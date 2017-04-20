«Тоттенхэм» не собирается продавать Дайера

«Тоттенхэм» не собирается расставаться со своим полузащитником Эриком Дайером, сообщает авторитетный британский источник.

Ранее ходили слухи об интересе к игроку со стороны МЮ, который якобы был готов выложить за Дайера 40 млн фунтов. Также сообщалось, что Дайер опасается не реализовать свои амбиции в «Тоттенхэме».

Однако 23-летний игрок не покинет «шпор» в ближайшее время.

Дайер перешел в «Тоттенхэм» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга».