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«Барселона» разгромила «Эйбар»

Матч: ЭйбарЭйбар0 : 4БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:36 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Эйбар» со счетом 4:0.

Эйбар, стадион «Ипуруа»

«Эйбар» - «Барселона» - 0:4 (0:1)
Голы: Денис Суарес 31, Месси 50, Л. Суарес 68, Неймар 90+1.

«Эйбар»: Йоэль, Капа, Лежен, Дос Сантос, Луна (Ривера 82), Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Адриан Гонсалес (Фран Рико 74), Инуи (Пенья 78), Серхио Энрих.
Главный тренер: Мендилибар.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто (Алейш Видаль 65), Умтити, Матье, Альба, Бускетс, Ракитич, Арда Туран (Д. Суарес 10), Месси, Л. Суарес (Пако Алькасер 76), Неймар.
Главный тренер: Луис Энрике.

Предупреждения: Эскаланте 26, Капа 39, Арда Туран 42, Серхио Энрих 44. 

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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