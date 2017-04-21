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Г. Иванов: «Продолжаю быть сторонником лимита на легионеров»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Урал
Сегодня, 05:54 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему поддерживает лимит на легионеров:

«Я продолжаю быть сторонником лимита на легионеров. Просто не надо искусственно завышать российским игрокам зарплаты из-за наличия у них паспорта. Надо смотреть, какой лимит. Есть же пример Англии, где, за редкими исключениями, можно брать легионеров только в том случае, если они сыграли за свою национальную сборную не менее 15 матчей. Так повышается качество иностранных футболистов. Нужно привозить квалифицированных игроков уровня Халка, Витселя и Промеса. Они повышают уровень нашего чемпионата. А если легионер ненамного превосходит россиянина, лучше довериться местному игроку. Но не в условиях, когда завышена зарплата.

В „Урале“ есть несколько ребят, которые, получив первые приличные контракты, довольствовались этим и сидят на скамейке запасных, не особо напрягаясь. Но даже в рамках лимита эта проблема решается, если усиливать конкуренцию на внутреннем рынке. Нужно создавать условия детским тренерам — в средней полосе России некоторые из них получают по 8–10 тысяч рублей в месяц. А ведь эта профессия — ключевая в футболе. Людям не на что кормить семью, поэтому приходится параллельно устраиваться на другую работу и заниматься должным образом детьми в школах времени нет».

Иванов также отметил, что клубы РФПЛ редко доверяют молодым футболистам место в основном составе.

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