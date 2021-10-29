Пари Сен-Жермен

В 50 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 14 Бернат Хуан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 65

З 24 Керер Тило Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 65

З 3 Кимпембе Преснель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 86 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

П 18 Вейналдум Джорджиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 84

П 27 Гейе Идрисса Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 15 Данилу Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

Н 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 89

Н 30 Месси Лионель Ударов всего: 2 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

Н 10 Неймар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Навас Кейлор

З 17 Дагба Колин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 25

З 22 Диалло Абду

З 25 Мендеш Нуно Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 25

П 23 Дракслер Юлиан Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 12 Рафинья

П 28 Эбимбе Эрик

П 21 Эррера Андер Минут сыграно: 1

Н 9 Икарди Мауро Ударов всего: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 24.10.21 , с ним 10 из 31 очков в нац. чемпионате Верратти Марко (П) - Травма бедра

(Н) - Простуда

Не играл с 24.10.21 , с ним 28 из 31 очков в нац. чемпионате Мбаппе Килиан (Н) - Простуда

(П) - Мышечная травма

Не играл с 15.10.21 , с ним 6 из 31 очков в нац. чемпионате Паредес Леандро (П) - Мышечная травма