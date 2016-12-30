Ходжаниязов: «В чемпионате Дании любая команда может обыграть любую, в России такого нет»

Защитник датского «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов, ранее выступавший за петербургский «Зенит», отметил специфику чемпионата Дании:

«Защитники в „Орхусе“ и правда часто забивают. Я свой гол забил со стандарта. Пошел на ближнюю штангу, после подачи прыгнул и попал в дальний угол. „Орхус“ – атакующая команда. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал последние две игры за 12 километров.

На каком месте бы находился „Орхус“ в РФПЛ? Я не знаю, как сравнивать „Орхус“ с Премьер-Лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет».

20-летний футболист перешел из «Зенита» в «Орхус» летом 2015 года.