Нижний Новгород

В 12 Заболотный Николай Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 27 Заика Кирилл Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 60

П 34 Маргасов Тимофей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 85

З 4 Матео Барач Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 87 Прохин Данила Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 5 Родригао Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 13 Терехов Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 18 Бурмистров Никита Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 72

П 16 Нобоа Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 15 Цаллагов Ибрагим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 7 Воробьёв Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 1 Адамов Денис

В 35 Джанаев Сослан

З 24 Маммана Эмануэль

З 20 Юрганов Игорь

П 19 Ангбан Викторьен Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 30

П 17 Колмаков Максим

П 53 Павлов Даниил

П 8 Попов Ивелин Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 18

Н 10 Барсов Максим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25