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1 : 4
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|3’
|0:1
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Жезус Габриэл
ассистент Зинченко Александр
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Ляказетт Александр
ассистент Мартинелли Габриэл
|1:1
|31’
|54’
|1:2
|Марез Рияд
|59’
|1:3
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Фоден Фил
ассистент Фернандиньо
|73’
|1:4
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Ляпорт Эмерик
ассистент Фоден Фил
|Эль-Нени Мохамед
|23’
|Мустафи Шкодран
|25’
|65’
|Силва Бернарду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пепе Николя
|Мартинелли Габриэл
|49’
|Смит-Роу Эмиль
|Эль-Нени Мохамед
|66’
|70’
|Торрес Ферран
|Силва Бернарду
|74’
|Агуэро Серхио
|Жезус Габриэл
|Балогун Фоларин
|Ляказетт Александр
|77’
|77’
|Уокер Кайл
|Родри
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|6
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|8
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|1
|Угловые
|5
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|5
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|3
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|1
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Гениальный Гвардилола неоднократно в последнее время заявлял, что ему не хватает игроков еще на 250 миллионов чтобы, наконец, начать проходить в ЛЧ хотя бы первые туры плей-офф и не плестись на восьмом месте в АПЛ.
И мой Нольтета мог ударить в это больное место, но более благородное чувство взяло верх.
Гениальный Гвардилола неоднократно в последнее время заявлял, что ему не хватает игроков еще на 250 миллионов чтобы, наконец, начать проходить в ЛЧ хотя бы первые туры плей-офф и не плестись на восьмом месте в АПЛ.
И мой Нольтета мог ударить в это больное место, но более благородное чувство взяло верх.
Доброй ночи!
Доброй ночи!