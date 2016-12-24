«Шанхай СИПГ» может перехватить у «Ювентуса» Витселя
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ювентус, Шанхай СИПГ, Витсель Аксель
Вчера, 22:30 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может перейти не в «Ювентус», а в Китай. Перехватить у туринцев игрока намерен «Шанхай СИПГ». Бельгиец уже почти согласовал переход в «Ювентус», однако «Зенит» принял предложение китайского клуба в размере 25 млн евро. Самому игроку обещана зарплата в 12 млн евро. При этом Витсель еще не решил, что для него важнее: игра в европейском топ-клубе или высокая зарплата.
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Или войдите через
10-13 лет карьеры,ещё не вся жизнь....
Мало кто в здравом уме откажется от зарплаты 1 млн евро в месяц.......
В конце концов он едет не черепах разводить а заниматься своим любимым делом.......
Все эти слова про трофеи и признание - в пользу бедных...
Так уж исторически сложилось и финансово что следующее десятилетие в футболе будет за Китаем......
Ну а так то миром правит бабло, Витсель верят ли впишет себя в историю футбола буквами Пеле, Марадоны, Месси итд, поэтому нужно рубить капусту пока есть шанс.
Кто считал что они в Питере зарабатывают лишнее - пусть теперь убедятся сколько в реальности может стоить их труд и умение.....
Никто не упрекает артистов которые предпочитают сниматься в сериалах вместо высокохудожественных фильмах.....ибо заработки в 10 раз выше........
Так и футболистам не грех воспользоваться тем чем одарила природа и выйти на максимальный уровень оплаты труда.......
Думаю никто не кинет в Акселя камень если он выберет гарантированное финансовое будущее для себя и семьи посредством заработанных денег в Китае,вместо не гарантированного призрачного успеха даже в таком великом клубе как Ювентус.......
По-любому удачи и здоровья !!!!!!!!!!
Стыдно за тебя,впрочем ничего нового..
Как же лохонулся AntiherQ ( кстати , твой ник это несуразный набор букв или он что-то значит?):
Захожу на ветку и первым делом вижу видео от этого персонажа "как судьи убивали Спартак", к слову , подобные видео только здесь и встречаю и ,как правило,от болельщиков Спартака. Начинаю просмотр и понимаю ,что картинка и название не сочетаются полностью - на видео судейские ляпы...в пользу Спартака...дальше больше)) момент с забитым Зе Луишом мячом, до этого времени у меня была полная уверенность в конечном результате матча 4-2, после просмотра момента у меня появились большие сомнения во втором мяче красно-белых - там достаточно серьёзное нарушение на Нету в момент подачи мяча)
И подобных моментов в том видео - уйма. Лажанулся ,так лажанулся вышеупомянутый болельщик Спартака.
К чему я это пишу !?) успокойтесь уже мясные. По делу вас обыграл Зенит на Петровском, ждём встречи во втором круге.