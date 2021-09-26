В 25 Оспина Давид Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 13 Ррахмани Амир Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 115 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 90

П 99 Замбо Ангисса Андре-Франк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 88 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 69

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 88

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 77

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 77

Н 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 12 Марфелла Давиде

В 1 Мерет Алекс

З 5 Жуан

З 59 Заноли Алессандро

З 2 Малькуи Кевин

З 44 Манолас Константинос

П 4 Демме Диего Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 2

П 33 Унас Адам Фолов заработано: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 13

П 7 Элмас Эльхиф Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 21

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 21

Н 14 Мертенс Дрис

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

Пропускают