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3 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Луи-Дозьем (Монако)
|25’
|0:1
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Мбаппе Килиан
ассистент Ди Мария Анхель
|37’
|0:2(П)
|Мбаппе Килиан
|Фолланд Кевин
|1:2
|52’
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Фолланд Кевин
ассистент Фабрегас Сеск
|2:2
|65’
|Фабрегас Сеск
|3:2(П)
|84’
|20’
|Данилу
|Фофана Юссуф
|36’
|80’
|Руис-Атиль Кайс
|84’
|Диалло Абду
|Фабрегас Сеск
|87’
|88’
|Кимпембе Преснель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кайо Энрике
|Балло-Туре Фоде
|46’
|Фабрегас Сеск
|Жеббель Виллем
|46’
|60’
|Неймар
|Ди Мария Анхель
|68’
|Баккер Митчел
|Курзава Лайвен
|68’
|Паредес Леандро
|Данилу
|68’
|Руис-Атиль Кайс
|Мбаппе Килиан
|85’
|Флоренци Алессандро
|Рафинья
|Флорентино
|Тчуамени Орельен
|90+1’
|Йоветич Стеван
|Диоп Софьян
|90+1’
|Матазо Элиот
|Мартинш Желсон
|90+3’
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|15
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|19
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|2
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|4
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Опоментайтесь шейхи, одним баблом фиг сделаете, немного и мозги должны присутствовать :)
Опоментайтесь шейхи, одним баблом фиг сделаете, немного и мозги должны присутствовать :)