Манчестер Сити

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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
2 - 0
Первый матч
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Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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Де Брюйне Кевин
ассистент Марез Рияд
|1:0
|12’
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Гюндоган Илкай
ассистент Фоден Фил
|2:0
|18’
|Канселу Жоау
|55’
|61’
|Лайнер Штефан
|Фернандиньо
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фернандиньо
|Родри
|63’
|Зинченко Александр
|Канселу Жоау
|63’
|65’
|Плеа Алассан
|Тюрам Маркус
|65’
|Вольф Ханнес
|Эмболо Брель
|Стерлинг Рахим
|Гюндоган Илкай
|70’
|Ляпорт Эмерик
|Диаш Рубен
|70’
|Агуэро Серхио
|Силва Бернарду
|75’
|80’
|Траоре Ибрахима
|Штиндль Ларс
|88’
|Янчке Тони
|Эльведи Нико
|88’
|Вендт Оскар
|Бенсебаини Рами
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|10
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|3
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|4
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|2
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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А может и Золотой Мяч)
А может и Золотой Мяч)