Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Мы работаем над трансфером Диего Косты»

Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Шу Юхуи подтвердил, что клуб намерен подписать нападающего «Челси» Диего Косту.

«Могу сказать, что мы продолжаем работать над трансфером Косты. Кроме того, мы контактируем и с некоторыми другими игроками.

Мы установили высокий стандарт в отношении иностранных футболистов, однако они предпочитают топ-клубы вроде „Баварии“ и „Реала“.

Можно с уверенностью сказать, что мы ставим такие же трансферные цели, как и у именитых клубов».