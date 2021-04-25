В 31 Викарио Гильельмо Голов пропущено: 2 Спасений: 5 Пасы: 22 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 2 Годин Диего Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 44 Карбони Андреа Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 7 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 22 Ликояннис Хараламбос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 75

З 23 Чеппителли Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 14 Дейола Алессандро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 10 Жоао Педро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 8 Марин Рэзван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 83

П 18 Нандес Наитан Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Н 30 Паволетти Леонардо Фолов заработано: 4 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 75

Н 9 Симеоне Джованни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 1 Арести Симоне

В 34 Киоччи Джузеппе

З 19 Асамоа Квадво

З 40 Валукиевич Себастьян

З 25 Дзаппа Габриэле Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 15

З 16 Калабрези Артуро

З 15 Клаван Рагнар

З 24 Ругани Даниэле Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 32 Данкан Альфред Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11