«Шанхай СИПГ» может перехватить у «Ювентуса» Витселя

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может перейти не в «Ювентус», а в Китай. Перехватить у туринцев игрока намерен «Шанхай СИПГ». Бельгиец уже почти согласовал переход в «Ювентус», однако «Зенит» принял предложение китайского клуба в размере 25 млн евро. Самому игроку обещана зарплата в 12 млн евро. При этом Витсель еще не решил, что для него важнее: игра в европейском топ-клубе или высокая зарплата.