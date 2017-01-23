«Барселона» разгромила «Эйбар»
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Эйбар» со счетом 4:0.
Эйбар, стадион «Ипуруа»
«Эйбар» - «Барселона» - 0:4 (0:1)
Голы: Денис Суарес 31, Месси 50, Л. Суарес 68, Неймар 90+1.
«Эйбар»: Йоэль, Капа, Лежен, Дос Сантос, Луна (Ривера 82), Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Адриан Гонсалес (Фран Рико 74), Инуи (Пенья 78), Серхио Энрих.
Главный тренер: Мендилибар.
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Алейш Видаль 65), Умтити, Матье, Альба, Бускетс, Ракитич, Арда Туран (Д. Суарес 10), Месси, Л. Суарес (Пако Алькасер 76), Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.
Предупреждения: Эскаланте 26, Капа 39, Арда Туран 42, Серхио Энрих 44.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Барса на все 100% заслужила сухую.
могли бы забить и побольше мин 0 - 5
ветке про барсу пожалуйста не пишете про Реал Мадрид или же про Криштиану Роналду, ну хоть не сегодня ребят.
Барса на все 100% заслужила сухую.
могли бы забить и побольше мин 0 - 5
ветке про барсу пожалуйста не пишете про Реал Мадрид или же про Криштиану Роналду, ну хоть не сегодня ребят.
Так и надо, продолжайте в том же духе.
Бускетсу здоровья, судье очки!
Ну и наконец то Неймар забил!
МСН в порядке :)
Всех с победой!
Так и надо, продолжайте в том же духе.
Бускетсу здоровья, судье очки!
Ну и наконец то Неймар забил!
МСН в порядке :)
Всех с победой!
а я уже подумал, что он уже совсем где-то на уровне бундестимки барахтается) извиняй)
За то что я назвал Роналду голубым?
Ты недалекий человек! Он сам в этом признался!
А то что ты считаешь это за оскорбление, Криштианки это не понравилось бы, и он посчитал бы это гомофобством.
Бань навсегда меня в таком случае, назвать Роналду - мужиком, вот это ПОЗОР И ОСКОРБЛЕНИЕ.
Жду извинений.
Эйбар играет в стиле Барсы и форма похоже.
По игре с середняками не сужу силу Барсы а Неймар уже не тот,много ошибается.
Матье молодец,не забил Штегену.
Умтити крепкий защитник.
Пеке печально сидел.
АПСНИ спал.