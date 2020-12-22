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Арсенал - Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Манчестер Сити

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    23' Эль-Нени Мохамед (25)
     
    25' Мустафи Шкодран (20)
     
    31' (1:1) Ляказетт Александр (9) (Мартинелли Габриэл (35))
     
    49' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Пепе Николя (19) вышел на поле
     
    66' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Смит-Роу Эмиль (32) вышел на поле
     
    77' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Балогун Фоларин (38) вышел на поле
     
    3' (0:1) Жезус Габриэл (9) (Зинченко Александр (11))
     
    54' (1:2) Марез Рияд (26)
     
    59' (1:3) Фоден Фил (47) (Фернандиньо (25))
     
    65' Силва Бернарду (20)
     
    70' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
     
    73' (1:4) Ляпорт Эмерик (14) (Фоден Фил (47))
     
    74' Жезус Габриэл (9) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
     
    77' Родри (16) уходит с поля, Уокер Кайл (2) вышел на поле
    Голы
    3’ 0:1 Жезус Габриэл
    ассистент Зинченко Александр
    Ляказетт Александр
    ассистент Мартинелли Габриэл     		1:1 31’
    54’ 1:2 Марез Рияд
    59’ 1:3 Фоден Фил
    ассистент Фернандиньо
    73’ 1:4 Ляпорт Эмерик
    ассистент Фоден Фил
    Наказания
    Эль-Нени Мохамед 23’
    Мустафи Шкодран 25’
    65’ Силва Бернарду
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пепе Николя Мартинелли Габриэл 49’
    Смит-Роу Эмиль Эль-Нени Мохамед 66’
    70’ Торрес Ферран Силва Бернарду
    74’ Агуэро Серхио Жезус Габриэл
    Балогун Фоларин Ляказетт Александр 77’
    77’ Уокер Кайл Родри
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 7
    		9 Фолы 8
    		1 Угловые 5
    		5 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		3 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    сегодня в 01:52
    Арсенал все п*здят кому не лень!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 01:36
    А какова была вероятность поражения Арсенала?
    da da da
    da da da
    сегодня в 01:15
    с победой МС,сочно пусть и не оч ярко.
    youtomee
    youtomee
    сегодня в 01:10
    надеюсь никто не решил, что Арсенал импотентен. Тут все просто, слили ненужный кубок, чтобы легче было бороться за ЛЧ, верим
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Очень скоро и голубцу их место пакажут. В АПЛ у судей новые фавориты из ливерпуля, а свинка Пепа уже не в моде. Аха-ха)
    allemz II
    allemz II ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Как положено, рассказали и показали эксперты флорентийские.
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить
    сегодня в 00:59
    А в таблице всё равно ниже первого клуба Манчестера. Как и положено)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ allemz II (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Точно, это было так в стиле Берндта "Большое Дупло" Лено, что я поначалу перепутал)
    allemz II
    allemz II
    сегодня в 00:57
    Фоден лучший! Марез явно не в форме, ну и Жезус косячник знатный, с реализацией беда. В целом, сойдёт.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:56, ред.
    Сегодня я горд. Мой Нольтета, известный, как специалист по Кубкам, поступил как настоящий ученик и поддался своему учителю, великому и лысому.

    Гениальный Гвардилола неоднократно в последнее время заявлял, что ему не хватает игроков еще на 250 миллионов чтобы, наконец, начать проходить в ЛЧ хотя бы первые туры плей-офф и не плестись на восьмом месте в АПЛ.

    И мой Нольтета мог ударить в это больное место, но более благородное чувство взяло верх.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:55
    Арсенал чуть ли не сами себе забивали, да ещё и гол из офсайда, так вообще не интересно
    allemz II
    allemz II ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Вроде Рунарссон какой-то, а не Лено)
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ fanliverpoolfan забанен (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Нечего ловить в нормальных чемпионатах после 7:2)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:41
    Ахах Лено легенда, отбил в ворота мяч, который летел ему в лицо)))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Артете не жаль, сначала он Партея с травмой выпустил, теперь Мартинелли после травмы сразу в рубку
    fanliverpoolfan забанен
    fanliverpoolfan забанен ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Супер кубок пусть заберет а вот в Апл нечего ловить
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 00:08
    Мартинелли только восстановился от тяжелой травмы, и вот опять. Жаль парня.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Самодержавие не сломить (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Привет. Да мб наоборот лысый сольет, чтобы ученика не уволили. Бонуса никакого не будет.
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ fanliverpoolfan забанен (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Боишься, что снова он у Хлюппа трофейчик отберёт, как суперкубок? Аха-ха)
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:39
    Думаешь ученик сольёт учителю, как свинка Пепа барсе Баварию слила?)
    Доброй ночи!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:30
    Не буду это смотреть, пожалуй.
    fanliverpoolfan забанен
    fanliverpoolfan забанен
    вчера в 23:25
    Пора уволнять артету пока не поздно
    Viduka
    Viduka ответ Martini_1987 (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Покамест рекорд по победам у Ливерпуля:)
    Martini_1987
    Martini_1987
    вчера в 23:13
    Турнир имени сити
    youtomee
    youtomee
    вчера в 23:04
    пошла жара
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 23:03
    Можно идти спать
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:58
    ТМ3
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:42
    Составы явно не основые,так что могет быть что угодно.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 20:01
    По всей видимости Ман. Сити выиграет. Думаю будет 0-2
    Враг государства
    Враг государства
    вчера в 18:20
    Сити выйграет
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