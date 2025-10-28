Тюкавина и Комличенко включили в расширенный состав сборной России

1761648799

Нападающий московского «Динамо» и форвард столичного «Локомотива» включены в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура Мир — Российской премьер-лиги и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — сказал главный тренер российской сборной .