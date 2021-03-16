Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Спасений: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 93

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 70

З 27 Канселу Жоау Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 64

З 5 Стоунз Джон Отборы: 3 Выносы: 4 Пасы: 120 Точность пасов: 115 Минут сыграно: 93

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 93

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 70

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 93

П 16 Родри Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 63

Н 20 Силва Бернарду Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 75

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 93

П 26 Марез Рияд Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 50 Гарсия Эрик

З 14 Ляпорт Эмерик Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 23

З 22 Менди Бенжамен

П 11 Зинченко Александр Пасы: 29 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 29

П 25 Фернандиньо Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 30

Н 10 Агуэро Серхио Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 18

Н 9 Жезус Габриэл

Н 7 Стерлинг Рахим Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 23