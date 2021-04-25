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3 : 2
завершен
25 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 85.2 - 150.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 1.6
Средний возраст: 27 - 26.7
Средний рост: 184.8 - 185.3
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 3-4-1-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Сардиния Арена
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Ликояннис Хараламбос
ассистент Жоао Педро
|1:0
|4’
|27’
|1:1
|Перес Карлес
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Марин Рэзван
ассистент Симеоне Джованни
|2:1
|57’
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Жоао Педро
ассистент Марин Рэзван
|3:1
|64’
|69’
|3:2
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Фасио Федерико
ассистент Перес Карлес
|Марин Рэзван
|53’
|Жоао Педро
|80’
|83’
|Кристанте Бриан
|Данкан Альфред
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Спинаццола Леонардо
|Перес Бруно
|59’
|Кристанте Бриан
|Смоллинг Крис
|59’
|Мхитарян Генрих
|Пеллегрини Лоренцо
|59’
|Карсдорп Рик
|Сантон Давиде
|Дзаппа Габриэле
|Ликояннис Хараламбос
|75’
|Черри Альберто
|Паволетти Леонардо
|75’
|75’
|Верету Жордан
|Диавара Амаду
|Данкан Альфред
|Марин Рэзван
|83’
|Ругани Даниэле
|Симеоне Джованни
|83’
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|11
|Удары по воротам
|17
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|6
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|10
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|4
|Офсайды
|1
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|5
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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