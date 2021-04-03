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Лестер Сити - Манчестер Сити
Челси - Вест Бромвич
Лидс - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Манчестер Сити

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BetBoom 5.21 3.80 1.73
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    32' Ндиди Вилфрид (25)
     
    71' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Перейра Рикарду (21) вышел на поле
     
    72' Ихеаначо Келечи (14) уходит с поля, Мэддисон Джеймс (10) вышел на поле
     
    83' Ндиди Вилфрид (25) уходит с поля, Менди Нампалис (24) вышел на поле
     
    87' Амарти Даниэль (18)
     
    58' (0:1) Менди Бенжамен (22)
     
    63' Агуэро Серхио (10) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    73' Эдерсон (31)
     
    74' (0:2) Жезус Габриэл (9) (Стерлинг Рахим (7))
     
    79' Марез Рияд (26) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
     
    82' Фернандиньо (25)
     
    88' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    90' Родри (16)
    Голы
    58’ 0:1 Менди Бенжамен
    74’ 0:2 Жезус Габриэл
    ассистент Стерлинг Рахим
    Наказания
    Ндиди Вилфрид 32’
    73’ Эдерсон
    82’ Фернандиньо
    Амарти Даниэль 87’
    90’ Родри
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Стерлинг Рахим Агуэро Серхио
    Перейра Рикарду Олбрайтон Марк 71’
    Мэддисон Джеймс Ихеаначо Келечи 72’
    79’ Торрес Ферран Марез Рияд
    Менди Нампалис Ндиди Вилфрид 83’
    88’ Фоден Фил Де Брюйне Кевин
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 11
    		2 Удары в створ 4
    		13 Фолы 12
    		1 Угловые 1
    		3 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ VIКING (раскрыть)
    сегодня в 23:04
      VIКING
      VIКING
      сегодня в 22:11
        fanliverpoolfan27
        fanliverpoolfan27
        сегодня в 22:01
        Сити не остановить
        allemz
        allemz
        сегодня в 21:26
        Отлично, понравилась наша игра во многих аспектах, команда готова к игре с Боруссией - уж точно. Ну и с гола Менди минут 10 орал, это же шедевр!)
        sihafazatron
        sihafazatron
        сегодня в 21:25
        Все было отлично кроме комментатора(
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        сегодня в 21:24
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 21:23
          МанСити с победой! И хрен с ним,что ставочка провалилась. Реванш без напряга можно сказать состоялся.
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          сегодня в 21:23, ред.
          Поздравляю болельщиков МС с очередной победой. Уверенной. Победой над серьезным соперником. Победой на 0. Ну де факто чемпионы. Можно все свои силы бросать на ЛЧ.
          sihafazatron
          sihafazatron
          сегодня в 21:22
          Ух как же во время я вернулся))
          Сначала Менди забивает, да ещё и с правой ноги)) а потом стерлинг не запорол момент, а отдал голевую)) такой матч в историю войдёт)))
          Жезус отлично отыграл в свой день рождения!) ну, а кдб как всегда, одной передачей может всю оборону разрезать)
          матос
          матос
          сегодня в 21:20
          Мс с победой , Лисам не унывать.
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 21:18
          негр Амарти конечно коняра подлая
          Maks-tre
          Maks-tre
          сегодня в 21:17
          Что-то как-то пора свистеть уже
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 21:09
          Марезушку пора в Реал отпускать
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 21:06
          Второй гол хорош. Пас Де Брюйне класс. Стерлинг чуть все не испортил)
          Igo0rek
          Igo0rek
          сегодня в 21:05
          Отлично! Еще 3 очка в копилку. Лучший клуб Англии демонстрирует класс.
          allemz
          allemz
          сегодня в 21:05
          Ппц как Стерлинг и Жезус на двоих медленно соображают..
          Bom Bom
          Bom Bom
          сегодня в 21:05
          Сити красавчики) Бесспорное чемпионство
          allemz
          allemz
          сегодня в 20:50
          Пеп сам в шоке, Менди еще и на замахе убрал и нерабочей ногой в дальний угол отправил, ахах
          Igo0rek
          Igo0rek
          сегодня в 20:50
          Ну раз уж Менди забил xD
          allemz
          allemz
          сегодня в 20:49
          Ахахахахаха, калека забивает
          волгодон 2
          волгодон 2
          сегодня в 20:49
          Замендили-таки гол)
          allemz
          allemz
          сегодня в 20:18
          Оля-ля, офсайд у Варди. Ну такими темпами либо ничья, либо всё же Лестер шальной таки положит один.
          allemz
          allemz
          сегодня в 20:15
          Роджерс решил превзойти Жозе в автобусной инженерии, просто жесть - ни отдать, ни протолкнуться.
          ВиталикManUtdRus
          ВиталикManUtdRus
          сегодня в 19:59
            волгодон 2
            волгодон 2
            сегодня в 19:40
            Чуть было "бразильский Жирков" не забил. Точнее забил,но отменили.
            allemz
            allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
            сегодня в 19:01
            Можно было Аке выпустить поиграть, а Рубена тоже в массажку. Голландец только вернулся после длительной травмы, очень хочу чтоб он во всю мощь разыгрался, у меня особая вера в этого парня.
            Igo0rek
            Igo0rek
            сегодня в 18:48
            Гвардиола решил поберечь игроков перед матчем в ЛЧ... Правильное решение.
            волгодон 2
            волгодон 2
            сегодня в 17:02
            ОЗ что ли попробую
            RUPRICHT
            RUPRICHT
            сегодня в 10:56
            «Лисы» в последнем на данный момент своём матче сломили сопротивление «Манчестер Юнайтед» в поединке Кубка Англии. Перед этим был убедительный разгром «Шеффилд Юнайтед» и гостевая победа над «Брайтоном». А вот перед успешной серией «Лестер» потерял очки в противостоянии с «Бернли», проиграл «Арсеналу» и вылетел из Лиги Европы.

            «Манчестер Сити» оборвал свою внушительную победную серию поражением в дерби от земляков из «Юнайтед», но расстраивался недолго – и начал побеждать заново. На счету команды Пепа Гвардиолы уже четыре подряд победы – над «Саутгемптоном», «Фулхэмом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Эвертоном». Во всех этих играх «Сити» забивал минимум два мяча. Cредняя результативность 10-ти последних матчей – 3,7 (при этом «Лестер» забивал в среднем 1,7 гола за игру, а «Ман Сити» – 2. В атакующей мощи «Манчестер Сити» никаких сомнений нет, но поспособствовать результативному поединку может и «Лестер», который не лыком шит и готов организовать сложности почти любому фавориту.
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