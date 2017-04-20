«Тоттенхэм» не собирается продавать Дайера
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Дайер Эрик
Сегодня, 22:40 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Тоттенхэм» не собирается расставаться со своим полузащитником Эриком Дайером, сообщает авторитетный британский источник.
Ранее ходили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ, который якобы был готов выложить за Дайера 40 млн фунтов. Также сообщалось, что Дайер опасается не реализовать свои амбиции в «Тоттенхэме».
Однако 23-летний игрок не покинет «шпор» в ближайшее время.
Дайер перешел в «Тоттенхэм» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга».
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