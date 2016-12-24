Президент «Томи»: «Как смотреть в глаза учителям, если футболисты получают 2 млн в месяц?»

Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин в эфире телеканала «Россия-1» (Томск) рассказал о финансовом положении клуба.

«Мы решим вопрос по задолженности заработной платы в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах — они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет, у нас есть дубль, и они будут играть в дубле за совершенно другие деньги.

Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тыс. рублей в месяц, а наши томские футболисты — 2 млн рублей в месяц».