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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Интер весьма сильно пострадал от скупки пенсионеров, получил титул, а теперь был вынужден распродать игроков основы.
Ювентус охотился за новой звездой и переплачивал за потенциал, но в результате лишь Кьеза смотрится более-менее стабильно.
Интер весьма сильно пострадал от скупки пенсионеров, получил титул, а теперь был вынужден распродать игроков основы.
Ювентус охотился за новой звездой и переплачивал за потенциал, но в результате лишь Кьеза смотрится более-менее стабильно.