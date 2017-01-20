«Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад»
В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Барселоне».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»
«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1 (0:1)
Голы: Неймар 21 (пенальти)
«Реал Сосьедад»: Рульи, Ильярраменди, Мартинес, Прието (Каналес 76), Вела (Хуанми 72), Виллиан (Давид Конча 80), Элустондо, Зурутуса, Ойарзабаль, Бершиче, Навас.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Барселона»: Силлессен, Динь, Пике, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич (Д. Суарес 69), Иньеста (Гомеш 46), Месси, Неймар, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Месси 43, Неймар 64, Ильярраменди 90+3
Судья: Хосе Луис Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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С победой великую Барселону!!
С победой всех её поклонников!
С победой великую Барселону!!
С победой всех её поклонников!
очень важная победа Барселоны на выезде и снятие проклятия с этой арены
Хорошее начало года для Барселоны и ожидание хорошего окончания сезона
как год начнешь, так его и проведешь
ПЫсы : Реал тоже удачно начал год,в том же духе и дальше
очень важная победа Барселоны на выезде и снятие проклятия с этой арены
Хорошее начало года для Барселоны и ожидание хорошего окончания сезона
как год начнешь, так его и проведешь
ПЫсы : Реал тоже удачно начал год,в том же духе и дальше
Много? Примеры, пожалуйста. Ты говоришь общими фразами без конкретики.
Чего не скажешь о Реале, который Сельта на родном стадионе загоняет как воробья в чистом поле. Еще и имея победу на выезде.
Сегодня 22:27
ответ пользователю ziko1975 (раскрыть)
Да нечего не ушло - физрук зато гомеша позвал. Старый Хави в разы мощнее играет в центре и Бускетса и Гомеша и Иньесты вместе взятых.
немного троллинга)))))0 Аха ха
Пако все таки нужно наигрывать.. раз купили за немалые деньги) можно дать отдых кому то из тройки
Парень просто был уверен, что Барса проиграет снова на этом стадионе.. и обламался))
Надо же было что то ляпнуть от злости, вот и написал этот бред
Нужно дать поиграть Турану, он явно в ударе) Денис неплох, Видаль..
нагло беспардонно врет и переворачивает факты. что ты здесь забыл на нашей ветке? только и занимаешься провокациями.
у меня уже накипело и хочется высказать нецензурными словами, что я о тебе думаю. да в бан из-за тебя не хочется идти.
какое левое пенальти?
это ты о пенале на Карвахале? или может о пенале на Модриче, когда Хамес его толкал?)
чистейший пеналь на Неймаре.
левая карточка Неймару! кипер РС сначала Суареса сбил, потом Неймара. причем на Неймаре очевиднейший фол и еще одно чистейшее пенальти, которое судья зажал.
настолько плохо играет?