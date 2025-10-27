«Сочи» ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв «Ахмат»

1761589991

27 октября 2025, 21:33

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 4:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2).

«Сочи» ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 15-й строчке, набрав 8 очков. «Ахмат» занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.

Следующий матч «Сочи» на выезде проведет с «Оренбургом». «Ахмат» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Встречи пройдут 2 ноября.