Тюкавина и Комличенко включили в расширенный состав сборной России

28 октября 2025, 13:53

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и форвард столичного «Локомотива» Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура Мир — Российской премьер-лиги и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — сказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 ноября 2025 в 18:48
А ещё пристальнее взирать на ФНЛ и 2ую Лигу. Ух там народу бегает)!
Vilar
Vilar
28 октября 2025 в 16:56
Валера ещё подумает, и расширит состав, тогда и я в состав сборной попаду. Почему бы и нет: бегать ещё могу (немного), по мячу могу ударить, учился и закончил ВУЗ в Ростове -на- Дону.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 октября 2025 в 16:40
Такое ощущение, что Карпин использует сборную в плане выбора состава как способ повлиять на борьбу в РПЛ. Я думаю скоро пойдут отказы по здоровью и усталости. А эти оба свежие, правда толку на поле от них нет, зато свои для Карпина. Надо брать больше из Сочи, НН, Махачкалы и Оренбурга. Никто в обиде не будет
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 октября 2025 в 16:00
...ещё бы не вспомнить, особо и есть....!!!
Брулин
Брулин
28 октября 2025 в 15:17
Внезапно(!) в сборную подтягиваются игрок ’’Динамо’’ и бывший из ’’Ростова’’. Валера ощутил недобор из своих. Непорядок!
Capral
Capral
28 октября 2025 в 14:56
А Тюкавина зачем? Он итак с трудом ноги передвигает, тем более после травмы. Надеюсь, у Валеры хватит ума его пощадить и приберечь к чемпионату...
Варвар7
Варвар7
28 октября 2025 в 14:08
"Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной" - может стоит подумать о расширения и дальше? )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 октября 2025 в 14:07
Почему то Киса Воробьянинов вспомнился...про "Особа приближённая к Императору".....
