«Сельта» оставила «Реал» за бортом Кубка Испании
В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» не проиграла «Реалу», чего оказалось достаточно для выхода в полуфинал турнира.
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» – «Реал» – 2:2 (1:0)
Голы: Данило 44 (авт), Васс 85 - Роналду 62, Васкес 90
Первый матч: 2:1
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Васс (Гомес 88), Радойя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас 90+3), Гвидетти (Хосабед 84).
Главный тренер: Эдуардо Бериccо.
«Реал»: Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Асенсио (Васкес 76), Иско (Мората 80), Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Мальо 35, Васс 54, Кастро 72, Данило 75.
Судья: Хосе Санчес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Зидан не справился с травмами,и игра была очень далека от идеала..Когда же появится игрок способный связывать полузащиту и нападение..Зизу ведь сам был Апз,Мог бы толкового игрока купить...
Роналду красивый штрафной забил..С такого расстояния у месся мяч не долетел бы до штрафной))
Данило,этот парень просто поражает))))) Как любят говорить глоры барсы-"все проделки Переса"..Что это вообще? как? Почему нельзя было выпустить на правый фланг того же Васкеса..
Ждем основных игроков,и хороших идей Зидана..
Зидан не справился с травмами,и игра была очень далека от идеала..Когда же появится игрок способный связывать полузащиту и нападение..Зизу ведь сам был Апз,Мог бы толкового игрока купить...
Роналду красивый штрафной забил..С такого расстояния у месся мяч не долетел бы до штрафной))
Данило,этот парень просто поражает))))) Как любят говорить глоры барсы-"все проделки Переса"..Что это вообще? как? Почему нельзя было выпустить на правый фланг того же Васкеса..
Ждем основных игроков,и хороших идей Зидана..
Болельщики(точнее больше глоры) Реала в начале года - сделаем требл
В феврале - ну дубль будет
В апреле - зато ЛЧ возьмем
В мае - ну, не повезло, в следующем году будет требл
На самом деле,с такими травмами Реалу будет очень тяжело во второй части сезона.Все травмируются на ровном месте.
Болельщики(точнее больше глоры) Реала в начале года - сделаем требл
В феврале - ну дубль будет
В апреле - зато ЛЧ возьмем
В мае - ну, не повезло, в следующем году будет требл
На самом деле,с такими травмами Реалу будет очень тяжело во второй части сезона.Все травмируются на ровном месте.
Ты говоришь, что успешнее меня, но не можешь сказать почему. Ты говоришь, что я не добьюсь такого же успеха, но не приводишь аргументов. Ты говоришь, что я все силы трачу на хейт Роналду, хотя в общем мне все равно на Роналду, я болею за "Барселону". Я уважаю Роналду за его проделанный труд, но игра у него последний год фактически нулевая.
А ты дальше продолжай защищать Роналду, но как же всем все равно...
Сыграл он сегодня как полное дно. И один шальной удар не должен портить картину о нем
Если ты не живешь тут 24/7, то откуда знаешь часы моего посещения соккера?
"Тем более ты сам писал однажды что отдался бы Роналду, фу мля аж представлять тошно"
Либо доказывай, либо меняй пол.
Я пошел спать, завтра у меня новый день и новые вызовы, а ты продолжай тратить драгоценное время жизни на ненависть по отношению к лучшему игроку мира.