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ЦСКА просмотрит нападающего Джафара

Соккер.Ру // Россия: игроки, ЦСКА
Сегодня, 18:31 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА на первом сборе в Испании просмотрит нападающего Джафара. Планируется, что форвард сыграет в товарищеских поединках с «Воленом» и «Пястом», которые состоятся 21 и 22 января соответственно. Более подробной информации о нападающем нет.

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