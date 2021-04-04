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2 : 3
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:30
|23’
|0:1
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Мозес Виктор
ассистент Умяров Наиль
|Маслов Павел
|1:1(А)
|27’
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Махатадзе Георгий
ассистент Полоз Дмитрий
|2:1
|32’
|44’
|2:2
|Соболев Александр
|58’
|2:3
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Соболев Александр
ассистент Промес Квинси
|15’
|Промес Квинси
|Соу Али
|52’
|62’
|Зобнин Роман
|89’
|Хендрикс Йоррит
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гигович Армин
|Хашимото Кенто
|68’
|Байрамян Хорен
|Алмквист Понтус
|77’
|Мамаев Павел
|Махатадзе Георгий
|77’
|Терентьев Денис
|Козлов Алексей
|77’
|81’
|Гапонов Илья
|Жиго Самуэль
|86’
|Хендрикс Йоррит
|Промес Квинси
|90+2’
|Бакаев Зелимхан
|Ларссон Джордан
|90+2’
|Ещенко Андрей
|Мозес Виктор
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|10
|Удары по воротам
|18
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|3
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|3
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Спартак четвертая победа подряд,трудная волевая победа! Соболев отметился очередным дублем,так же отличный матч провел Зобнин.
Ростов невозможно в чем то упрекнуть! Играли вполне на хорошем уровне,после перестройки которая проходит в команде нужно время для сыгранности, надеюсь в следующем сезоне результаты будут еще лучше!
Спартак четвертая победа подряд,трудная волевая победа! Соболев отметился очередным дублем,так же отличный матч провел Зобнин.
Ростов невозможно в чем то упрекнуть! Играли вполне на хорошем уровне,после перестройки которая проходит в команде нужно время для сыгранности, надеюсь в следующем сезоне результаты будут еще лучше!
Локо всего в 4-х очках...и выиграл все встречи по весне....
С Ростовом что то не так...4 последние домашние игры - 0 побед....
3 поражения и ничья...
Скорей всего Карпин останется без еврокубков......жаль.
Вторая лигочемпионская путёвка наверно будет разыграна в очном матче...через неделю...в Черкизове....Локо-Спартак...
Фаворита в данном матче не будет...ибо обе команды играют в своём городе...и обоих удивительная куражисто-фееричная серия из выигрышных матчей...
У Локо 6 побед в 6-ти последних матчах...
У Спартака - 4...
Всем удачи...и красивого футбола...
Локо всего в 4-х очках...и выиграл все встречи по весне....
С Ростовом что то не так...4 последние домашние игры - 0 побед....
3 поражения и ничья...
Скорей всего Карпин останется без еврокубков......жаль.
Вторая лигочемпионская путёвка наверно будет разыграна в очном матче...через неделю...в Черкизове....Локо-Спартак...
Фаворита в данном матче не будет...ибо обе команды играют в своём городе...и обоих удивительная куражисто-фееричная серия из выигрышных матчей...
У Локо 6 побед в 6-ти последних матчах...
У Спартака - 4...
Всем удачи...и красивого футбола...