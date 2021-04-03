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0 : 2
завершен
сегодня, 19:30
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Стадион Кинг Пауэр
|58’
|0:1
|Менди Бенжамен
|74’
|0:2
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Жезус Габриэл
ассистент Стерлинг Рахим
|Ндиди Вилфрид
|32’
|73’
|Эдерсон
|82’
|Фернандиньо
|Амарти Даниэль
|87’
|90’
|Родри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Стерлинг Рахим
|Агуэро Серхио
|Перейра Рикарду
|Олбрайтон Марк
|71’
|Мэддисон Джеймс
|Ихеаначо Келечи
|72’
|79’
|Торрес Ферран
|Марез Рияд
|Менди Нампалис
|Ндиди Вилфрид
|83’
|88’
|Фоден Фил
|Де Брюйне Кевин
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|5
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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Сначала Менди забивает, да ещё и с правой ноги)) а потом стерлинг не запорол момент, а отдал голевую)) такой матч в историю войдёт)))
Жезус отлично отыграл в свой день рождения!) ну, а кдб как всегда, одной передачей может всю оборону разрезать)
Сначала Менди забивает, да ещё и с правой ноги)) а потом стерлинг не запорол момент, а отдал голевую)) такой матч в историю войдёт)))
Жезус отлично отыграл в свой день рождения!) ну, а кдб как всегда, одной передачей может всю оборону разрезать)
«Манчестер Сити» оборвал свою внушительную победную серию поражением в дерби от земляков из «Юнайтед», но расстраивался недолго – и начал побеждать заново. На счету команды Пепа Гвардиолы уже четыре подряд победы – над «Саутгемптоном», «Фулхэмом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Эвертоном». Во всех этих играх «Сити» забивал минимум два мяча. Cредняя результативность 10-ти последних матчей – 3,7 (при этом «Лестер» забивал в среднем 1,7 гола за игру, а «Ман Сити» – 2. В атакующей мощи «Манчестер Сити» никаких сомнений нет, но поспособствовать результативному поединку может и «Лестер», который не лыком шит и готов организовать сложности почти любому фавориту.
«Манчестер Сити» оборвал свою внушительную победную серию поражением в дерби от земляков из «Юнайтед», но расстраивался недолго – и начал побеждать заново. На счету команды Пепа Гвардиолы уже четыре подряд победы – над «Саутгемптоном», «Фулхэмом», менхенгладбахской «Боруссией» и «Эвертоном». Во всех этих играх «Сити» забивал минимум два мяча. Cредняя результативность 10-ти последних матчей – 3,7 (при этом «Лестер» забивал в среднем 1,7 гола за игру, а «Ман Сити» – 2. В атакующей мощи «Манчестер Сити» никаких сомнений нет, но поспособствовать результативному поединку может и «Лестер», который не лыком шит и готов организовать сложности почти любому фавориту.