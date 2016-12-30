Ходжаниязов: «В чемпионате Дании любая команда может обыграть любую, в России такого нет»
Сегодня, 07:14 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник датского «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов, ранее выступавший за петербургский «Зенит», отметил специфику чемпионата Дании:
«Защитники в „Орхусе“ и правда часто забивают. Я свой гол забил со стандарта. Пошел на ближнюю штангу, после подачи прыгнул и попал в дальний угол. „Орхус“ – атакующая команда. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал последние две игры за 12 километров.
На каком месте бы находился „Орхус“ в РФПЛ? Я не знаю, как сравнивать „Орхус“ с Премьер-Лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет».
20-летний футболист перешел из «Зенита» в «Орхус» летом 2015 года.
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Там поиграть года два и задуматься о возвращении в российский топ-клуб.
Только не в "Зенит" потому, что Питер это не топ-клуб, а топ-проект.
Ты просто смирись и иди уже греться к своей верблюдице. На морозе ты соображаешь плохо, аргументируешь слабо и в голове твоей каша.
Просто поплачь; только слёзками к керосиновой лампе не примёрзни, пожалуйста.
Ходжаниязов говорит о чемпионате РФПЛ. Открой глаза, перечти статью, не будь таким диким.
А матч Анжи-Зенит сосотоялся в Кубке России -- совершенно другом турнире, где никто не удивляется даже если пол-состава Премьер-лиги вылетает от клубов ФНЛ.
Соберись, Коля.
Все симптомы, что промёрз твой слабый мозг и перестаёт понимать простейшее.