Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияНидерланды. Эредивизие 2025/2026

«Аякс» уволил Хейтингу с поста главного тренера

06 ноября 2025, 21:45

Нидерландский «Аякс» уволил тренера Джона Хейтингу после провального начала сезона. Клуб официально объявил об этом решении в четверг.

В среду вечером «Аякс» проиграл «Галатасараю» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов УЕФА, начав европейский сезон с четырех поражений подряд. В чемпионате страны «Аякс» идет на 4-м месте с отставание в 8 очков от лидера.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клуб Миранчука «Атланта» назначил главным тренером Херардо Мартино
06 ноября 2025
ОфициальноДе Росси стал главным тренером «Дженоа»
06 ноября 2025
Идущая последней в чемпионате Италии «Фиорентина» уволила Пиоли
04 ноября 2025
Официально«Саутгемптон» уволил главного тренера
03 ноября 2025
Главный тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о возможной отставке
01 ноября 2025
Официально«Дженоа» объявил об уходе Патрика Вийера с поста главного тренера
01 ноября 2025
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
07 ноября 2025 в 00:55
А что клуб должен был делать?
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
06 ноября 2025 в 22:42
Не справился с работой, будь добр освободи место.
sihafazatron
sihafazatron
06 ноября 2025 в 21:46
Аякс щас вообще не о чем.... надо что-то менять
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 