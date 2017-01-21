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«Ливерпуль» дома проиграл «Суонси»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 3Суонси СитиСуонси Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил «Суонси».

Ливерпуль, стадион «Энфилд».

«Ливерпуль» - «Суонси» - 2:3 (0:0)
Голы: Фирмино 55, 69Льоренте 48, 52, Сигурдссон 74.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутиньо (Старридж 57), Вейналдум (Матип 90+4), Лаллана, Джан (Ориги 70), Фирмино, Хендерсон, Милнер.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Ольссон (Ранхель 79), Нотон, Моусон, Корк, Кэрролл, Раутледж, Фер (Фултон 90+4), Сигурдссон, Льоренте (Борха Бастон 85).
Главный тренер: Пол Клемент.

Предупреждения: Клаван 36, Фер 90.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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