В матче испанской Примеры встречались «Атлетико» и «Севилья». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились Альварес (64', пенальти), Альмада (77') и Гризманн (90').
«Атлетико» с 22 очками идет в лидирующей группе, «Севилья» с 13 — в середине таблицы.
В следующем матче «Атлетико» сыграет 8 ноября, соперником будет «Леванте». «Севилья» проведет следующий матч также 8 ноября (соперник — «Осасуна»).
Чем сильнее это Клуб,тем больше накала в противодействии с ним! С победой!!! Его подсечки грандам всегда взбадривают!!!
