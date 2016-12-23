За что ненавидят Месси?

Комментатор Уткин назвал Месси талантливым «кривоногим коротышкой»? «Соккер.ру» выясняет причины, из-за которых Лионеля не любят миллионы футбольных фанатов.

Легко понять, почему Роналду вызывает отрицательную реакцию. Даже составляли список, чтобы желающие могли вникнуть в природу феномена. Очевидно, что редко в истории футболиста такого калибра так сильно не любили:

Почему ненавидят Роналду?

Но есть еще один парень, который для немалой части фанатов футбола со всего мира является «кривоногим коротышкой». И хотя Василий Уткин, конечно же, большой тролль, раз наши читатели тоже нередко высказываются в таком духе о Лионеле, изучим еще одну загадку футбола. И сначала забавный факт для затравки. В среде верных фанатов «Барселоны» из России после смены прически Месси нашлись люди, которые заявили, что Лионеля для них больше не существует. Видите, как легко человек, влюбленный в каталонский клуб, может перейти от поклонения к неприятию?

Чужие «Золотые мячи»

У Месси есть «Золотые мячи», к которым глупо придираться. Человек с таким качеством игры в футбол должен был получить подобный индивидуальный приз. Правда, есть веское «но». У Лионеля в наличии есть победы, которые заслужили другие. Не Месси заставлял за себя голосовать, но Хави, Снейдер и Иньеста именно из-за всепоглощающего культа Лионеля остались без своих «Золотых мячей». Разумеется, дискредитация легендарного приза – коллективная работа ФИФА, «Франс Футбол», тренеров и капитанов сборных. Но Месси, как и Роналду, победами за счет имени и статистики некоторых людей точно настроил против себя.

Обожествление Лионеля

Месси не любят из-за той части его фанатов, которые делают из него священную корову. Ну, или бычка. «Лучший футболист в истории» - самое мягкое, что участники разбросанного миром аналога секты могут сказать по поводу. Одновременно фанаты Роналду приземленные. Часто говорят, как португалец работал над своей физической формой, прибавил в результативности в Испании, поскольку перестал выпрашивать пенальти и начал бить по воротам чаще, чем некоторые команды. Криштиану рекорды вправду заработал в борьбе с собой и благодаря дисциплине. Поэтому любовь к нему как к человеку, достигшему многого. Месси часто любят слепо, словно он идол. Вы легко найдете тех, кого подобное выведет из себя.

Игровая повторяемость

Месси умеет взять мяч и сделать гол. Обвести одной левой, отдать передачу, пробежать через все поле и не споткнутся. Но вы обращали внимание, что часто даже на ворота не смотрит? Иногда на мяч глаза опускает, как ребенок. Насколько автоматическая игра, что похоже на робота. Инопланетянин «включает режим», забивает мячи. Но при этом десятилетие поставил на повтор. Даже поиск нового амплуа, хотя следить за Лионелем-плеймейкером было интересно, завершился возвращением в атаку. Месси снова штампует голы. Он не тот, кто любит новое, Лионель не работает с тем, что мог развить в себе. Его фокус работает, поэтому повторяется. Впрочем, это работает в «Барселоне», в сборной Аргентины «тики-така» без помощи других магов короткого паса, как знаете, не прижилась.

Нелюбовь к «Барселоне»

Многие не столько не любят Месси, как вынуждены его не любить. Далеко ходить не будем. Тренер «Эспаньола» похвалил Лионеля после дерби. На него накинулись фанаты, теперь извиняется, ведь нельзя восторгаться «кулес». Если посмотрите на карту Испании, поделенной на пятьдесят провинций, то найдете лишь пять с самой Каталонией, где больше фанатов «Барселоны», чем «Реала». Ненависть к «блаугранас» объединяет целую страну. Хотя в США или России, во Франции или Китае, если зайдет спор о каталонцах, то вспомнят Эвребе, скандалы и обзовут Месси, если не любят «Барселону». В Индии в этом году парень убил друга по ходу спора о Месси и Роналду. Это дико, но факт – Лионеля ненавидят из-за отношения к «Барселоне», «Реалу» и Роналду.

Финансовые скандалы

Испанцы, которые настроены против «Барселоны», не рады, что футболисты каталонцев не платили налоги. Впрочем, тема чужих денег и личной жизни обычно и так волнует большинство в мире. Даже если люди отрицают интерес, им важны скандальные темы. Поэтому Месси после новых и новых обвинений на тему налогов и отмывания денег многие невзлюбили. Причем Месси выбрал тактику отрицания – аргентинец заявил, что сам в финансах не разбирается, поэтому пусть в тюрьму идет отец. Но если Хорхе Месси отмывал деньги с помощью наркоторговцев в Южной Америке, то хочется спросить Лионеля, почему он в тридцать лет развесил уши и допустил подобное? Не ребенок ведь.

Пассивная агрессивность

С появлением сыновей Месси стал коммуникабельнее. Научился даже улыбаться, чего за ним не водилось. Может показать судье, что не нужно назначать штрафной, ведь фола не было. Но даже доброта, с которой встретил мальчика-фаната, ставшего знаменитым из-за самодельной «футболки» Месси из целлофанового пакета, не отменит все многочисленные мелкие и неприятные эпизоды. Он обидчивый и мстительный, когда речь о футболе. Иногда пассивный Лионель бывает крайне агрессивным малым. Месси создали имидж скромного добряка, но прячет за кулисами свою «темную сторону». Многие это считывают, многих это выводит из себя, судя по реакции на Лионеля. Месси может поступить подло, особенно если считает, что его обидели.

Поклонники Роналду

Персональных фанатов Роналду, если судить по тому, как его активно защищают, пытаясь параллельно уколоть Месси, много не только в Испании. Конкретно в России фанатов Криштиану полным полно, может, сейчас даже больше, чем поклонников Месси. «Реал» вернул себе победы в Лиге чемпионов - фанатов стало еще больше. И вспомнили о давних симпатиях старые поклонники. Тот же Уткин говорил о Роналду, но перешел на Месси. Хотя мог бы ограничиться комплиментами загорелому и высокому португальцу. Впрочем, вы легко найдете людей, которые не любят и Криштиану, и Лионеля. Но обычно цунами критики аргентинца формируют как раз фанаты Роналду. Не упустят повода оскорбить Месси.

Промахи за Аргентину

Месси, поскольку немножко как ребенок, бывает капризным. И особенно это проявляется в футболке сборной Аргентины. А его соотечественники являются народом, которого столько раз обманывали власти, что доверять просто так не будут даже Лионелю. Кроме того, футбольное божество у них уже есть, по имени Диего. Так что Лионеля то любят, то ненавидят даже на родине. Месси в сборной Аргентины начал с удаления и до сих пор его выступления можно оценить как удачные и неважные в одном флаконе. Принято перемывать косточки Игуаину за промахи, но где был Месси каждый раз, когда надо было выручить? Не стал Марадоной для сборной. Неужели, когда рядом нет Суареса, Неймара, Иньесты и Хави, то нет и того Лионеля, к которому привыкли футбольные фанаты, следящие за играми «Барселоны»?

Тривиальность личности

Некоторые думают, что могут оскорбить Лионеля, называя «гномом». Глупо не любить человека за несменяемое - средний рост или «кривоногость». Другое дело, что Месси не работает над собой в плане личности. Он будет скучным, когда закончит карьеру. Не политикан с нарушенной наркотиками психикой, как Марадона. Не актер и не художник, как Кантона. Не нарцисс с подвешенным языком, как Ибрагимович. Месси не «человек дождя». Герой Дастина Хофманна был забавным, трогательным, привлекающим. Живи Лионель вне футбола, остался бы незамеченным. Лионель тривиальный, даже если пытается найти новое и красит волосы в белый цвет. Несоответствие между футбольной и человеческой глубинами подстегивает «хейтеров».

Врожденные преимущества

Сказка про 10 % таланта и 90 % труда - хорошая мотивация для любого человека, даже одаренного. Ведь десять процентов лени могут убить все правильные задатки. Но физиология против настолько банальной постановки вопроса. Копаясь в мозгу знаменитостей и признанных гениев, исследователи постоянно делают открытия новых областей. Проще говоря, зона в мозгу Месси, отвечающая за координацию, движения ногами и корпусом может быть разделена на пять частей, а у вас и остальных футболистов планеты всего на три. У него процессор лучше, вы за ним просто не можете поспеть. Его компьютер быстрее, «гейм овер». И строение костей, распределение разных мышечных волокон у него такое, что генетически перед вами очень шустрый малый. То есть Месси запрограммирован природой – у него врожденные данные для такой игры в футбол.

Перед нами феноменально одаренный парень. Но сколько в его успехах труда? Вы же видели детские видео Месси – делает то же самое, что и сейчас, «возит» всех соперников. Вырос, опять же, на гормональных уколах. Иначе мог быть ниже полутора метров и никакого спорта. Физическая форма у аргентинца для футболиста 21 века средняя. То есть выезжает на том, что дала природа, ленится в зале поработать, чтобы после тридцати не сбавить. О привычке ходить полем тоже все знают. Поэтому отчасти Василий Уткин и те, кто не любит Месси, правы. Лионелю невероятно повезло, а везучих не любят. Понятно, что пройдет лет тридцать – большинство будет говорить о Месси как о самом лучшем игроке в истории. Люди в возрасте любят идеализировать времена молодости. Но вам не нужно ждать тридцать лет. Прямо здесь и сейчас можете помочь себе и другим понять, за что ненавидят Лионеля? Перечисленных причин достаточно, или ваше личное отношение к Месси помогает дополнить картину?