Роналду во всём хуже Неймара?

Пеле считает, что нападающий «Барселоны» во всем лучше Роналду, кроме игры головой. «Соккер.ру» предлагает полагаться не только на ощущения.

Корректно ли их сравнивать?

Каждый год выбирают обладателя «Золотого мяча», и ограничений нет. Поэтому заявление фанатов Роналду, что нельзя сравнивать португальца и бразильца из-за возраста, нельзя считать обоснованными. Никто не поставит Неймара выше по сумме достижений, будет чистая победа игрока «Реала».

Но есть ведь миг между прошлым и будущим. Важно, кто в лучшей форме и приносит больше пользы для своих команд прямо сейчас. Ведь это игроки вечных соперников и одной позиции – левые вингеры. Но при этом разных, особенно в этом сезоне, задач, что добавляет перчинку в битву.

Король футбола Пеле или любой из нас имеет право голоса в вопросе о крутости Неймара и Роналду. И критерии с цифрами, которые помогут вам определиться, у нас имеются.

Голы в текущем сезоне

Читается победитель, Роналду результативнее, хотя важно отметить, что оба транжиры. Лишь 15.5 % ударов Криштиану становятся голевыми в Ла Лиге, у Неймара показатель еще хуже – 9 %. В этом сезоне на счету Роналду 20 голов за «Реал» в 25 поединках, а поскольку обычно играет чуть больше пятидесяти встреч, то по графику идет на 40 с копейками голов. Это будет худший показатель Криштиану за шесть сезонов, но должен забить больше, чем в первый год в «Реале». А у Неймара ситуация другая. И в целом не настолько результативен - с 2014 года в Ла Лиге разница 96:51 в пользу Криштиану. И в отдельно взятом сезоне собрал 9 голов в 27 матчах. Забил меньше Серхио Рамоса в Примере, мяч не идет в ворота.

Результат: победа Роналду со счетом 20:9.

Прессинг и оборона

А вот тут уже интереснее. Насколько хорошо Неймар и Роналду работают на команду, как часто отбирают мяч, сколько совершают перехватов, как часто нарушают правила на соперниках и так далее. И тут Неймару есть что предъявить – ровно в два раза поднял количество удачных отборов мяча. Причину скрывать не будем – плохая форма левых беков, травмы Иньесты заставляют Неймара играть иначе. Но при этом в полтора раза чаще нарушает правила, чем Роналду, который весьма пассивен в обороне – один перехват за три поединка в среднем уже не первый год. Кроме того, Неймара чаще «роняют», то есть Роналду стали закрывать без фолов.

Результат: победа Неймара, оборонительные показатели сильнее.

Работа на партнеров

В прошлом сезоне Неймар разгонялся – 12 ассистов в Ла Лиге против 11 у Криштиану. И сейчас заметно опережает португальца. 7 передач против 3, и даже успехи Роналду в ЛЧ – 4 передачи перед голами, ничего ему не дают. Неймар создал семь голов для напарников в пяти поединках ЛЧ – феноменальный показатель. Раньше бразилец не был таким щедрым, а Роналду отдает пас лишь когда точно знает, что не забьет. Например, Криштиану создал для Бензема лишь 9.6 % голов француза в чемпионате Испании. Более эгоистичного не центрального форварда еще поискать. По ключевым передачам – тем, после которых наносили удары, Неймар тоже побеждает, 3 против 0.9 за матч в Ла Лиге.

Результат: победа Неймара, 14:7 по голевым передачам в сезоне.

Показатели дриблинга

Особенный пункт, поскольку позволяет понять, сбавляет ли Роналду в плане дриблинга с годами? Ответ положительный – если в начале пути в Мадриде он 6.5 раз применял дриблинг за каждые 90 минут, то теперь показатель упал до 2.0. Роналду разучился обыгрывать? Вряд ли, но не такой резкий, как раньше. Неймару, раз моложе и живее, проще – наоборот наращивает обороты и каждые девяносто минут в последних двух сезонах за «Барселону» совершает 9.6 и 9.5 попыток обводок соответственно. В этом сезоне у Роналду 0.9 удачных обводок за поединок, у Неймара – 4.5. Преимущество ровно в пять раз.

Результат: победа Неймара, его дриблинг приносит пользу, ведь много удачных обводок.

Игра на втором этаже

Пункт, который отдельно выделил дедушка Пеле. И нет абсолютно никаких сомнений, что легендарный бразилец прав. Неймар слабее в игре головой. Ниже ростом, реже оказывается прямо у ворот в гуще борьбы – у Суареса после первых ста голов в «Барселоне» было 97 ударов из штрафной. Конечно, Неймару нет места в борьбе на втором этаже, он автор навесов и прострелов. Роналду наоборот может удачно сыграть на стандарте, невероятно прыгучий, а в цифрах это 1.1 удачная дуэль наверху против 0.35 у Неймара. Существенный перевес, хотя и на глаз понятно – головой Роналду забил немало, пусть и сбавил в этом компоненте в Ла Лиге. Хуже, чем сейчас, головой Криштиану играл лишь в 2012-м году.

Результат: победа Роналду, что ожидаемо, мастер работы на втором этаже, свыше 16 % мячей забивает головой.

Техника работы с мячом

У Роналду могучий и грамотный удар, у него чище пас. Не суетится, опыт сказывается положительно. Очень любопытно было сравнить точность паса, поскольку это важный параметр для качественного нападающего. Центральный форвард ведет борьбу за мяч, поэтому может терять снаряд, ведь за его спиной десять человек. Игрок фланга должен быть аккуратнее. У Роналду 82-85 %, у Неймара – 73-74 % точных пасов. Разница существенная, но тут важно добавить еще одну характеристику. У Неймара в среднем по 2.7 случаев неудачного приема мяча за игру, у Криштиану – лишь 1.7.

Результат: победа Роналду, культура паса и удара у него на еще более высоком уровне, чем у Неймара.

Влияние на результаты

Как действия Роналду и Неймара влияли на результаты «Реала» и «Барселоны»? Известно, что Криштиану забивает чуть больше голов, которые приносят очки, чем Месси, в чемпионате Испании. Разница небольшая, не помогает «Реалу» выигрывать чемпионства, но так насчитали журналисты из Каталонии. Они же подтвердили, что у Роналду больше голов лидерам Ла Лиги и меньше мячей в ворота аутсайдеров, чем у Месси. Но как дела у Неймара в сезоне с ключевыми решениями, голами и передачами? Бразилец непосредственно повлиял на набор 23 пунктов. Роналду – 16 очков «Реала». Криштиану раньше вытаскивал «Реал» чаще, а Неймар мог спасти еще несколько раз, если бы судьи ставили пенальти, когда на нем вправду нарушали правила.

Результат: победа Неймара, хоть и не забивает в Примере так часто, как Роналду, но оказалось, что есть важные голевые решения в разных турнирах.

Итоговый счет. Неймар 4:3 Роналду

Сейчас это сравнение намного любопытнее, чем в случае с привычным спором с Месси, который ушел в центр поля. Ведь и Неймар, оказывается, не промах. Не только сейчас, но и вообще – если уж фанаты Криштиану любят говорить, что раньше трава была зеленее. Роналду богаче? Так в возрасте бразильца зарабатывал меньше. Криштиану результативен? К годам Неймара, опять же, забил меньше. Португалец выиграл Евро? Бразилец важен для сборной и еще результативнее в ее составе, у него будут международные попытки, которые у португальца потрачены.

Роналду освистывают фанаты «Реала»? Болельщики «Барселоны» понимают, что Неймар жертвует собой ради команды, и это им нравится. Как только вернутся голы Неймара – а они вернутся, бразилец, сохранив обретенные навыки, будет смотреться взрослее. А Роналду уже некуда прибавлять. Пеле, безусловно, предвзят, когда категорично ставит Неймара выше. Но он смотрит на Криштиану примерно так, как смотрят многие фанаты «Реала». В Мадриде помнят о возрасте звезды и считают, что эгоизм португальца надо пресекать на корню. Понятно, если ставит себя выше команды по ходу победной серии – не происходит ничего страшного. Другое дело, если начинает играть на себя в трудную минуту.

Ваше мнение. Кто круче сейчас, Неймар или Роналду?

Учитывая, что Неймара попрекают голами, а Роналду – уровнем формы, актуальный вопрос. Наверное, не только Пеле скажет, что бразилец уже сейчас опережает Роналду по многим параметрам и обгонит еще сильнее, поскольку в двадцать пять лет игрок «Барселоны» понял то, что португалец не всегда принимает в тридцать два. Мир футбола не вертится только вокруг Неймара или Роналду. И хотя у них царское право забивать мячи, мудрее выступает бразилец, который говорит: «Только после того как команда одерживает победу, я могу подумать о своей статистике». Неймар не придумывает красивые формулы, не пытается казаться лучше, чем есть. Минусов достаточно, но с ними работает. А Роналду, даже если сделает аналогичное заявление о команде, на поле останется собой - отберет право на удар ради собственных голов. Возможно, в этом и разница между двумя мегазвездами?