|Нижний Новгород
|1:0
|Сочи
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1 : 0
завершен
26 июля 2021, 19:00
понедельник
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Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород) +19 +25, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Горбунов Игорь
ассистент Сулейманов Тимур
|1:0
|68’
|Каккоев Никита
|15’
|75’
|Попов Ивелин
|Сапета Александр
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ткачук Денис
|Гогличидзе Лео
|60’
|60’
|Ангбан Викторьен
|Заика Кирилл
|60’
|Барсов Максим
|Воробьёв Дмитрий
|Сулейманов Тимур
|Галаджан Артём
|62’
|Горбунов Игорь
|Шарипов Альберт
|68’
|72’
|Попов Ивелин
|Бурмистров Никита
|85’
|Дуганджич Марко
|Барсов Максим
|85’
|Павлов Даниил
|Маргасов Тимофей
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|7
|Удары по воротам
|21
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|2
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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