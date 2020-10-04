|Лестер Сити
|0:3
|Вест Хэм
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0 : 3
завершен
04 октября 2020, 14:00
воскресенье
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Стадион Кинг Пауэр
|14’
|0:1
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Антонио Мичейл
ассистент Крессуэлл Аарон
|34’
|0:2
|
Форнальс Пабло
ассистент Крессуэлл Аарон
|83’
|0:3
|
Боуэн Джаррод
ассистент Форнальс Пабло
|Менди Нампалис
|24’
|Эванс Джонни
|53’
|67’
|Форнальс Пабло
|80’
|Коуфал Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Юндер Дженгиз
|Амарти Даниэль
|55’
|Ихеаначо Келечи
|Перес Айосе
|64’
|88’
|Нобл Марк
|Боуэн Джаррод
|88’
|Аллер Себастьен
|Антонио Мичейл
|Чудхури Хамза
|Менди Нампалис
|89’
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|4
|Удары по воротам
|14
|
|
|0
|Удары в створ
|6
|
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|11
|Фолы
|8
|
|
|6
|Угловые
|4
|
|
|4
|Офсайды
|2
|
|
|69%
|Владение мячом
|31%
|
|
|3
|Cэйвы
|0
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
Справедливая победа ВХ.
Справедливая победа ВХ.
+
Лестер-Вестхем 0-3
=
Вестхем -Мансити 8-2
+
Лестер-Вестхем 0-3
=
Вестхем -Мансити 8-2