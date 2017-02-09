Переименованные. Как раньше назывались клубы РФПЛ?

Руководство «Терека» рассматривает вопрос о переименовании клуба в «Ахмат», а «Соккер.ру» вспоминает прежние имена других российских команд.

«Спартак»

Носит сегодняшнее имя с 19 апреля 1935 года

Прежние названия: «Московский кружок спорта» или МКС (1922); «Красная Пресня» (1923-1925); «Пищевики» (1926-1930); «Дукат» (1931-1933); «Промкооперация» (1934-1935).

Распространена красивая легенда о том, что Николай Старостин выбрал имя «Спартак» после того, как прочел книгу Рафаэлло Джованьоли, но в действительности «Патриарх» ознакомился с этим романом позднее, хотя историю гладиатора, несомненно, знал. Будущее имя кумира миллионов Николай Петрович взял на заметку еще в 1927 году, когда в составе сборной страны он играл в Германии против спортсменов-рабочих, объединенных в клуб «Спартак». Между прочим, Союзом Спартака (Спартакусбунд) называлась марксистская организация в Германии начала XX века. В нее входили в частности Роза Люксембург и Карл Либкнехт – только не говорите, что не встречали улицы, названные в их честь, в России. Этот «идейный налет» поспособствовал утверждению звучного имени при тогдашней власти, хотя, изначально Старостин выбирал исключительно сердцем и ушами: «Спартак» - в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый порыв».

«Зенит»

Носит сегодняшнее имя с 1940 года

Прежние названия: ЛМЗ/«Металлический завод» (1925 – 1935), «Сталинец» (1936 – 1940).

Когда Виталий Мутко был президентом «Зенита», он издал указ «Об исторической дате рождения клуба» и создал специальную комиссию из ветеранов ленинградского футбола, чтобы определиться. Сейчас можно говорить, что у «Зенита» есть каноничная история и альтернативные версии. Например, предлагали отсчитывать историю с 1914 года и команды «Мурзинка», участвовавшей в дореволюционных чемпионатах города. Однако позже выяснилось, что «Мурзинка» имела отношение к «Зениту», но к другому. Команда Обуховского завода носила названия «Володарский район» и «Большевик», в конце 30-х годов XX века побывала «Зенитом», что внесло сумятицу в справочники и головы людей, которые пытались разобраться. В итоге, датой основания был выбран 1925 год, так как прямая преемственность с командой ЛМЗ «Металлический завод», позже побывавшей «Сталинцем», не вызывает сомнений.

ЦСКА (центральный спортивный клуб армии)

Носит сегодняшнее имя с 1960 года

Прежние названия: Общество любителей лыжного спорта или ОЛЛС (1911 – 1923); Опытно-показательная площадка Всевобуча или ОППВ (1923 – 1928); Центральный дом Красной армии или ЦДКА (1928 – 1951); Центральный дом Советской армии или ЦДСА (1951 – 1957); Центральный спортивный клуб министерства обороны или ЦСК МО (1957 – 1960).

Военные – люди подневольные, как им скажут – так и будут называться. Прежде, чем прийти к привычному всем сегодняшнему названию армейцы сменили пять аббревиатурных имен. Опять же, ранние названия ОЛЛС и ОППВ пришли от желания клуба выглядеть старше, хотя у ЦСКА нет и не может быть четкой связи с этими древними предшественниками, просто в силу того, как был устроен футбол в те годы. Преемственность с Обществом любителей лыжного спорта, включенная в канон, дала повод для одного из пренебрежительных прозвищ ЦСКА, впрочем, не получившего массового распространения – «лыжники».

«Терек»

Носит сегодняшнее имя с 1958 года

Прежние названия: «Динамо» (1946 – 1948); «Нефтяник» (1948 – 1958).

Вряд ли болельщики останутся довольны, если клуб из Грозного вдруг станет «Ахматом», даже несмотря на то, что это увековечит имя первого президента Чеченской Республики. Все-таки «Терек» - это название с более чем полувековой историей. Вряд ли будет правильно заигрывать с такими вещами.

«Ростов»

Носит сегодняшнее имя с 2003 года

Прежние названия: «Сельмашстрой» (1930 – 1936); «Сельмаш» (1936 – 1941); «Трактор» (1941 – 1953); «Торпедо» (1953 – 1957); «Ростсельмаш» (1957 – 2003).

Есть яркий пример «Ростова», который уже почти полтора десятка лет носит свое нынешнее имя, но для ортодоксальных болельщиков навсегда останется «Ростсельмашем». Именно так и никак иначе.

«Рубин»

Носит сегодняшнее имя с 1964 года

Прежние названия: «Искра» (1958 – 1964); «Рубин-ТАН» (1992 – 1993).

Свое название казанский клуб, как говорится в документальном фильме «Под прицелом „Рубина“», получил в честь радиолокационной станции «Рубин», которой оснащались военные самолеты Казанского авиационного завода. Именно поэтому была распространена упрощенная версия «о камне», а истинные причины выбора названия были засекречены в СССР и преданы огласке только спустя полвека.

«Локомотив»

Носит сегодняшнее имя с 1936 года

Прежние названия: «Кружок футболистов Казанской дороги» (1923); «Казанка» (1923 – 1924 и 1931 - 1935); Клуб Октябрьской революции или КОР (1924 - 1930).

Футбольная команда, ставшая прародительницей «Локомотива», была основана при Московско-Казанской железной дороге, отсюда и первое известное название – «Казанка». На тот момент еще не предполагалось, что клуб станет футбольным флагманом всего железнодорожного сообщества.

«Крылья Советов»

Носит сегодняшнее имя с 1942 года с коротким перерывом

Прежние названия: «Зенит» (1953).

«Крылья Советов» были организованы по инициативе наркома авиапромышленности Шахурина из работников различных эвакуированных в Куйбышев (нынешнюю Самару) авиационных предприятий, среди которых нашлись бывшие футболисты. Добровольное спортивное общество «Крылья Советов» для работников авиационной промышленности на тот момент уже существовало. И все-таки 4 месяца из своей 74-летней истории «Крылышки» носили другое имя – «Зенит», из-за объединения двух структур. Именно под этим названием команда с берегов Волги играла в финале Кубка СССР, где уступила динамовцам Москвы. После новой реорганизации спортивных подразделений привычное имя вернулось.

«Урал»

Носит сегодняшнее имя с 2003 года

Прежние названия: Команда Уралмашстроя (1930 – 1932); Команда Уралмашзавода (1933—1946); «Авангард» (1947—1957); «Машиностроитель» (1958—1959); «Уралмаш» (1960—2002).

Футбольная команда была создана при Уральском заводе тяжелого машиностроения, который и диктовал правила и названия на протяжении большей части клубной истории. Как и в случае с «Ростовом», ортодоксальным названием следует считать «Уралмаш», нынешнее имя – упрощение, в котором утеряно указание на корни футбольного клуба.

«Оренбург»

Носит сегодняшнее имя с 2016 года

Прежнее название: «Газовик» (1976 – 2016).

А вот и свежепереименованный клуб. Под своим прежним названием «Газовик» завоевал право выступать в РФПЛ, после чего уральцам было указано на недопустимость связей с «Зенитом», имеется в виду принадлежность к одной структуре – «Газпрому». Что изменила смена названия – загадка, но руководители клуба поступили по принципу «надо, так надо».

«Арсенал»

Носит сегодняшнее имя с 1984 года с небольшим перерывом

Прежние названия: «Зенит» (1946, 1949); «Труд» (1959 – 1961); «Шахтер» (1962 – 1963); «Металлург» (1964 – 1973); «Машиностроитель» (1974 – 1978); «Тульский оружейный завод» или ТОЗ (1979 – 1983); «Оружейник» (2007); «Арсенал-Тула» (2008 – 2011).

У «Арсенала» было много имен, первоначально туляки принадлежали к ДСО «Зенит», а в 2007 году была «смерть» и воскрешение нового клуба на месте «усопшего».

«Томь»

Носит сегодняшнее имя с 1988 года

Прежние названия: «Буревестник» (1957); «Томич» (1958, 1961 - 1963); «Сибэлектромотор» (1959 – 1960); «Торпедо» (1964 – 1967, 1974 – 1978); «Томлес» (1968 – 1973); «Манометр» (1979 – 1963).

Изначальное название – «Буревестник», подошло бы «Томи» прямо сейчас. У сибиряков богатая история переименований, а нынешнее имя дано в честь реки Томи, на берегу которой расположен Томск.