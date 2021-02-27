|Дижон
|0:4
|Пари Сен-Жермен
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0 : 4
завершен
27 февраля 2021, 19:00
суббота
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Стадион Гастон Жерар (Дижон)
|6’
|0:1
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Кин Моизе
ассистент Диалло Абду
|32’
|0:2(П)
|Мбаппе Килиан
|51’
|0:3
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Мбаппе Килиан
ассистент Рафинья
|82’
|0:4
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Данилу
ассистент Дракслер Юлиан
|Эбимбе Эрик
|25’
|Селина Берсант
|31’
|34’
|Кин Моизе
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ассале Роджер
|Конате Мусса
|61’
|Добро Михай Александру
|Панзо Джонатан
|62’
|Марье Жордан
|Диоп Папе
|71’
|72’
|Сарабия Пабло
|Кин Моизе
|Саммаритано Фредерик
|Эбимбе Эрик
|75’
|82’
|Гейе Идрисса
|Рафинья
|89’
|Мишу Эдуар
|Данилу
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|5
|Удары по воротам
|7
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|1
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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