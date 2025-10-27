Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Сочи» ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ, обыграв «Ахмат»

27 октября 2025, 21:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 4:2 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Игнасио Сааведра (16-я минута), Михаил Игнатов (36 и 66), Дмитрий Васильев (76). У проигравших отличился Максим Самородов (59 и 90+2).

«Сочи» ушел с последнего, 16-го места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 15-й строчке, набрав 8 очков. «Ахмат» занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.

Следующий матч «Сочи» на выезде проведет с «Оренбургом». «Ахмат» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой». Встречи пройдут 2 ноября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» победил «Рубин» и вышел на первое место в РПЛ
26 октября 2025
«Реал» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании
26 октября 2025
«Зенит» обыграл «Динамо» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей
26 октября 2025
«Рома» обыграла «Сассуоло»
26 октября 2025
«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас»
26 октября 2025
«Астон Вилла» победила «Манчестер Сити»
26 октября 2025
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
28 октября 2025 в 09:02, ред.
Привет, Олег!!!
А я верю. Какой ещё слив, если после игры устроили потасовку? Зачем, чтобы показать всем, что это были реальные эмоции и честная игра? А если твой Спартак проиграл Ростовскому СКА-1:6, в 1984 в Москве, и что, тоже слили? А ростовчане через год вылетели. В поражении вчера много нюансов. Возможная недооценка соперника, ну и конечно грамотная игра Сочи. И не надо забывать, что для Черчесова такие провалы- нормальное состояние, если вспомнить его работу в Динамо, да или хотя бы недавнюю его работу в Казахстане... Черчесов- не топ тренер, хотя в Ахмате начал прилично. А вчера, победа- без вопросов. И кстати, игра с ЦСКА, уже показала, что Сочи выздоравливает...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Шуня771 (раскрыть)
28 октября 2025 в 08:49
Второй день задумываюсь на этот счёт и по своим данным наверно поддержу Вас – несмотря на очень странный результат, причём с красивыми голами…мои доводы естественно лежат в плоскости гороскопа матча, которые не готов здесь дать.
Шуня771
Шуня771
28 октября 2025 в 08:20
Не верю в поражение Ахмата!
Слили.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
28 октября 2025 в 08:10
Когда тут говорят о тренерских победах…. давайте во-первых не забывать о яркой индивидуальной игре отдельных игроков (голы Игнатова и Васильева), во-вторых – совершенно понятно что это никакая не «тренерская» система в отдельно взятом матче, когда соперник в принципе позволял Сочи показать себя в динамике…
Варвар7
Варвар7
28 октября 2025 в 05:27
Внизу таблицы , так же обостряется борьба за выживание...
5shgmydht69m
5shgmydht69m
28 октября 2025 в 01:08
Осинькин старается. Но до спасения ещё далеко.
95-shishani-95
95-shishani-95
28 октября 2025 в 00:46
Матч не смотрел. Но какими безпонтовыми должны быть игроки и тренер, чтоб дома пропустить 4 гола от такой команды, как сегодняшняя команда Сочи? ЧЕТЫРЕ!!! ПОЗОР ВАМ!!!
shur
shur ответ Vladimir808 (раскрыть)
28 октября 2025 в 00:02
...Зри в корень ! (лучше и не скажешь)
Брулин
Брулин
27 октября 2025 в 23:15
Как обычно, после пары удач Черчесов выходит на свой уровень.
112910415
112910415
27 октября 2025 в 22:52
не получилось у Стаса ...
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
27 октября 2025 в 22:28
Привет, Ваня.
А мне так прямо без бинокля, но сдаётся что ,,,победа с ,,душком», отсюда и драка после матча…(((
Болеем за своих. Осинькин же свою состоятельность как тренер показал в Крыльях. Сколько пацанов пропустил через Самару и они успешны в наших топахРПЛ.
….продажная…. Козьма П. ещё говорил:- зри в корень…
sv_1969
sv_1969
27 октября 2025 в 22:22
Игроки Ахмата мне кажется подспудно верили что возьмут 3 очка без проблем! Ан нет! Когда бросились выправлять ситуацию , то игроки гостей уперлись!
ccf8gqqc5v9w
ccf8gqqc5v9w
27 октября 2025 в 22:18
Сочи с очень нужной победой, с таким составом негоже на последнем месте болтаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
27 октября 2025 в 22:14
Ваня, я с тобой полностью согласен. Матч был по своему интересен. В этой связи вопрос. Осинькин как тренер тебе как представляется. Скажу обтекаемо. Я думаю он понимает в футболе многое. Пусть не топ тренер, но очень хорошего уровня.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
27 октября 2025 в 22:08
Не видел матч, буду честен, но результату очень удивлен. С начала сезона желал вылета Сочи, т.к. они незаслуженно заняли место Черноморца, но сейчас прям переживаю за них: Осинькин заслуживает все-таки уважения.
А Черчесов, как всегда, начинает за здравие, а потом... Да, с ним Ахмат точно не вылетит, но это не ТОП тренер даже по меркам РПЛ.
stanichnik
stanichnik
27 октября 2025 в 22:04, ред.
Скажи мне кто-нибудь, что сегодня Сочи победит в Грозном Ахмат, я бы ему рассмеялся в лицо, и даже после первого тайма я не сомневался, что хозяева отыграются после 0:2 в первой половине встречи, но команда Осинькина всё же отстояла свои три балла, сумев ещё дважды огорчить вратаря хозяев, а дубль Самородова лишь спас Черчесова от домашнего разгрома. Нельзя упрекнуть грозненцев, что они сдались на милость победителю, до самого финального свистка искали возможность отыграться и дважды им это почти удалось, но вот отменённые два гола в конце матча испортили настроение не только болельщикам, но и футболистам местной команды, что вылилось в свару на поле, после которой наверняка последуют санкции к принимающей стороне со стороны КДК. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Болельщиков фк Сочи с первой выездной победой! А Ахмату сделать работу над ошибками и готовиться посерьёзнее к выезду к Балтике.
Болейте за своих, а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
27 октября 2025 в 22:04, ред.
Получилось так, что смотрел с концовки 1-го тайма.
Прекрасный матч!!!
Обилие голов на любой вкус и жажда игры и борьбы у обеих команд.
Ахмат...
Чтобы не апеллировать "ВУмными словами" вроде "снижение функциональной готовности игроков Ахмата", " психологическая яма игроков из Грозного"" и другими, скажу так:
"СОЧИ ПОБЕДИЛ!".
Хотя тут же у меня ОПЯТЬ вопрос: "Зачем НАМ ТАКОЙ VAR"???
МИЛЛИМЕТРОВЫЕ офсайты фиксировать???
Ладно, когда Мелкадзе локтем двинул защитника, но ПОСЛЕДНИЙ-то гол Ахмата???

По мне так футбол с этим VAR становится каким-то пресным и "выхолощенным", что ли...
"Изюминка" пропадает: скоро "судью на мыло" будет не за что и кричать-то, а ЭТО, согласитесь, тоже неотъемлемая и ВАЖНАЯ часть футбольного матча.
Хотя эту или примерно эту "кричалку" уже запрещают.

Не.
ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ, ОТЛИЧНЫЕ голы и БЕЗОБРАЗИЕ от VAR!!!
shlomo2
shlomo2
27 октября 2025 в 22:03
Красивый нежданчик сделал Сочи.... молодцы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
27 октября 2025 в 21:58, ред.
    Capral
    Capral
    27 октября 2025 в 21:56, ред.
    Чисто тренерское поражение Черчесова и чисто тренерская победа Осинькина. Первый тайм просто идеальный от Сочи, по всем компонентам- выигранные все единоборства, а главное, очень вразумительная и тренерская игра в центре поля, а как известно, кто владеет центром, тот владеет инициативой. Ничего не дали сочинцы создать сопернику в центре, сразу, как только соперник получал мяч, тут же Сочи вступал в борьбу.

    Не дали сочинцы разогнаться Ахмату, очень грамотно построили линию обороны, закрыли фланги, но а кроме всего, очень прямолинейно играл Ахмат, ни одного креативного действия, да и голы- чисто индивидуальные. Четвертый гол Сочи- в стиле Бремме, а третий- нарушение игровой дисциплины Ахматом, когда почти вся команда осталась на половине поля Сочи и гости провели стремительный контр выпад...

    Во 2-м тайме вышел Лечи, заиграли фланги, но общий рисунок игры Ахмата не изменился, хозяева продолжали играть нахрапом, в навал, без изюминки и примитивно. Конечно не хватало Ахмату таранного Конате, а техничного и быстрого Мелкадзе сочинцы лишили мяча...Я считаю Осинькина футбольным авантюристом, но сегодня, он сыграл по гроссмейстерски!!! Поэтому, мне остается только поздравить Сочи, с очень добротной победой!!!
    Сп62
    Сп62
    27 октября 2025 в 21:53
    Первый тайм, однозначно, по голевым моментам за Сочи. А вот во втором тайме курортникам явно повезло. Черчесову есть над чем поразмышлять.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    27 октября 2025 в 21:49
    еще отменные голы - 2 ))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    27 октября 2025 в 21:49
    чисто тренерское поражение.
    зачем в запасе Садулаева и Самородова, зачем ломать работающий командный механизм?
    Мансилья хорош когда выходит на замену.
    Мелкадзе слабый матч провел.
    Касинтура старается...но....когда защита так безобразно играет, все впустую.
    particular
    particular
    27 октября 2025 в 21:48
    Саламыч, похоже, в трансе...
    Джохар Ву
    Джохар Ву
    27 октября 2025 в 21:46
    Мда... Забыли выйти на поле
    sihafazatron
    sihafazatron
    27 октября 2025 в 21:45, ред.
    Вот где все голы этого тура были )))
    Неожиданный результат все же
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     