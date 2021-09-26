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Наполи - Кальяри
Ювентус - Сампдория
Эмполи - Болонья
Сассуоло - Салернитана
Удинезе - Фиорентина
Лацио - Рома

Протокол матча Наполи против Кальяри

Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 2:0 Логотип футбольный клуб Кальяри Кальяри
Наполи
2 : 0
завершен
26 сентября 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 347 - 101
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 0.4
Средний возраст: 27.7 - 27.4
Средний рост: 181.4 - 183.5
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 3-5-1-1
Серия побед: 2 - 0
Кальяри
Италия. Серия А 2021/2022, 6 тур
Стадион Диего Марадона (Неаполь), зрителей: 20000
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.9112.71
Фонбет 1.26 6.00 11.00
Мелбет 1.23 7.20 12.40
1XBET 1.27 6.65 12.50
BetBoom 1.23 6.80 12.81
    Еще
     
    11' (1:0) Осимхен Виктор (9) (Зелински Петр (20))
     
    57' (2:0) Инсинье Лоренцо (24)
     
    66' Осимхен Виктор (9)
     
    2
    69' Политано Маттео (21) уходит с поля, Лосано Ирвинг (11) вышел на поле
    69' Зелински Петр (20) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
     
    76' Элмас Эльхиф (7)
     
    2
    77' Осимхен Виктор (9) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
    77' Инсинье Лоренцо (24) уходит с поля, Унас Адам (33) вышел на поле
     
    88' Руис Фабиан (8) уходит с поля, Демме Диего (4) вышел на поле
     
    59' Валукиевич Себастьян (40)
     
    2
    68' Валукиевич Себастьян (40) уходит с поля, Чеппителли Лука (23) вышел на поле
    68' Дейола Алессандро (14) уходит с поля, Кейта Бальде (9) вышел на поле
     
    2
    85' Ликояннис Хараламбос (22) уходит с поля, Перейро Гастон (20) вышел на поле
    85' Стротман Кевин (16) уходит с поля, Грасси Альберто (27) вышел на поле
    Голы
    Осимхен Виктор
    ассистент Зелински Петр     		1:0 11’
    Инсинье Лоренцо 2:0(П) 57’
    Наказания
    59’ Валукиевич Себастьян
    Осимхен Виктор 66’
    Элмас Эльхиф 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    68’ Кейта Бальде Дейола Алессандро
    68’ Чеппителли Лука Валукиевич Себастьян
    Лосано Ирвинг Политано Маттео 69’
    Элмас Эльхиф Зелински Петр 69’
    Петанья Андреа Осимхен Виктор 77’
    Унас Адам Инсинье Лоренцо 77’
    85’ Перейро Гастон Ликояннис Хараламбос
    85’ Грасси Альберто Стротман Кевин
    Демме Диего Руис Фабиан 88’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 6
    		7 Удары в створ 1
    		12 Фолы 10
    		6 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		68% Владение мячом 32%
    		1 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Caniggia (раскрыть)
    28 сентября в 00:10
    Я с тобой согласен,что здесь у нас без вариантов,но хочется чтоб проиграли достойно,а не мальчиками для битья были
    galem72
    galem72
    27 сентября в 10:34
    Неаполь крут! Сильный ход набрал.
    Caniggia
    Caniggia ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    27 сентября в 10:14
    Да куда уж добрее! Буду болеть за российский клуб Спартак, с вашего позволения. Скорее всего проиграют, но переживать здесь нечего, так как это закономерность.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Caniggia (раскрыть)
    27 сентября в 09:29
    Будь добрее и люди к тебе подтянуться,такое ощущение что Спартак имел тебя всю жизнь ,вот и злой ты такой,проиграем и что? Мы переживём, тебе нечего волноваться так
    санек002
    санек002
    27 сентября в 09:08
    с такими ошибками спартаку точно с наполи не прокатит!а вдруг только если произойдет сенсация!?но это мало вероятно!
    h8you
    h8you ответ протон (раскрыть)
    27 сентября в 08:26
    цыплят по осени(весне)считают
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Caniggia (раскрыть)
    27 сентября в 08:26, ред.
    Да уж.....не позавидуешь...Руемведомым уфадеклассаторам...)))
    Осимхен неаполитанский один забил больше чем юбиляры за треть чемпионата...))
    Caniggia
    Caniggia
    27 сентября в 06:30, ред.
    Наполи: 6 побед в 6 матчах Серии А! Ох, что-то страшное ждёт великих низвергателей Уфы! И это уже даже не Бенфика! А любимая отмазка Руя после позоров в РПЛ, что мы имели полное преимущество над соперником, но это футбол - уже не прокатит! Надо срочно придумывать что-то другое.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    27 сентября в 06:15
    Наполи вспомнил Гаттузо !
    Аксинья
    Аксинья ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    27 сентября в 06:04
    Главное итоговые результаты стабильные что у одних то и у других))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    27 сентября в 04:37
    где справедливость? зенит играет в ЛЧ против слабейшего Юве а Спартак в ЛЕ с лидером серии а
    ABir
    ABir
    27 сентября в 01:17
    Конечно Кальяри идёт в конце турнирной таблицы, но Спартаку в ЛЕ будет очень тяжело против Напали
    протон
    протон
    27 сентября в 00:31
    очень тяжело будет Спартаку, но пожелаю Спартаку удачи и попробовать взять ничью.
    протон
    протон
    27 сентября в 00:16
    Наполи сейчас главный претендент на титул. Они много лет качественно работают на трансферах, скупая перспективных игроков чуть выше среднего уровня.
    Интер весьма сильно пострадал от скупки пенсионеров, получил титул, а теперь был вынужден распродать игроков основы.
    Ювентус охотился за новой звездой и переплачивал за потенциал, но в результате лишь Кьеза смотрится более-менее стабильно.
    Zhgoon
    Zhgoon
    27 сентября в 00:09
    «Наполи» хорош. В прошлом сезоне могли брать скудетто, если бы Осимхен и полсостава не травмировались, а ди Лаурентис не пожадничал покупать игроков.
    Боюсь, и в этом году кураж не продлится. Лавка у клуба чересчур короткая.
    Futurista
    Futurista
    26 сентября в 23:59
    Скоро они встретятся с великим и ужасным Спартаком...узнают что такое настоящий футбол)...живой и веселый...
    протон
    протон
    26 сентября в 23:54
    Спаллетти реально машину построил, такая игра шикарная!
    протон
    протон
    26 сентября в 23:53
    Чересчур круто играет Наполи! Это просто невероятно. Агрессивный прессинг. Мгновенный возврат мяча после потери. Молниеносные атаки и постоянные обострения. Тотальное доминирование все 90 минут. 6 побед из 6. Это просто космос!
    Игра Ангиссы фантастика! Лучший опорник серии А прямо сейчас.
    Не знаю что противопоставит им Спартак?!
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    26 сентября в 23:51, ред.
    Что за игра со стороны Наполи, то в конце первого тайма, то во втором забили и 2 и на своей половине поля, друг другу на метр паслыали
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    26 сентября в 23:25
    Пока очень уверенно идут, неаполитанцы.
    Bom Bom
    Bom Bom
    26 сентября в 23:19
    Наполи устрашает своей игрой. Спартак ждет очень суровая проверка
    Comentarios
    Comentarios
    26 сентября в 23:09
    Витория наверное тоже смотрит изучает )..
    zooveterinar
    zooveterinar победа хозяев
    26 сентября в 20:20
    Всем добрый вечер!!! Шестой тур продолжается в серии А, сегодня Наполи принимает Кальяри!!! Невероятнейший успех в этом сезоне неопалетанской бригады!!!! Вопрос кто остановит Наполи???явно не кальянщики!!! У сардинцев в этом сезоне даже еще нету ни одной победы!!! Может быть сегодня им удастца прервать,эту неудачную серию?!!! Прогноз Наполи не проиграет и тотал больше хозяев 1,5.
    beefs
    beefs Тайм/матч - хозяева/хозяева
    26 сентября в 20:16
    Наполи пропустил всего два гола в пяти играх. Спалетти одинаково важно оценивает игру команды при своих и чу-жих ворот. Поэтому Наполи не имеет проблемы в атаке и на-дежно играет в защите.
    Gahi
    Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    26 сентября в 20:08
    В этом матче между командами Наполи и Кальяри будет главным вопрос что смогут противопоставить команда гостей Кальяри своему грозному сопернику Наполи который очень уверенно лидируют в Итальянской Серии А. Прогноз на этот матч, победа хозяев, тотал больше в 1-м тайме 1.5. Удачи
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 4:0
    26 сентября в 18:45
    Я думаю это будет очередной феерический матч в исполнении Наполи. Играя у себя дома она камня на камне не оставит команде гостей Кальяри ,которая итак не одержала ещё ни одной победы. Так что победа Наполи с разницей три - четыре мяча.
    shlomo2
    shlomo2 победа хозяев
    26 сентября в 16:58
    "Наполи" набрал сумасшедшую форму. Они сносят всё на своём пути, и каа мне кажется "Кальяри" это не тот соперник, который может остановить ход "неаполитанцев". Мой вариант: уверенная победа хозяев поля минимум в два мяча, возможен очередной разгром в 3-4 мяча.
    Сидор новый
    Сидор новый 2:1
    26 сентября в 14:05
    Конечно, на поверхности лежит ставка на голы “Наполи”, но даже на ИТ1Б (1,5) дают кэф 1,3. Слишком мало. Но “Кальяри” ведь не так безнадежен — в восьми из десяти предыдущих матчей в “Неаполе” сардинцы забивали. Пора поймать на ошибке оборону Спалетти.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин победа хозяев
    26 сентября в 08:07
    Почему такой прогноз? Команды с разных полюсов турнирной таблицы. Неаполитанцы прекрасно стартовали, и пока не знают потерь. Кальяри, напротив, проваливают старт, и сложно представить за счёт чего гости смогут увезти из Неаполя хотя бы очко.
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