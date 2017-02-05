Календарь-убийца, или главная проблема АПЛ

Почему гранды АПЛ стали легкими мишенями в ЛЧ? Из-за чего в топ-матчах один боец или сразу оба предпочитают уйти в клинч? «Соккер.ру» знает, что убивает английский футбол.

Предпосылки к разговору

1. Неудачное выступление английских клубов в Лиге чемпионов вошло в традицию.

2. Возрастающее от года к году количество травм в АПЛ.

3. Несмотря на непрекращающийся приток звездных футболистов, зрелищность АПЛ падает, что готовы подтвердить эксперты. Например, Арсен Венгер: «Пока что текущий чемпионат меня полностью разочаровывает. Клубы просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии крутятся огромные деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьезным давлением. Все команды в чемпионате очень высокого уровня».

Рейтинг зрелищности. Хороши ли топ-матчи АПЛ?

Календарь-убийца

Губят английский футбол не только и не столько эксцентричные руководители и нерадивые менеджеры, сколько основа основ – календарь. Сейчас, в начале февраля, завершается полуторамесячный марафон, за время которого самые «удачливые» представители АПЛ вроде «Ливерпуля» могли собрать неподъемную ношу из 15-ти поединков. За 55 дней команда Юргена Клоппа провела полтора десятка матчей, в среднем две игры в неделю. Если бы у нас в России не было такой зияющей зимней дыры в середине сезона, а климат позволял бы играть в футбол, то в трехмесячную паузу можно было уложить еще один полноценный чемпионат, если взять английский темп. Вот только это плохой пример для подражания. Прикинем максимальное количество матчей во внутренних турнирах для клубов из разных стран.

Англия. Чемпионат (38) + Кубок (10) + Кубок Лиги (7) = 55 матчей

Франция. Чемпионат (38) + Кубок (6) + Кубок Лиги (4) = 48 матчей

Испания. Чемпионат (38) + Кубок (9) = 47 матчей

Италия. Чемпионат (38) + Кубок (7) = 45 матчей

Германия. Чемпионат (34) + Кубок (6) = 40 матчей

Россия. Чемпионат (30) + Кубок (5) = 35 матчей

Таким образом, если английский клуб доберется до финалов обоих турниров, собрав по пути все возможные переигровки, то «накапает» 55 игр за сезон только во внутренних турнирах. Добавляем европейские странствия: чтобы пройти полный путь в Лиге чемпионов при условии старта с группового этапа, избегая квалификационных соревнований, нужно провести 13 матчей. В Лиге Европы на два больше – 15. Есть прекрасный пример «Ливерпуля» из прошлого сезона, которому довелось провести 63 поединка за кампанию. А это серьезный перегруз. И отметьте для себя такой момент: дойдя до финалов Лиги Европы и Кубка Лиги, «красные» остались на 8-м месте в АПЛ. Нормальна ли ситуация, при которой исключается успешное выступление во всех доступных турнирах?

Английским клубам не рекомендуется гнаться за двумя зайцами сразу, потому что есть риск упустить обоих, так что в этом смысле «лучшая лига мира» повторяет смешную российскую рекурсию. Команды готовы поступиться своими интересами в еврокубках, чтобы удачно выступить в чемпионате, где с серьезными лицами и твердыми намерениями борются за новые билетики в Лигу чемпионов и Лигу Европы, чтобы, когда придет время, снова пожертвовать этими турнирами ради нового попадания в них. И последний аргумент: все идет к тому, что второй раз подряд чемпионом Англии станет команда, не задействованная в еврокубках. В прошлом году был «Лестер», теперь к титулу рвется «Челси». В трех сезонах до этого будущий чемпион Англии (МЮ, «Ман Сити» и «Челси») вылетал из ЛЧ в 1/8 финала. Получается, что топ-клуб, который провалится в нынешнем чемпионате и не попадает в континентальные турниры, резко повысит свои шансы на чемпионство в будущем розыгрыше АПЛ?

Систему ломал только Фергюсон

Только один человек в отдельных сезонах мог себе позволить успешное преследование двух больших целей – сэр Алекс Фергюсон. В 1999-м и 2008-м его МЮ выигрывал и АПЛ, и Лигу чемпионов. При этом шотландский мэтр мог позволить себе такой финт, как отказ от участия в Кубке Англии сезона 1999/2000, так как в календаре появился еще один турнир – Клубный чемпионат мира. Тогда на «Манчестер Юнайтед» обрушился шквал критики, но логика Фергюсона была неоспорима: силы футболистов не безграничны. Жаль, что это резонансное решение сэра Алекса не стало импульсом для изменений в английском календаре. Возвращаясь к теме совмещения европейских успехов с выступлениями на внутренней арене, вспомните годы триумфов «Ливерпуля» и «Челси» в Лиге чемпионов. Спутником этих побед были слабые результаты в АПЛ, оба клуба финишировали за пределами первой четверки в чемпионате: «красные» стали пятыми, а «синие» - шестыми.

Усталость и травмы – бич АПЛ

Допустим, кто-то скажет: «К черту Лигу чемпионов, АПЛ – самодостаточный турнир!» Но ведь не только провалами в еврокубках чреват убийственный график. Обилие сильных и знаменитых футболистов – это прекрасно, но, чтобы демонстрировать свой класс на поле, они должны быть в соответствующем состоянии свежести. В Англии же получается так, что во многих важных матчах приходится наблюдать за сражением выжатых лимонов. Забавно, но примерно из этого места растут ноги у одного из лозунгов гордости: «В АПЛ каждый аутсайдер может доставить неприятности лидеру!» Дайте грандам нормальный календарь, и количество сенсаций будет сопоставимо с другими чемпионатами. Часто причина поражений топ-клубов банальна: классные, но измотанные футболисты попадают под дерзких и свежих оппонентов.

Но пусть англофилы посчитают, что и это добавляет изюминку: мол, если клуб сильный и претендует на титулы, то должен доказывать свою состоятельность, несмотря на обстоятельства. Окей, но как тогда быть с травмами? Перенапряжение приводит к резкому возрастанию риска повреждений и несет в себе прямую угрозу здоровью игроков. По инициативе одной страховой компании было проведено исследование, которое показало, что коэффициенты выплат по гарантийным взносам на случай травмы для футболистов АПЛ неуклонно падают от года к году. Следовательно, это говорит о росте числа самих травм. И это с учетом развития медицины и методов восстановления, причем исследование показывает, что травматизм в командах, участвующих в еврокубках, на 41% выше. Эффективное ли это обращение с дорогими активами?

Выход есть!

На самом деле, выход есть, причем он довольно простой и логичный, если не учитывать приверженность англичан традициях. В данном случае больше подойдет сленговое словечко «упоротость», потому что британцы, скорее всего, продолжат отмораживать уши назло маме (в данном случае – жертвовать зрелищностью, результатами на европейской арене и здоровьем игроков). Конечно, никто не покушается на святое – АПЛ должна остаться в неизменном виде, с 20-ю командами и рождественскими заездами, а вот кубковые турниры необходимо реформировать. Убрав из календаря Кубок Лиги, целесообразность проведения которого под большим сомнением, и отказавшись от переигровок в Кубке Англии, можно сделать график приемлемым. Но лишние матчи – это ведь не только традиции, но и деньги, от которых сложно отказаться. Поэтому скорее клубам придется самим искать решение проблемы, благо, в средствах они не ограничены. Думаю, грядет новая волна расширения составов, наличие денег и амбиций подталкивает к поиску решений, которые позволят добиваться успехов на всех фронтах.