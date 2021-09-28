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Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити
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Милан - Атлетико
Боруссия - Спортинг
Реал - Шериф

Протокол матча Пари Сен-Жермен против Манчестер Сити

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 2:0 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Пари Сен-Жермен
2 : 0
завершен
28 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 703 - 690
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 2.2
Средний возраст: 26.6 - 27.4
Средний рост: 178.5 - 181.3
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 2
Манчестер Сити
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.582.28
Фонбет 3.05 3.55 2.40
Мелбет 2.94 3.78 2.35
1XBET 3.06 3.62 2.42
BetBoom 2.92 3.66 2.37
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    8' (1:0) Гейе Идрисса (27)
     
    74' (2:0) Месси Лионель (30) (Мбаппе Килиан (7))
     
    77' Верратти Марко (6)
     
    78' Верратти Марко (6) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
     
    90' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
     
    24' Канселу Жоау (27)
     
    39' Де Брюйне Кевин (17)
     
    68' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    78' Стерлинг Рахим (7) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
    Голы
    Гейе Идрисса 1:0 8’
    Месси Лионель
    ассистент Мбаппе Килиан     		2:0 74’
    Наказания
    24’ Канселу Жоау
    39’ Де Брюйне Кевин
    Верратти Марко 77’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    68’ Фоден Фил Грилиш Джек
    Вейналдум Джорджиньо Верратти Марко 78’
    78’ Жезус Габриэл Стерлинг Рахим
    Данилу Гейе Идрисса 90’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 18
    		3 Удары в створ 7
    		8 Фолы 12
    		2 Угловые 10
    		3 Офсайды 3
    		46% Владение мячом 54%
    		7 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Dima salev
    Dima salev
    29 сентября в 18:19
    Месси ещё не сказал последний слова в футболе
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    29 сентября в 15:50
    как то невзрачно играли одни шейхи против других. Сити был сам на себя не похож или всё же готовились к уикэнду?
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    29 сентября в 14:57
    Для меня было очевидно, что расчитывать в этом матче на очки Сити не приходится. Чем их фаны недовольны? Пишут типа не повезло. ПСЖ вообще не играли командно, каждый играл в свой футбол, если бы горожанам повезло, то французы бы включили командные скорости и тогда вообще порвали. Видно что парижане пока не сыгранные
    Знатог
    Знатог
    29 сентября в 12:44
    Поздравляю Месси! Как я стал смотреть ПСЖ так он сразу и забил. Вот дело в чём. А если серьёзно, то виноват тренер, не может так организовать, чтобы Месси забивал, нет игры в атаке. Игроки есть, игры нет. Повезло что Сити в пустые ворота не забили.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ ESPANOL (раскрыть)
    29 сентября в 11:36
    может возьметесь?
    lobsterdam
    lobsterdam
    29 сентября в 11:35
    ПСЖ велик! У них одних вратарей аж 8 штук! Так что сити здесь не светит!
    kts99
    kts99
    29 сентября в 10:54
    Заткнитесь хейтеры. Месси велик и сожрите это.
    ESPANOL
    ESPANOL
    29 сентября в 10:31
    После этой игры, я надеюсь, тем, кто разбирается в футболе хоть чуть чуть, стало понятно, почему Месси так трудно адаптироваться в ПСЖ. Если быть откровенным, команда абсолютно непонятно во что играет! Защита постоянно паникует и элементарно выносит мяч абы куда. Сколько раз перспективнейшие контратаки срывались из-за элементарных неточных передач защитников и полузащитников. Неймар выглядит балластом, тянет одеяло на себя, оставляя всю атаку на голодном пайке. Поэтому и Мбаппе не очень заметен и правильно возмущается жадностью бразильца. Месси привык, что вся игра строится через него, что в сборной, что в Барсе. Лео, это ЭВМ, которой дай задачу любой сложности и она тут же выдаст тебе ответ. В ПСЖ каждый сам задает себе задачи и чаще всего ответ отрицательный. Мбаппе уже мысленно в Реале и я надеюсь, когда он уйдет, Лео станет гораздо легче, он станет лидером, будет чаще брать игру на себя и станет руководить оркестром так, как он это умеет делать. И еще. Тренера парижан нужно менять, не годится он для этой команды.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ Oplot (раскрыть)
    29 сентября в 10:29
    Прочитайте внимательно, что я написал, вдумайтесь, потом ещё раз прочитайте для закрепления, возможно тогда станет понятно. И да у Месси почти все на высшем уровне, в том числе и видение поля.
    Oplot
    Oplot ответ Леха Малышев (раскрыть)
    29 сентября в 09:55
    Ты с чемто не согласен?у Месси шикарное виденье поля!
    Beekeeper
    Beekeeper
    29 сентября в 09:48
    Странно псж играет с таким составом, бей беги, отдай пас на мбаппе он шо нить придумает. Надеюсь МС в ответке их уделает.
    oFANATo
    oFANATo
    29 сентября в 09:27
    ПСЖ играл как Барселона в ее лучшие годы....и лица теже.....Месси, Неймар.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Liоn (комментарий удален) (раскрыть)
    29 сентября в 08:58
    Насчёт гомика не по адресу. У гомиков не бывает суперкрасавиц жён и трёх сыновей. У гомиков пробирки.

    А по игре скажу так, в момент забивания гола Месси опекал, причем плотно довольно не маленький защитник. И выйти из такой опеки и не упасть, пробить точно могут не все. Но все могут подставить ногу или голову в пустые ворота. Кроме этого ждать в свои 35 лет, 20 летнего Месси который сажал на пятую точку защитников не стоит. В прочем и фееричной игры тоже. Время прошло. Достаточно быть полезным и хотябы 10 результативных передач....

    П.С. я не персофан Месси, и вообще не поклоняюсь человечеству. Но не справедливость в полной отсутствии адекватности тоже не люблю.
    кристина бораз
    кристина бораз
    29 сентября в 08:49
    Сжалился Мбаппе над замыкателем и отдал пас а так бы ещё полгода без голов саматропиновый пешеход ходил по полю...)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    29 сентября в 08:43
    Что этот тренер делает в самом богатом клубе мира - абсолютно непонятно.....
    Просто чтоль копит игроков...чья стоимость стремиться к 2-ум млрд...???

    Три раза за полтора месяца проиграть Челси...включая финал ЛЧ...проиграть Суперкубок Лестеру...уступить Тоттенхэму...не обыграть дома Саутгемптон...и влететь всухую в Париже...))

    Пеп - ты кумир соперников МС....))
    h8you
    h8you ответ Agamaga........ (раскрыть)
    29 сентября в 08:38
    бэнтли ужасные машины на вид)))мне лично нравятся феррари,ламбы и тд)
    112910415
    112910415
    29 сентября в 07:46
    вот и славно !
    Ikarus74
    Ikarus74
    29 сентября в 07:44
    Даёшь 1/8 финала Бавария-Сити/ПСЖ!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    29 сентября в 07:35
    Мс в слишком красивый футбол играет, невезение конечно жуткое
    Псж попроще на контр атаках и из 2 шансов -2 гола
    Месси с почином
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Lexx1k (раскрыть)
    29 сентября в 06:57
    по мне Сити сегодня был полной безнадегой, особенно в обороне
    4RT
    4RT
    29 сентября в 06:03
    Фатальное невезение МС. В ответном матче они порвут парижан.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ протон (раскрыть)
    29 сентября в 06:00
    Вы меня каким то боком записали в фанаты Роналду, процитировав мой комментарий. Я хорошо отношусь как к Роналду, так и к Месси, оба великие, но разноплановые игроки. Если что я фанат Реала с 2002 года. То что я писал относилось к комментатору, который очень хотел выделить Месси и расхваливал его, как будто ему за это доплачивают. К примеру игрок МС выбивает мяч у Месси и мяч отлетает к игроку ПСЖ и тут же комментатор отмечает удивительное видение поля Месси и его точный пас на одноклубника. Так что не надо вешать ярлыки и нагнетать какие-либо противостояния между пользователями сайта. Восхищайтесь своим кумиром не задевая других людей
    vadik_7070
    vadik_7070 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    29 сентября в 04:51
      vadik_7070
      vadik_7070 ответ амурец (раскрыть)
      29 сентября в 04:48
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        29 сентября в 03:50
        План МС понятен-занять второе место и попасть на Шериф
        протон
        протон
        29 сентября в 03:30
        Президент ПСЖ ярко поздравил игроков ПСЖ с победой над МС
        протон
        протон
        29 сентября в 02:36
        Наконец то не пожадничали, отдали пас, еще и пяточкой) Рад за Лео)
        Если эти трое сыграются и не будут жадничать, ПСЖ далеко пойдет
        Вовсе не фанат Месси, вовсе не ПСЖ и тем более Барсы
        Но почему я так рад за Месси? Потому что я счастлив что живу в его эпоху, ну спал целый матч, проснулся на минутку и сделал гол)
        Просто Мастер и Гений, слова не подбирать
        протон
        протон
        29 сентября в 02:22
        Юрий кость. " А нам сегодня 50" вот это трек хороший.
        амурец
        амурец
        29 сентября в 01:56
        ПСЖ с победой, хоть и МС всю дорогу наседал но тем не менее забить не смогли, Мбаппе неприятно удивил, ну и конечно месяфантики завыли, ну что же имеют право, из идол забил наконец то (хотя больше ничего полезного не сделал) ну и ПСЖ выиграл во многом благодаря Донарумме, такой заголовок наверное надо было сделать, он о во всяком случае был намного полезнее Месси
        sash71
        sash71
        29 сентября в 00:45
        Совсем скоро Месси станет для ПСЖ ключевым форвардом
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