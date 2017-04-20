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Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Мы работаем над трансфером Диего Косты»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Ц, Челси, Коста Диего
Сегодня, 23:00 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи подтвердил, что клуб намерен подписать нападающего «Челси» Диего Косту.

«Могу сказать, что мы продолжаем работать над трансфером Косты. Кроме того, мы контактируем и с некоторыми другими игроками.

Мы установили высокий стандарт в отношении иностранных футболистов, однако они предпочитают топ-клубы вроде „Баварии“ и „Реала“.

Можно с уверенностью сказать, что мы ставим такие же трансферные цели, как и у именитых клубов».

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