«Ливерпуль» дома проиграл «Суонси»
Сегодня, 17:23 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил «Суонси».
Ливерпуль, стадион «Энфилд».
«Ливерпуль» - «Суонси» - 2:3 (0:0)
Голы: Фирмино 55, 69 — Льоренте 48, 52, Сигурдссон 74.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Ловрен, Клайн, Коутиньо (Старридж 57), Вейналдум (Матип 90+4), Лаллана, Джан (Ориги 70), Фирмино, Хендерсон, Милнер.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Ольссон (Ранхель 79), Нотон, Моусон, Корк, Кэрролл, Раутледж, Фер (Фултон 90+4), Сигурдссон, Льоренте (Борха Бастон 85).
Главный тренер: Пол Клемент.
Предупреждения: Клаван 36, Фер 90.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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У клопа-аута инфаркт в груди
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Кончают с жизнью все медведи!
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Как в старые добрые времена)