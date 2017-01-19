«Сельта» обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании
В первом поединке 1/4 финала Кубка Испании «Реал» на своем поле уступил «Сельте».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Сельта» – 1:2 (0:0)
Голы: Марсело 69 - Аспас 64, Кастро 70
«Реал»: Касилья, Рамос, Варан, Марсело, Данило (Бензема 80), Каземиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Мората 53), Васкес (Ковачич 71), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабрал, Ронкалья, Кастро, Диас, Радойя, Эрнандес, Васс (Гвидетти 89), Бонгонда (Систо 87), Аспас (Гомес 82).
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
Предупреждения: Рамос 6, Диас 42, Эрнандес 45
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Спасибо мадридским экспертам.
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Спасибо мадридским экспертам.
А все эти выражение - шутки, чтобы немножко развеяться перед сном.
Просто Реал попал в яму и соперник попался достойный
Барса вполне не факт,что пройдет Сосьедад
С Вольфсбургом игра ответная была дома. А тут она в гостях будет, где Сельта совсем не дружелюбна с грандами.
Атлетико и Барселона знают это.
Как бы мы себя не обманывали, но Роналду в подметки не годится Месси. В игре в футбол тот на 2 головы его превосходит. Жаль Зидана, каждый матч начинает вдесятером плюс такой состав плохой.
Вы видите работу ЗИДАНА ?? Именно тактическую работу, которая приносит плоды??? Я нет лично.. Больше всего обидно,что кроме навесов и прострелов в атаке нет НИЧЕГО...
Но зато есть Бензема, который 2 игры подряд мажет с 2-ух метров...!
)))))))))))))))))
Роналду и Бензема мешки, второй уже второй матч почти с линии вратарской не может в створ ударить, про первого пешехода я вообще молчу! Зидан странно себя ведет! Если игрок не может, замени его зачем ждать до 75 минуты! И кто-нибудь скажите этому Каземиро, что удар у него не идет! Достал уже!
Кто плохо говорит про Реал, мне вам нечего сказать! Реал заслуженно проиграл!
Реал продай Роналду и Бензема, да и Морату пока на них есть спрос! Роналду достал уже, всегда недовольный ходит, а сам ничего норм не может сделать! Касилья вообще, второй гол когда забивали, по корпусу игрока видно куда он бьет, а Дырко Касилья наоборот в другую сторону кидается!
Надеюсь Зидан и Перес сделают выводы!
Удачи Реалу! Успехов и больших побед! Пусть выиграют всё возможное!
Сельту с заслуженной победой! Отличная игра! В прошлом сезоне (по моему) или позапрошлом обыграли Барсу на Камп Ноу, теперь и Реал на Барнабеу!
Не ждали
Я уж думал, что с наконец-таки с Зиданом, мы не будем дурака валять , а будем с начала матча жилы рвать...! Но у Реала все одна и та же болезнь - начинаем бегать, когда до конца матча остаётся 10-15 минут...!
Я незнаю,что происходит с Реалом,но это просто жесть...:
Кроос сегодня из 4 подач углового, один единственный нормально подал, + куча ошибок при передачах. На Тони это совсем не похоже!
Роналду, его пассивность просто убивает...пешком ходит по полю. И зачем Зидан его увел с фланга в центр, ну ни его это позиция,не его...!
Марсело, очередной провальный матч. Мне его возня с мячем напоминает прошлогоднего Иско .
Васкес...неужели сдался?!
Данило... первый кандидат на продажу в ТО.
Касилья ... есть вопросы ...но думаю из всей команды к нему последнему....!
Вообщем, в ответе нужно как с Вольфсбургом, с первых минут брать быка за рога.
Удачи Реалу! Мы за вас!
Бензема ужасно бил, но хоть помогал в сооружении атак.
Но португальский мешок совершенный ноль сегодня был.
Кроме двух нырков и загубленного момента, ничего нет.
Роналду хорошо опускался, взаимодействовал с партнёрами... но как до моментов доходит... Запорол все свои моменты. И падений как всегда много...
Васкес сдал по сравнению с прошлым сезоном.
Данило... ну давно уже видно что ниачём.
Марсело похоже деградирует... В защите давно уже плох, а теперь и в атаке слаб(не смотря на гол). Весь сезон слабо играет.
Сельта была острей, играли с желанием. Заслуженная победа!