«Сочи» ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв «Ахмат»

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 4:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2).
«Сочи» ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 15-й строчке, набрав 8 очков. «Ахмат» занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.
Следующий матч «Сочи» на выезде проведет с «Оренбургом». «Ахмат» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Встречи пройдут 2 ноября.
Не дали сочинцы разогнаться Ахмату, очень грамотно построили линию обороны, закрыли фланги, но а кроме всего, очень прямолинейно играл Ахмат, ни одного креативного действия, да и голы- чисто индивидуальные. Четвертый гол Сочи- в стиле Бремме, а третий- нарушение игровой дисциплины Ахматом, когда почти вся команда осталась на половине поля Сочи и гости провели стремительный контр выпад...
Во 2-м тайме вышел Лечи, заиграли фланги, но общий рисунок игры Ахмата не изменился, хозяева продолжали играть нахрапом, в навал, без изюминки и примитивно. Конечно не хватало Ахмату таранного Конате, а техничного и быстрого Мелкадзе сочинцы лишили мяча...Я считаю Осинькина футбольным авантюристом, но сегодня, он сыграл по гроссмейстерски!!! Поэтому, мне остается только поздравить Сочи, с очень добротной победой!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
