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«Шанхай СИПГ» может перехватить у «Ювентуса» Витселя

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ювентус, Шанхай СИПГ, Витсель Аксель
Вчера, 22:30 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может перейти не в «Ювентус», а в Китай. Перехватить у туринцев игрока намерен «Шанхай СИПГ». Бельгиец уже почти согласовал переход в «Ювентус», однако «Зенит» принял предложение китайского клуба в размере 25 млн евро. Самому игроку обещана зарплата в 12 млн евро. При этом Витсель еще не решил, что для него важнее: игра в европейском топ-клубе или высокая зарплата.

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