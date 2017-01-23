«Барселона» разгромила «Эйбар»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Эйбар» со счетом 4:0.

Эйбар, стадион «Ипуруа»

«Эйбар» - «Барселона» - 0:4 (0:1)

Голы: Денис Суарес 31, Месси 50, Л. Суарес 68, Неймар 90+1.

«Эйбар»: Йоэль, Капа, Лежен, Дос Сантос, Луна (Ривера 82), Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Адриан Гонсалес (Фран Рико 74), Инуи (Пенья 78), Серхио Энрих.

Главный тренер: Мендилибар.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Алейш Видаль 65), Умтити, Матье, Альба, Бускетс, Ракитич, Арда Туран (Д. Суарес 10), Месси, Л. Суарес (Пако Алькасер 76), Неймар.

Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Эскаланте 26, Капа 39, Арда Туран 42, Серхио Энрих 44.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.