Испания. Примера 2025/2026

«Атлетико» разгромил «Севилью» в матче Ла Лиги

01 ноября 2025, 20:15
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Севилья». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились Альварес (64', пенальти), Альмада (77') и Гризманн (90').

«Атлетико» с 22 очками идет в лидирующей группе, «Севилья» с 13 — в середине таблицы.

В следующем матче «Атлетико» сыграет 8 ноября, соперником будет «Леванте». «Севилья» проведет следующий матч также 8 ноября (соперник — «Осасуна»).

Colchoneros
Colchoneros
01 ноября 2025 в 20:52, ред.
Браво Атлетико Мадрид!
shur
shur
01 ноября 2025 в 20:24
....без "Атлетико" Ла Лига была бы гораздо слабее,скучнее...!!!
Чем сильнее это Клуб,тем больше накала в противодействии с ним! С победой!!! Его подсечки грандам всегда взбадривают!!!
