В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 31 Дагба Колин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 84

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 20 Курзава Лайвен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 68

П 15 Данилу Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 68

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 60

П 12 Рафинья Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 85

П 19 Сарабия Пабло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 16 Рико Серхио

З 25 Баккер Митчел Фолов совершено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 22

З 5 Маркиньос

З 32 Пембеле Тимоти

З 24 Флоренци Алессандро Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 8 Паредес Леандро Фолов совершено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 22

П 36 Руис-Атиль Кайс Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 22

П 33 Фадига Бандиугу