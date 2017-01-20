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«Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад»

Матч: Реал СосьедадРеал Сосьедад0 : 1БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле уступил «Барселоне».

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта»

«Реал Сосьедад» – «Барселона» – 0:1 (0:1)
Голы: Неймар 21 (пенальти)

«Реал Сосьедад»: Рульи, Ильярраменди, Мартинес, Прието (Каналес 76), Вела (Хуанми 72), Виллиан (Давид Конча 80), Элустондо, Зурутуса, Ойарзабаль, Бершиче, Навас.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Барселона»: Силлессен, Динь, Пике, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич (Д. Суарес 69), Иньеста (Гомеш 46), Месси, Неймар, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Месси 43, Неймар 64, Ильярраменди 90+3

Судья: Хосе Луис Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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