Пари Сен-Жермен

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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
«ПСЖ» важен этот матч. Всё-таки они начали с ничьей в Брюгге. А в этой группе есть ещё «Лейпциг», который набирает обороты. Так что очки нужны. Внутри Франции дела у Парижа складываются неплохо. Но проблема в том, что пока не удаётся найти место для Месси. Он должен играть, это однозначно. Но уже был мини-скандал с его заменой. Всё непросто.
поставлю на то, что «Сити» не проиграет
«ПСЖ» важен этот матч. Всё-таки они начали с ничьей в Брюгге. А в этой группе есть ещё «Лейпциг», который набирает обороты. Так что очки нужны. Внутри Франции дела у Парижа складываются неплохо. Но проблема в том, что пока не удаётся найти место для Месси. Он должен играть, это однозначно. Но уже был мини-скандал с его заменой. Всё непросто.
поставлю на то, что «Сити» не проиграет