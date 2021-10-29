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Протокол матча Пари Сен-Жермен против Лилль

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 2:1 Логотип футбольный клуб Лилль Лилль
Пари Сен-Жермен
2 : 1
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 479 - 162.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 1.4
Средний возраст: 28.7 - 26.3
Средний рост: 180.6 - 182.5
Легионеров: 10 - 9
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Лилль
Франция. Лига 1 2021/2022, 12 тур
Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 2:1 Логотип футбольный клуб Лилль Лилль
90:00
Пари Сен-Жермен
Лилль
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    46' Месси Лионель (30) уходит с поля, Икарди Мауро (9) вышел на поле
     
    2
    65' Керер Тило (24) уходит с поля, Дагба Колин (17) вышел на поле
    65' Бернат Хуан (14) уходит с поля, Мендеш Нуно (25) вышел на поле
     
    74' (1:1) Маркиньос (5) (Ди Мария Анхель (11))
     
    84' Вейналдум Джорджиньо (18) уходит с поля, Дракслер Юлиан (23) вышел на поле
     
    85' Неймар (10)
     
    88' (2:1) Ди Мария Анхель (11) (Неймар (10))
     
    90+2' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
     
    5' Рейнилдо (28)
     
    31' (0:1) Дэвид Джонатан (9) (Йилмаз Бурак (17))
     
    36' Йилмаз Бурак (17)
     
    57' Санчеш Ренату (18)
     
    63' Челик Мехмет (2)
     
    75' Йилмаз Бурак (17) уходит с поля, Онана Амаду (24) вышел на поле
     
    79' Иконе Жонатан (10) уходит с поля, Веа Тимоти (22) вышел на поле
     
    85' Грбич Иво (1)
     
    90' Бамба Жонатан (7) уходит с поля, Язиджи Юсуф (11) вышел на поле
    Голы
    31’ 0:1 Дэвид Джонатан
    ассистент Йилмаз Бурак
    Маркиньос
    ассистент Ди Мария Анхель     		1:1 74’
    Ди Мария Анхель
    ассистент Неймар     		2:1 88’
    Наказания
    5’ Рейнилдо
    36’ Йилмаз Бурак
    57’ Санчеш Ренату
    63’ Челик Мехмет
    85’ Грбич Иво
    Неймар 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Икарди Мауро Месси Лионель 46’
    Дагба Колин Керер Тило 65’
    Мендеш Нуно Бернат Хуан 65’
    75’ Онана Амаду Йилмаз Бурак
    79’ Веа Тимоти Иконе Жонатан
    Дракслер Юлиан Вейналдум Джорджиньо 84’
    90’ Язиджи Юсуф Бамба Жонатан
    Эррера Андер Ди Мария Анхель 90+2’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 3
    		7 Фолы 10
    		4 Угловые 5
    		0 Офсайды 4
    		60% Владение мячом 40%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    League1
    League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 16:51
    Гномяра - осасунчатое бездарное существо.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 16:47
    Так в финале была обыграна Бразилия 😀
    Ну кто-то Люксембург громит, и вам это не мешает восхвалять нарцисса.
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    С Эквадорами он Орел, а вот где он был с Колумбией и Бразилией, это то ребяты серьёзные, и меся сдулся
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 16:17
    Месси стал лучшим бомбардиром на КА и больше отдал голевых, как это он растворился?
    League1
    League1 ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 14:33
    Ты хоть осознал наконец, что твой гномяра прросто барсозависимое ничто.
    League1
    League1 ответ Wonka7238 (раскрыть)
    сегодня в 14:30
    Маша ди вообще кубок Южной америки выиграл, а вся говорильня идёт о том, что за то что Маша выиграл кубок Южной Америки, золтой мяч снова бездарь гномяра должен получить. Про машу даже не вспоминают.
    League1
    League1 ответ kts99 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 14:27
    Потому что барсозависимое ничтожество?
    Gelious
    Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 10:52
    Специально же написал, что правильно сделали, что гол засчитали. К чему это было написано мне? Я про Роналду написал к тому, что свое дело он сделал отменно. Обработал и положил прям вау-вау. Ну не он же себе пас-то давал. Иногда успевают на долю секунду раньше отдать пас, иногда не успевают, что приходится линию рисовать. Если бы там это влияло, я бы и не заострил внимание. Но положил-то! Ух!
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 10:49
    Трудная получилась игра
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:17
    Осилили кое-как)))
    Wonka7238
    Wonka7238
    сегодня в 09:06
    И всё благодаря Димке. Гном как обычно - по нулям.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 05:50
    И все равно Месси хочет ЗМ.
    pele1981
    pele1981 ответ We are but a simple servant (раскрыть)
    сегодня в 04:56
    А что ты хочешь от него? Он же космический))))
    We are but a simple servant
    We are but a simple servant
    сегодня в 01:56
    Главный кандидат на ЗМ очередной раз подтверждает свой КПД - 0 голов, 0 ассистов на внутренней арене.
    Shkipеr
    Shkipеr
    сегодня в 00:48
    Вот пенельсси везет, за бездарную игру миллионы платят)))))) На копа товарищи помогли,и тут напарники очки приносят ))
    амурец
    амурец ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Самые странные мячи у Месси
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:42
    ну Месси уже выиграл КА растворившись в полуфинале и финале, где его и не было видно, как обычно игру делали другие, а заслуги приписало Месси
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:38
    Так ведь для Месси товарищи по сборной кубок Америки взяли
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    Если начать двигать линию оффсайда, размер ворот, то мир бы увидел сотню другую классных голов!
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:34
    Неймар лучший в мире,странно что у модричей и роналду 6 мячей на 2х а у такого гения ноль.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 00:33
    А прикинь, если Месси так ЛЧ выиграет, ну сидя на лавке, как выиграл ЧЕ Роналду у бровки 😂
    Главное знать, кого и когда скинуть чтобы на пользу пошло.
    Gelious
    Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Ну там не все от него зависело. Не он же передачу себе давал. Свое дело он сделал отменно. Гол загляденье... был бы. Но не отменяет того, что все равно сделал мало
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Да любители Роналду сейчас расскажут, что каждое его движение отменное 😂 Роналду в оффсайд попал, Месси в каркас попал, но гола то нет по факту.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:30
    стоило ПСЖ скинуть балласт по ходу игры и вот она победа
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:28, ред.
    А ослабленная Барса не играла с одним из лучших клубов мира на тот момент, когда она влетела 8:2?
    Так и 5:0 нужно принять, если вы такие "честные".
    Per4ick
    Per4ick ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Ливерпуль такой ПСЖ разнесет да и Сити дома тоже возьмет реванш. меси очень плох в псж Левандовски как говорят получит ЗМ и как по мне абсолютно заслуженно
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 23:59
    Спасибо игрокам ПСЖ и огромное спасибо НЕЙМАРУ!!!
    Gelious
    Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:58
    так-то Роналду там отменнейший гол забил. просто с минимальным оффсайдом, который не влиял (но все равно правильно, что отменили)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:57
    ПСЖ с Месси против Лилля 0-1 первый тайм, потом уходит Месси и ПСЖ выигрывает 2-1.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 23:55
    МЮ играл против одного из самых сильных клубов мира (на данный момент), если не самый сильный.
    А тут...
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