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Манчестер Сити - Боруссия
Реал - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Боруссия

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) Боруссия
Манчестер Сити
Боруссия
2 : 0
завершен
вчера, 23:00
2 - 0
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.3712.33
Лига Ставок 1.32 6.00 8.80
Фонбет Live! 1.02 22.00 100.00
Мелбет 1.27 6.69 10.30
BetBoom 1.28 6.29 9.90
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    12' (1:0) Де Брюйне Кевин (17) (Марез Рияд (26))
     
    18' (2:0) Гюндоган Илкай (8) (Фоден Фил (47))
     
    55' Канселу Жоау (27)
     
    2
    63' Родри (16) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
    63' Канселу Жоау (27) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
     
    2
    70' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
    70' Диаш Рубен (3) уходит с поля, Ляпорт Эмерик (14) вышел на поле
     
    75' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
     
    82' Фернандиньо (25)
     
    61' Лайнер Штефан (18)
     
    2
    65' Тюрам Маркус (10) уходит с поля, Плеа Алассан (14) вышел на поле
    65' Эмболо Брель (36) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
     
    80' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Траоре Ибрахима (16) вышел на поле
     
    2
    88' Эльведи Нико (30) уходит с поля, Янчке Тони (24) вышел на поле
    88' Бенсебаини Рами (25) уходит с поля, Вендт Оскар (17) вышел на поле
    Голы
    Де Брюйне Кевин
    ассистент Марез Рияд     		1:0 12’
    Гюндоган Илкай
    ассистент Фоден Фил     		2:0 18’
    Наказания
    Канселу Жоау 55’
    61’ Лайнер Штефан
    Фернандиньо 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фернандиньо Родри 63’
    Зинченко Александр Канселу Жоау 63’
    65’ Плеа Алассан Тюрам Маркус
    65’ Вольф Ханнес Эмболо Брель
    Стерлинг Рахим Гюндоган Илкай 70’
    Ляпорт Эмерик Диаш Рубен 70’
    Агуэро Серхио Силва Бернарду 75’
    80’ Траоре Ибрахима Штиндль Ларс
    88’ Янчке Тони Эльведи Нико
    88’ Вендт Оскар Бенсебаини Рами
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		6 Удары в створ 3
    		4 Фолы 8
    		7 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		67% Владение мячом 33%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:12
    ну здесь без неожидонностей
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:52
    Ну что ж, с победой. Пеп лигочемпионскую норму свою выполнил, вышел в 1/4, ЛЧ можно закрывать и бросать все силы на английские турниры!)))
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:42
    В Зоммера на пару секунд вселился Ребров))
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:36
    Агуэро
    Crooclin
    Crooclin ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Стабильный игрок растёт из Фодена. Вроде всего 20 лет, но уже четвёртый сезон за основной состав Сити. Не такой яркий, как иные его ровесники, но зато меньше рисков что поймает звёздочку и постоянный стимул совершенствоваться и расти в великого игрока. Думаю лет через пять слава о нём будет греметь на весь мир!
    А может и Золотой Мяч)
    allemz
    allemz ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Офигевает от скорости игры)
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 23:48
    Как Карасев судит сегодня?
    Maks-tre
    Maks-tre ответ Roman73 (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Сказал, что сити по силам выиграть все трофеи, Пепа это очень сильно расстроило
    azkan
    azkan
    вчера в 23:27
    Здесь ясно все, разгромом пахнет уже.
    Roman73
    Roman73 ответ Maks-tre (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Не в курсе о чём он говорил , только наладился вроде.
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:20
    быстро сложили)можно следить за игрой Аталанты)
    allemz
    allemz
    вчера в 23:20
    На душе спокойно, когда Фоден на поле, в его действиях только конкретика и ничего лишнего.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:19
    Второй пошел))
    Roman73
    Roman73
    вчера в 23:17
    Конселу под вопросом.
    матос
    матос
    вчера в 23:16
    Кевин молодчик! Ну всё , прощай Гладбах ;-)
    allemz
    allemz
    вчера в 23:14
    Воу-воу, маэстро возвращается, снова в деле!)
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:14
    Смачно вколотил рыжий))
    Maks-tre
    Maks-tre
    вчера в 23:01
    Так так Зина договорился до запаса, ничему жизнь не учит)
    Roman73
    Roman73
    вчера в 22:58
    Сити может проиграть ...самому себе. От такого конфуза Сити не застрахован и поэтому он ещё не гранд.
    allemz
    allemz
    вчера в 22:09
    Розе выпустил в старте двух скоростных загорелых бегунков в атаке, надеюсь, защита сыграет крайне надёжно.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 18:27
    ну тут уже все ясно
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    вчера в 17:46, ред.
    Вроде всё понятно, но Карася можно посмотреть только и Мешкова на ВАР
    DEIVID_33
    DEIVID_33
    вчера в 15:20
    Здесь может быть и разгром, что Гладбах в шкуре Шахтёра побывает.
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол
    вчера в 11:53
    Ничего не решающий матч
    izrafel
    izrafel
    вчера в 09:56
    Ман Сити может даже сыграть в ничейку, но забьет точно
    Gahi
    Gahi
    вчера в 05:42
    В этой встрече между командами Манчестер Сити и Боруссия Мёнхенгладбаха конечно фаворитом является Ман.Сити. И даже не то что команда Боруссии проиграла в первой игре со счётом 2-0, а то какую игру команда показывает. Скорее всего на результаты команды повлияло то что в начале февраля было объявлено что летом команду покинет главный тренер Марко Розе. После чего команда потерпела поражения в 6 матчах подряд что сразу отразилось на её положение в турнирной таблице чемпионата Германии. В какой футбол будет играть Боруссия в матче против Ман.Сити сказать сложно, сразу побежит отыгрывать два мяча или будет сидеть в обороне и ловить соперника на контратаках? А что касается Ман. Сити то команда на ходу показывает хороший результат который позволил ей оторваться в чемпионате АПЛ от своих ближайших преследователей на 14 очков вперёд, и чувствовать себя уверенно. Команда пробилась в финал Кубка Английской Лиги, что позволяет болельщикам команды с оптимизмом надеяться на трофеи которые по силам завоевать Манчестер Сити особенно в Лиги Чемпионов в этом году. Прогноз победа Ман. Сити и тотал больше 2,5. Так же хочется пожелать арбитру матча Сергею Карасёву и его бригаде помощников хорошего обслуживания матча и чтобы их работа соответствовала высокому уровню судейства. Удачи
    David Young
    David Young
    15 марта в 07:31
    Победа Манчестер Сити.
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 марта в 06:21
    Бог даст и Сити будут играть спустя рукава.
    swed27
    swed27
    15 марта в 05:32
    Проход Сити
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    10 марта в 16:05
    3-0
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