно. И ошибки рефери не всегда выручат. В атаке у Зидана нет такой четкой системы, как у «Барселоны» в лучшем сезоне Месси, Суареса и Неймара. Вопрос выбора нападающего, который идеально заменит Бензема, открыт.

2017 год. Если не Мората, то кто?

Появился с пылу жару слух, что Альваро сообщил близким друзьям – все решено, идет к Конте в «Челси». Диего Коста улетит летом в Китай, а испанец его заменит в составе лидера АПЛ. В Мадриде параллельно вроде бы отказались от Обамеянга, но давно говорят о Дибале. И тут снова старая история. Сегодня Кассано заявил, что время, проведенное в «Реале» для него – потерянное. Антонио подчеркнул, что не использовал шанс по собственной глупости, но и после него много лет – аккурат с момента покупки Роналду, ни один центральный нападающий, а порой даже атакующий игрок (Кака, Ди Мария, ван дер Ваарт…) себя не проявил. Совпадение? Вряд ли. Не хватает человека, который стал бы настолько важным и уместным, как Суарес в «Барселоне».

Когда фанаты «Реала» ищут причину, почему уступали в разных турнирах, то одно из объяснений очевидно после путешествия по фактам – у команды давным-давно нет центрального нападающего мирового уровня в лучших кондициях. Но разве может такой появится? Опыт Игуаина показывает, что дело не обязательно в игроках, а скорее в системе игры, построенной ради удовлетворения голевых потребностей Роналду. Результативным нападающим с лидерскими качествами в «Реале» не рады. А когда нужно их участие – приходится Серхио играть в чужой штрафной при стандартах в стиле таранного форварда. Но что будет с командой, когда Криштиану станет еще старше, Кроос получит травму и окажется рядом с Бэйлом – не сможет подать мяч, а Рамос не допрыгнет? Нужна еще одна спасительная опция – самостоятельный центральный нападающий, ведь они снова в моде. И «Реал» не имеет права отставать от времени.