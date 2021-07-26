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Протокол матча Нижний Новгород против Сочи

Нижний Новгород Логотип футбольный клуб Нижний Новгород 1:0 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Нижний Новгород
1 : 0
завершен
26 июля 2021, 19:00
понедельник
Сочи
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Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород) +19 +25, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
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    15' Каккоев Никита (22)
     
    60' Гогличидзе Лео (91) уходит с поля, Ткачук Денис (31) вышел на поле
     
    62' Галаджан Артём (9) уходит с поля, Сулейманов Тимур (93) вышел на поле
     
    2
    68' (1:0) Горбунов Игорь (17) (Сулейманов Тимур (93))
    68' Шарипов Альберт (37) уходит с поля, Горбунов Игорь (17) вышел на поле
     
    77' Сапета Александр (41)
     
    2
    60' Заика Кирилл (27) уходит с поля, Ангбан Викторьен (19) вышел на поле
    60' Воробьёв Дмитрий (7) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    72' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Попов Ивелин (8) вышел на поле
     
    75' Попов Ивелин (8)
     
    2
    85' Барсов Максим (10) уходит с поля, Дуганджич Марко (9) вышел на поле
    85' Маргасов Тимофей (34) уходит с поля, Павлов Даниил (53) вышел на поле
    Голы
    Горбунов Игорь
    ассистент Сулейманов Тимур     		1:0 68’
    Наказания
    Каккоев Никита 15’
    75’ Попов Ивелин
    Сапета Александр 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ткачук Денис Гогличидзе Лео 60’
    60’ Ангбан Викторьен Заика Кирилл
    60’ Барсов Максим Воробьёв Дмитрий
    Сулейманов Тимур Галаджан Артём 62’
    Горбунов Игорь Шарипов Альберт 68’
    72’ Попов Ивелин Бурмистров Никита
    85’ Дуганджич Марко Барсов Максим
    85’ Павлов Даниил Маргасов Тимофей
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 21
    		2 Удары в створ 4
    		10 Фолы 12
    		2 Угловые 8
    		0 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    mtoc57
    mtoc57 ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 18:10
      альсато
      альсато
      вчера в 12:27
      матч напомнил встречу Рубин-Спартак...и результат такой же))))
      Predator94
      Predator94
      вчера в 10:03
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        вчера в 08:49
        Решили более слабой фарме фору дать, ну газпром, ну интриганты)))
        Брулин
        Брулин
        вчера в 08:12
        Не знаю, что толкового написать!
        Из всех выражений - на ум приходят слова, моего первого тренера по СДЮСШОР -" Мяч -круглый!"
        ФК СОЧИ - недооценили своего соперника по матчу.
        Решили взять "именем и титулом?"
        У ФК НН, даже нет полноценной заявки, ФК Сочи - решили(игроки) сыграть ...на каком-то классе?
        Порядок и случай = бьют класс!
        Поздравляю ФК НН, с победой!
        Legend 6
        Legend 6
        вчера в 07:11
        Да тут всё ясно. Зенит захотел завести себе очередной ручной футбольный клуб, для этого другой ручной футбольный клуб потерял очки. Зато в будущем Зениту будет удобнее играть и с Сочи и Н-Н.
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 05:51
        Сочи перетрудился в еврокубках !
        Кешля отняла много сил, наши клубы не привыкли к такому графику !
        88_DEIVID
        88_DEIVID
        вчера в 04:58
        Все всё прекрасно понимают. Приказ сверху пришёл Сочи. Нужно проиграть матч НН ради перспективного тренера Кержакова.
        протон1
        протон1
        вчера в 01:43
        Кроме удара со штрафного, никаких острых моментов у ворот НН я лично не увидел!
        pomor45
        pomor45
        26 июля в 23:49
        Тур получился бескомпромиссным - ни одной ничьей. Таблица разбилась на две равные части: у 8 команд по 3 очка и у 8 команд - ноль.
        311
        311
        26 июля в 23:38
        Параноики уже и НН приплели к Зениту. Маразм крепчал!)
        протон1
        протон1
        26 июля в 23:11
        Вот за каким чертом Нижнему нужны легионеры типа 30-тилетнего Баляя и 26-тилетнего Масоэро вообще? Они что, сильно влияют на результат? Может их потом получится выгодно продать? Я исключительно за отмену лимита, но нужно как-то ограничить появление вот таких персонажей, особенно в бедных клубах
        pomor45
        pomor45
        26 июля в 22:57
        Так держать, Саша Кержаков.
        протон1
        протон1
        26 июля в 22:56
        Гол - шедевр конечно )) помню было слоган. Кержаковить. но тут видишь как
        makkie
        makkie
        26 июля в 22:45
        Ух ты, нежданчик!

        Нижний с победой, а Сочи поделом.
        Только вот дебютанту РПЛ всё равно нужно состав усиливать. С таким подбором игроков будут плестись в зоне стыковых матчей, если вообще не стоять на вылет.
        Ну и тренера сменить. Кержаков явно не потянет!
        bacek15
        bacek15
        26 июля в 22:34
        Похоже конференцию надо сливать. Слишком серьёзные потери у сочинцев, практически пол команды сменилось. Не потянут. (
        steelhead
        steelhead
        26 июля в 22:34
        Хорошее начало для отправки Сочи в ФНЛ и небытие, одобряю.
        ABir
        ABir
        26 июля в 22:17
        Начало многообещающее
        протон1
        протон1
        26 июля в 22:14
        Вот вам и сенсация . С победой Нижний Новгород
        kts99
        kts99
        26 июля в 22:11
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          26 июля в 22:07
          А тут еще кто-то рассуждает о реформах в РФПЛ ....
          Какие реформы , если договорняк на договорняке !
          Тут один выход - ликвидировать Газпром и всю эту шоболду-иболду, разогнать Зенит, Сочи и Нижний. с кофискацией и всех по тюрьмам согласно законодательства !
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          26 июля в 21:57
            Чист
            Чист
            26 июля в 21:54
            до игры ещё сказал будет ничья Нижний будут тащить но уж не думал сразу с трёх очков начнут дарить дарить сделают всё что бы в этот год не вылетел - для чего же было затаскивать
            Caniggia
            Caniggia
            26 июля в 21:48
            Вот что Керж животворящий делает!
            Ravshan878
            Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            26 июля в 21:47
            Привет Маловар.
            Конечно будет выше.😎.)
            Ислам0926
            Ислам0926
            26 июля в 21:39
            Ну что я вам говорил порядок бьет класс в начальных турах когда на 1 месте физика
            cska59
            cska59
            26 июля в 21:36
            Плохи дела у Сочи без нашего теперь Заболотного .
            чемпионство с душком
            чемпионство с душком
            26 июля в 21:34
            Вот вам и еврокубки
            cska59
            cska59 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
            26 июля в 21:32
            А НН тоже из газовых ?Надо же ,а я и не в курсе.
            НЕ президент рфс
            НЕ президент рфс ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
            26 июля в 21:31
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