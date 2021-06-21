Северная Македония

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0 : 3
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|24’
|0:1
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Депай Мемфис
ассистент Мален Дониэлл
|51’
|0:2
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Депай Мемфис
|58’
|0:3
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Вейналдум Джорджиньо
ассистент Депай Мемфис
|Ристовски Стефан
|18’
|Муслиу Висар
|48’
|Алиоски Эзган
|65’
|Костадинов Тихомир
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бергейс Стевен
|Думфрис Дензел
|46’
|Тимбер Журрьен
|де Врей Стефан
|Чурлинов Дарко
|Тричковски Иван
|56’
|66’
|Вегхорст Вут
|Депай Мемфис
|66’
|Промес Квинси
|Мален Дониэлл
|Хасани Ферхан
|Трайковски Александар
|68’
|Костадинов Тихомир
|Пандев Горан
|69’
|Стояновски Влатко
|Барди Энис
|78’
|Николов Бобан
|Адеми Ариян
|78’
|79’
|Гакпо Коди
|Де Йонг Френки
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|13
|Удары по воротам
|17
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|1
|Удары в створ
|8
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|8
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|0
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Ice Van Reed с победой его любимой сборной и выходом в плей-офф!)
Ice Van Reed с победой его любимой сборной и выходом в плей-офф!)