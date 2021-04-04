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Ростов - Спартак
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Спартак

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 2:3 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Ростов
Спартак
2 : 3
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 24 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:30
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    32' (2:1) Махатадзе Георгий (21) (Полоз Дмитрий (99))
     
    52' Соу Али (20)
     
    68' Хашимото Кенто (6) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
     
    3
    77' Алмквист Понтус (11) уходит с поля, Байрамян Хорен (19) вышел на поле
    77' Махатадзе Георгий (21) уходит с поля, Мамаев Павел (10) вышел на поле
    77' Козлов Алексей (34) уходит с поля, Терентьев Денис (4) вышел на поле
     
    15' Промес Квинси (24)
     
    23' (0:1) Мозес Виктор (8) (Умяров Наиль (54))
     
    27' (1:1) Автогол Маслов Павел (39)
     
    44' (2:2) Соболев Александр (7)
     
    58' (2:3) Соболев Александр (7) (Промес Квинси (24))
     
    62' Зобнин Роман (47)
     
    81' Жиго Самуэль (2) уходит с поля, Гапонов Илья (56) вышел на поле
     
    86' Промес Квинси (24) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    89' Хендрикс Йоррит (4)
     
    2
    90+2' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
    90+2' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
    Голы
    23’ 0:1 Мозес Виктор
    ассистент Умяров Наиль
    Маслов Павел 1:1(А) 27’
    Махатадзе Георгий
    ассистент Полоз Дмитрий     		2:1 32’
    44’ 2:2 Соболев Александр
    58’ 2:3 Соболев Александр
    ассистент Промес Квинси
    Наказания
    15’ Промес Квинси
    Соу Али 52’
    62’ Зобнин Роман
    89’ Хендрикс Йоррит
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Гигович Армин Хашимото Кенто 68’
    Байрамян Хорен Алмквист Понтус 77’
    Мамаев Павел Махатадзе Георгий 77’
    Терентьев Денис Козлов Алексей 77’
    81’ Гапонов Илья Жиго Самуэль
    86’ Хендрикс Йоррит Промес Квинси
    90+2’ Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан
    90+2’ Ещенко Андрей Мозес Виктор
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 7
    		9 Фолы 14
    		5 Угловые 6
    		2 Офсайды 3
    		50% Владение мячом 50%
    		4 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 10:27
      galem72
      galem72
      сегодня в 10:02
      Очень радует, что команда начала действовать по ситуации и игроки стали вытаскивать положение, а не биться лбом в закрытие ворота без мозгов и понимания. Безусловно Антуан добавил бодрости и креатива в составе, начал гнать его вперёд с какими-то идеями, появилась целостность коллектива, стало меньше разрозненности. С победой КБ!
      Ра Бо
      Ра Бо ответ nikoladolgov (раскрыть)
      сегодня в 09:41
      Сконцентрируйтесь на фнл.
      Ра Бо
      Ра Бо ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 09:39
      А в обладателе первого места Вы прям уверены?)
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 09:19
      Спасибо мужики за победу!
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 09:08
      Как и рано записывать Зенит в чемпионы!
      stanichnik
      stanichnik ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      сегодня в 08:31
      Боюсь долго ждать придётся. Чтобы это свершилось нужен щедрый "папик" с неограниченными финансовыми возможностями или финансовая структура масштабов ВТБ или Газпрома, тогда продавать не будем, а наоборот будем покупать, ослабляя конкурентов.
      DEIVID_22
      DEIVID_22 ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      сегодня в 05:15
      Особенно в матче с Уралом хорошо старались все, даже ВАР решил не замечать офсайд Дзюбы.
      abrek123
      abrek123
      сегодня в 02:14, ред.
      Валере в Ростове работать и работать..Мне показалось сегодня очень плохо смотрелся Ростов в атаке, креатива, дриблинга, финтов вообще почти не было..Все мячи в атаке принимали лицом к своим воротам и как будто боялись вперед бежать и свою зону потерять..Не удивлюсь если в оставшихся матчах еще много очков потеряет Ростов с такой игрой,особенно жаркие будут матчи с Рубином,Локомотивом,Арсеналом,а Краснодар думаю в последнем туре уже нечего не решит...
      Вообще посмотрев сегодня матч Севилья-Атлетико М,скажу вам в нашей стране футболу нету, по сравнению с европейским футболом наш просто нулевой в плане техники,скоростей,мысли футбольной игроков)))Хотя признаюсь в Спартаке понравился Мозес своей игрой сегодня, очень технично по европейски играл крутил вертел что хотел то и творил в атаке,у Спартака все время справа последние года проблема была с хорошими игроками никак не могли найти, а теперь думаю нашли очень хорошего игрока на свой фланг...
      санек002
      санек002
      сегодня в 00:47
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 00:22
        Рано ещё Спартак записывать в почётные обладатели второго места....
        Локо всего в 4-х очках...и выиграл все встречи по весне....

        С Ростовом что то не так...4 последние домашние игры - 0 побед....
        3 поражения и ничья...
        Скорей всего Карпин останется без еврокубков......жаль.

        Вторая лигочемпионская путёвка наверно будет разыграна в очном матче...через неделю...в Черкизове....Локо-Спартак...
        Фаворита в данном матче не будет...ибо обе команды играют в своём городе...и обоих удивительная куражисто-фееричная серия из выигрышных матчей...
        У Локо 6 побед в 6-ти последних матчах...
        У Спартака - 4...

        Всем удачи...и красивого футбола...
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
        сегодня в 00:21
        Тёзку свой забыл упомянуть
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ oFANATo (раскрыть)
        сегодня в 00:19
        Там залетело всё что было выброшено
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ SAFqwer (раскрыть)
        сегодня в 00:17
        И с датчанами он виноват.что вы почему его не должны критиковать?
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 00:14
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ Spartach from kg (раскрыть)
          вчера в 23:47
          А чего на Маслова не гнать ? Человек -катастрофа ! Думаешь этим автоголом закончится ? Дай то Бог ! Но ржач уже разбирает ! )))))
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          вчера в 23:39
          Да ужжж...
          Карпуша сделал подарочек Федуну , теперь он главный предцедент на место ГТ !
          Валера - верим !
          Spartach from kg
          Spartach from kg ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
          вчера в 23:38
          С Уралом нелепая ситуация, как и с Мозесом в кубке. Кроме этих одноразовых привозов за матч, нормально пашет в остальные части матча. Так не гони на нашего воспитанника
          Spartach from kg
          Spartach from kg ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
          вчера в 23:35
          Сильный текст
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев ответ pioner1987 (раскрыть)
          вчера в 23:32
          ))))))))) Норм. будет ,если Доменико выпустит его на замену за 30 секунд до конца матча с Локо ,что бы не успел напортачить ! ))))
          Spartach from kg
          Spartach from kg ответ Трезвый повар (раскрыть)
          вчера в 23:31
          За таких соперников, как ты не стыдно. Надеюсь, что всё-таки финишируете выше Сочи и в зоне еврокубков
          isamsn
          isamsn ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
          вчера в 23:17
          Перепутал. 25...
          VIC2
          VIC2
          вчера в 23:09
          Эта победа ценнее, чем победа над "Краснодаром"
          "Краснодар" был разобран,
          а "Ростов" был всегда корявый для "Спартака"
          Хорошо всё складывается перед "Локомотивом",
          который набирает пары, хорошо бы остудить...
          Галя Каблукова
          Галя Каблукова
          вчера в 23:06
          Я как увидела , это пафосное -Банда-,так сразу поняла, что Ростов проиграет.. Понты к хорошему не приводят..
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          вчера в 22:49
          С победой родные !!!
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 22:46
          Почти полный стадио был сегодня. Поболели от души. Жаль что из-за двух рикошетов от Алисами пропустили 2 гола и Песьяков в этот раз не выручил
          Поздравляю болельщиков Спартака с победой
          allemz
          allemz
          вчера в 22:37
          КБ с победой! Зря только ростовчане предматчевое видео лепили "Банда Карпина готова" в стиле острых козырьков. Пафоса-то в исполнении сколько было))
          Красно-белый 1987
          Красно-белый 1987
          вчера в 22:35
          всех КБ с победой!!! любим мы Спартак за вот такой азартный, бесшабашный футбол. ростов в первом тайме не создал ни одного момента и умудрился забить два мяча, наша защита сплошной валидол и не стоит всех собак спускать на Маслова! забил Мозес, красно - белые контролировали ход игры и разом сами устроили себе героические препядствия, которые сами и приодолели. Пашка Маслов уже привык забивать за Спартак и сильно нас не удивил когда замкнул прострел игрока ростова, а вот как Аиртон не из чего привёз второй гол вывело из себя! будем считать бразилец реабилитировался приняв участие во втором мяче Спартака в конце первого тайма. очень много ошибок игроков обеих команд в первой половине встречи, во втором тайме была уверенность, что игроки Спартака дожмут ростов, Соболев с паса Промеса выйграл воздух и вывел красно-белых вперёд, был момент когда футболисты Спартака могли добить ростовчан, но Антохе просто не везло в двух голевых моментах подряд. победа заслуженная, но хотелось бы всё без валидола в конце матча...Кукуян хоть и питерский судейка, но сегодня простил Аиртона и Соболева от дисквалификации на матч против локомотива. Зобнин играл грязновато и на жёлтую наиграл, Роман вместо проникающего паса в штрафную на Мозеса в конце первого тайма пробил безхитросно во вратаря. Умяров снова после пару ярких игр начинает всё проигрывать в центре поля, в начале второго тайма отдал хороший пас игроку ростова на третий мяч, спасли Маслов с Максименко. сегодня хорошо сыграли в Спартаке Мозес и Соболев ( Саша первые пол часа как - будто от сборной Стаса отойти не мог и выглядел плохо) Промесу не везло всю игру, Ларссон прибавил во втором тайме. Песьяков виноват в двух пропущеных голах ростова, было заметно, что Спартак сейчас на много сильнее южан, сегодня многое у красно - белых не получалось ( и могло всё аукнуться потерей очков) ждём возвращения Крала и Понсе к локомотиву, скамейки у нас нет от слова совсем, на поле выходит Ещенко с пивным животом😂 ждём дерби с локо и завтра голов Глушакова и Мирзова. вперёд Спартак!!!
          minai
          minai
          вчера в 22:29
          Спартаку дорогого стоило обыграть в гостях злобный Ростов.
          ЧиП
          ЧиП
          вчера в 22:23
          Маслов поймал кураж?! 🤨
          Если так дальше пойдёт, то он Соболева может догнать😁
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