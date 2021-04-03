В 31 Эдерсон Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

З 3 Диаш Рубен Выносы: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 94

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 94

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 88

П 16 Родри Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

П 25 Фернандиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 63

П 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

П 26 Марез Рияд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

З 6 Аке Натан

З 27 Канселу Жоау

З 5 Стоунз Джон

П 8 Гюндоган Илкай

П 20 Силва Бернарду

П 47 Фоден Фил Минут сыграно: 6

Н 7 Стерлинг Рахим Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31