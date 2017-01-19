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«Сельта» обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

Матч: РеалРеал1 : 2СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:05 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В первом поединке 1/4 финала Кубка Испании «Реал» на своем поле уступил «Сельте».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Сельта» – 1:2 (0:0)
Голы: Марсело 69 - Аспас 64, Кастро 70

«Реал»: Касилья, Рамос, Варан, Марсело, Данило (Бензема 80), Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Мората 53), Васкес (Ковачич 71), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро, Диас, Радойя, Эрнандес, Васс (Гвидетти 89), Бонгонда (Систо 87), Аспас (Гомес 82).
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

Предупреждения: Рамос 6, Диас 42, Эрнандес 45

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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