ЦСКА просмотрит нападающего Джафара
Сегодня, 18:31 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА на первом сборе в Испании просмотрит нападающего Джафара. Планируется, что форвард сыграет в товарищеских поединках с «Воленом» и «Пястом», которые состоятся 21 и 22 января соответственно. Более подробной информации о нападающем нет.
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Это все один клон . Согласно Вашим правилам можно клонов разводить? Если не сделаите выводы уйду с сайта. Сижу и плачу от гнева и абиды
Mango1 Mango2 Mango 3,Хубулидзе, просто манговый сектант Вася Куприн Обломов Ватанов -
Это все один клон . Согласно Вашим правилам можно клонов разводить?
Mango1 Mango2 Mango 3,Хубулидзе, просто манговый сектант Вася Куприн Обломов Ватанов -
Это все один клон . Согласно Вашим правилам можно клонов разводить?
Мне все равно, пусть ни одного лайка не поставят, я ж не ради "плюсиков" пишу.
Был бы он чуть умнее, может бы и обошлось) Теперь пусть модератор нас рассудит. Раз уж ОН заострил на этом внимание.
Очередной рекрут в ряды армейцев
Трете лампу кони? трите, трите - последний шанс.