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Монако - Пари Сен-Жермен
Ренн - Бордо

Текстовая онлайн трансляция матча Монако против Пари Сен-Жермен

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    Голы
    25’ 0:1 Мбаппе Килиан
    ассистент Ди Мария Анхель
    37’ 0:2(П) Мбаппе Килиан
    Фолланд Кевин 1:2 52’
    Фолланд Кевин
    ассистент Фабрегас Сеск     		2:2 65’
    Фабрегас Сеск 3:2(П) 84’
    Наказания
    20’ Данилу
    Фофана Юссуф 36’
    80’ Руис-Атиль Кайс
    84’ Диалло Абду
    Фабрегас Сеск 87’
    88’ Кимпембе Преснель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кайо Энрике Балло-Туре Фоде 46’
    Фабрегас Сеск Жеббель Виллем 46’
    60’ Неймар Ди Мария Анхель
    68’ Баккер Митчел Курзава Лайвен
    68’ Паредес Леандро Данилу
    68’ Руис-Атиль Кайс Мбаппе Килиан
    85’ Флоренци Алессандро Рафинья
    Флорентино Тчуамени Орельен 90+1’
    Йоветич Стеван Диоп Софьян 90+1’
    Матазо Элиот Мартинш Желсон 90+3’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 4
    		12 Фолы 19
    		2 Угловые 1
    		0 Офсайды 4
    		52% Владение мячом 48%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 08:00
    а Фабрегаса вчера комментатор критиковал :)
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 06:18
    Молодцы монегаски!
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    сегодня в 02:29
    ПСЖ, в концовке будет рисковать, или сам забьёт или пропустит, но ничьей не допустит.
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 01:44
    Как Головин из виду пропал, так сразу понеслись победы.. Пора уже догонять команду и показывать уровень
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 01:29
    Славно обделались.... это уже третья дырка и 11 играх.)
    feris1
    feris1
    сегодня в 01:09
    Монигасков с победой!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 01:03
    Можно поздравить Монако! Для ПСЖ это 3-е поражение, но остаются на 1-м месте.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 01:02
    Если ПэСэЖэ проирает следующую игру в ЛЧ то по сути шансов будет мало на проход дальше.
    Alex12357
    Alex12357 ответ Groove000 (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Так судят во Франции против ПСЖ,не удивлюсь если Тухеля выгонят.
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:59
    Тухеля на свалку..

    Опоментайтесь шейхи, одним баблом фиг сделаете, немного и мозги должны присутствовать :)
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 00:52
    Не идет игра без Головина.
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:44, ред.
    Неймар-позорище...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 00:44
    камбек израел
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    У Саши очень серьезная травма ,не играет уже 2,5 месяца, но на след неделе должен начать тренировки. Он при всех тренерах ( сейчас уже 5-й) ИГРАЕТ В СТАРТОВОМ СОСТАВЕ.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 00:43
    Красавцы монегаски
    протон1
    протон1 ответ Roger Young (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    головин скамейки дзюбит там
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:15
    а че неймар в запасе
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:53
    Какой же Неценко болтун, смотреть футбол невозможно. Комментатор даже успел мимоходом пройтись по поводу первого мяча в ворота " Монако", мол, виноват вратарь, хотя именно в этом случае тот практически не имел возможности спасти ворота. Мешает смотреть, лучше бы помолчал, но, видимо, не в состоянии это сделать.
    Groove000
    Groove000
    вчера в 23:41
    Откуда офсайд у Кина, я что-то не понял...
    Gahi
    Gahi
    вчера в 23:01
    ПСЖ = П.2.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:55
    гости
    1bear
    1bear
    вчера в 22:54
    Победа гостей или ничья...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 20:45
    Победа гостей
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:32, ред.
    Что там Головин? Есть шанс на выход на поле или опять с травмой и удалением?
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 12:02
    ПСЖ НА ПОДЪЕМЕ ДОЛЖНО ПОБЕДИТЬ!!!ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ЗДОРОВЫЕ!!!СКОРО ЛЧ НУЖНО СЕБЯ ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ!!!
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 10:30
    ПСЖ должен разорвать соперника !
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