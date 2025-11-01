«Атлетико» разгромил «Севилью» в матче Ла Лиги

1762017314

01 ноября 2025, 20:15

В матче испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Севилья». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились Альварес (64', пенальти), Альмада (77') и Гризманн (90').

«Атлетико» с 22 очками идет в лидирующей группе, «Севилья» с 13 — в середине таблицы.

В следующем матче «Атлетико» сыграет 8 ноября, соперником будет «Леванте». «Севилья» проведет следующий матч также 8 ноября (соперник — «Осасуна»).