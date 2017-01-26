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«Сельта» оставила «Реал» за бортом Кубка Испании

Матч: СельтаСельта2 : 2РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном поединке 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» не проиграла «Реалу», чего оказалось достаточно для выхода в полуфинал турнира.

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» – «Реал» – 2:2 (1:0)
Голы: Данило 44 (авт), Васс 85 - Роналду 62, Васкес 90
Первый матч: 2:1

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабрал, Ронкалья, Васс (Гомес 88), Радойя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас 90+3), Гвидетти (Хосабед 84).
Главный тренер: Эдуардо Бериccо.

«Реал»: Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро, Асенсио (Васкес 76), Иско (Мората 80), Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Мальо 35, Васс 54, Кастро 72, Данило 75.

Судья: Хосе Санчес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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