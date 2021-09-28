Пари Сен-Жермен

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 10 Грилиш Джек Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 68

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 11 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 5 Стоунз Джон

З 97 Уилсон-Эсбранд Джош

П 87 Макати Джеймс

П 25 Фернандиньо

П 47 Фоден Фил Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 22

Н 9 Жезус Габриэл Фолов совершено: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

Н 21 Торрес Ферран