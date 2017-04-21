Колашинац прошёл медобследование в «Арсенале». Венгер отрицает сделку с игроком

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац станет первым приобретением лондонского «Арсенала» в летнее трансферное окно. Согласно источнику, боснийский футболист две недели назад был в Лондоне, где успешно прошёл медицинское обследование и согласовал условия своего контракта с «канонирами».

Однако, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб пока не подписывал каких-либо соглашений. Источник отмечает, что о приобретении 23-летнего защитника официально будет объявлено летом, когда истечёт его контракт с «Шальке».

Ранее сообщалось, что помимо «Арсенала» в услугах Колашинаца заинтересован «Милан».