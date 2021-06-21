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Северная Македония - Нидерланды
Украина - Австрия
Финляндия - Бельгия
Россия - Дания

Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония против Нидерланды

Северная Македония Логотип футбольный клуб Северная Македония 0:3 Логотип футбольный клуб Нидерланды Нидерланды
Северная Македония
0 : 3
завершен
вчера, 19:00
Нидерланды
Евро-2020, 3 тур
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
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12.585.801.28
Лига Ставок 12.00 7.20 1.22
Фонбет Live! 100.00 25.00 1.02
Мелбет 13.20 6.61 1.24
1XBET 13.00 6.70 1.26
BetBoom 11.79 6.68 1.23
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    18' Ристовски Стефан (13)
     
    48' Муслиу Висар (6)
     
    56' Тричковски Иван (7) уходит с поля, Чурлинов Дарко (25) вышел на поле
     
    65' Алиоски Эзган (8)
     
    68' Трайковски Александар (9) уходит с поля, Хасани Ферхан (11) вышел на поле
     
    69' Пандев Горан (10) уходит с поля, Костадинов Тихомир (15) вышел на поле
     
    2
    78' Барди Энис (17) уходит с поля, Стояновски Влатко (18) вышел на поле
    78' Адеми Ариян (5) уходит с поля, Николов Бобан (16) вышел на поле
     
    84' Костадинов Тихомир (15)
     
    24' (0:1) Депай Мемфис (10) (Мален Дониэлл (18))
     
    2
    46' де Врей Стефан (6) уходит с поля, Тимбер Журрьен (25) вышел на поле
    46' Думфрис Дензел (22) уходит с поля, Бергейс Стевен (7) вышел на поле
     
    51' (0:2) Вейналдум Джорджиньо (8) (Депай Мемфис (10))
     
    58' (0:3) Вейналдум Джорджиньо (8) (Депай Мемфис (10))
     
    2
    66' Депай Мемфис (10) уходит с поля, Вегхорст Вут (19) вышел на поле
    66' Мален Дониэлл (18) уходит с поля, Промес Квинси (11) вышел на поле
     
    79' Де Йонг Френки (21) уходит с поля, Гакпо Коди (26) вышел на поле
    Голы
    24’ 0:1 Депай Мемфис
    ассистент Мален Дониэлл
    51’ 0:2 Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Депай Мемфис
    58’ 0:3 Вейналдум Джорджиньо
    ассистент Депай Мемфис
    Наказания
    Ристовски Стефан 18’
    Муслиу Висар 48’
    Алиоски Эзган 65’
    Костадинов Тихомир 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бергейс Стевен Думфрис Дензел
    46’ Тимбер Журрьен де Врей Стефан
    Чурлинов Дарко Тричковски Иван 56’
    66’ Вегхорст Вут Депай Мемфис
    66’ Промес Квинси Мален Дониэлл
    Хасани Ферхан Трайковски Александар 68’
    Костадинов Тихомир Пандев Горан 69’
    Стояновски Влатко Барди Энис 78’
    Николов Бобан Адеми Ариян 78’
    79’ Гакпо Коди Де Йонг Френки
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 17
    		1 Удары в створ 8
    		8 Фолы 13
    		5 Угловые 7
    		3 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		4 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Скоро обгонит всех
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:25
    Джорджиньо Вейналдум забил свои 24-й и 25-й гол за Нидерланды (78 матчей за сборную), обогнав тем самым Марко ван Бастена и Дирка Кёйта (у обоих по 24) и сравнявшись с Рафаэлем ван дер Вартом.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:11
    Зря конечно его Ливер не продлил. В самом соку сейчас, и будет еще 2-3 года.Одно наслаждение наблюдать за его игрой. Просто кайф
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:54
    Наверное правильно не "разгромила", а крупно выиграла...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Такого кадра отпустили, эх...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 21:06
    Пока отлично все! Но переживаю за Де Бура в плэй-офф против топ команд.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 20:59
    Промес минут 25 сыграл, хорошо
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 20:58
    С победой Оранжевых! Веню с почином.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:18
    ГООООООООООООООООООЛ Жора, на кураже оформляет дубль 3-0, вот что значит капитанская повязка +50 XP к удаче!)))
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответ Storm-Shadow (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Как и ожидалось
    allemz
    allemz
    вчера в 20:16
    Холланды уверенно обыграли всех конкурентов по группе и заслуженно выходят в плей-офф, правда куда интереснее было бы глянуть на них против топ-сборных, плей-офф как раз такая арена для сильнейших, интересно глянуть. Задор голландцев понравился, насколько хватит хз.
    Ice Van Reed с победой его любимой сборной и выходом в плей-офф!)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Рязань 062 (раскрыть)
    вчера в 20:13, ред.
    Так Промес привык на фланге бегать, а ныне Голландцы в 2 напа играю, Депай железно в старте, Малет и Вегхорст напарники, в полузащите ребята в замене не нуждаются, итог лавка!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:10
    ГООООООООООООЛ Жора Вейналдум 2-0
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 19:59
    Ну реализация просто отвратительная, один Депай уже в бомбардиры должен был записываться
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 19:50
    а промес не играет? неужели уже посадили?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 19:44
    У нынешней сборной если убираем отсутствие ВВД в защите, который лидер команды, недостаток данного состава, хромает реализация! Те моменты, что они не забили за три игры, хватило бы на пару игр!!! Плюс новая схема с 5 защитниками, хотя сколько лет играли 4-3-3, она известна всем как говорят футболисты её впитали с молоком матери, а тут новшество, плохо это или хорошо, покажет время
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 19:38
    Ну если совсем на игру не забьют, то выиграют конечно)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Леха Малышев (раскрыть)
    вчера в 19:35
    Просто одни голодные, вторые сытые, в этом и разница!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Приветствую! Помешать может сама Голландия, два момента у соперника, не окажись один вне игры или второй чутка левее, уже бы проигрывали, но тут если бы да кабы))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 19:27
    ГООООООООООООООООООООООООЛ Мемфис 1-0 Чертёнок, хорошо разыграл комбинацию, из хорошей сделал лучшую!!!
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    вчера в 19:26
    Почему сборная Македонии играет лучше наших убл..ков?
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 18:55
    Не знаю,что тут может помешать Голландии выиграть
    1bear
    1bear
    вчера в 18:55
    македонцы конечно молодцы,но им не победить даже не мотивированных голландцев
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow
    вчера в 18:52
    Думаю будет разгром македонцев
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 18:35
    Обе забьют + ТБ 3.5.
    drug01
    drug01
    вчера в 18:25
    Ничья
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:25
    П2
    КАЗА4ИНА
    КАЗА4ИНА
    вчера в 17:43
    одни захотят погромче уйти, другие поэкономнее выиграть
    RBA
    RBA
    вчера в 17:14
    Нидерланды П1
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 16:19
    Победа гостей.
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