​Антисборная года. Худшие из лучших

«Соккер.ру» не предлагает бить слабейших. А вот когда звезды из «Барселоны», «Баварии» или грандов АПЛ выступают неоднозначно, то им самое место в антисборной.

Слабых футболистов здесь нет. Почти у каждого титулы и немало. Есть тут чемпионы мира, Европы и Южной Америки. 10 человек из 11 выигрывали Лигу чемпионов, все по-взрослому. Но в этом и особенность. Кому интересно узнать, кто у аутсайдеров Серии А, Примеры или АПЛ самый слабый? Нет, берем чемпионов и из их числа выбираем антигероев года. Поехали!

Вратарь

Клаудио Браво («Манчестер Сити»)

Нет, Акинфеева здесь не будет. Он свои сэйвы собрал, а серия – штука комплексная. Неудача Браво тоже отчасти вина Гвардиолы. Но испанец на антигероя года не тенят, хотя не выиграл с «Баварией» ЛЧ. И не смог продолжить в «Манчестер Сити» так, как начал. А Браво и стартовал слабо, и пока не прижился. Не сказать, что чилийский голкипер, которому готовы памятники на родине ставить за Кубки Америки, постоянно ошибается. Но Харта помнят и, возможно, зря спихнули в «Торино».

Оборона

Серж Орье (ПСЖ)

Нельзя просто так взять, оскорбить Блана, обозвать собственного голкипера, унизить команду и даже заикнуться о Златане, и не оказаться среди антигероев. Орье не думает, что творит. Серж устроил драку с полицейским. Только влиятельность парижского клуба и известность клиента дорогих адвокатов позволили Орье избежать тюрьмы. Добавьте сюда, что защитник мог бы действовать стабильнее и сильнее, если бы думал о футболе – получите антигероя.

Бранислав Иванович («Челси»)

Чисто футбольное разочарование. Иванович не дрался, не кусался. Сильный футболист, но не сейчас. Бранислав не в основе «Челси» Конте в центре обороны, где три человека. Не играет на правом фланге, уступив вингеру Мозесу место латераля. Похоже, его время проходит. А ведь мог бы сейчас быть частью победного состава. Мог не уступать левому защитнику Аспиликуэте свое место в центре. Терри хотя бы старость оправдывает. А Иванович просто не убедил Антонио. Хотя и прошлый сезон провел неудачно…

Жером Боатенг («Бавария»)

Травмы в этом случае влияли. Но все-таки Жером такого уровня игрок, что достаточно серии из ошибок в составе сборной и клуба, чтобы поставить точку в дискуссии о том, удачный ли год для Боатенга? Тем более, в 2015-м был отрезок, когда немец играл сильнее всех известных защитников ведущих клубов и лиг. А потом вспомнил, как его Месси садил на пятую точку. «Бавария» не победила в ЛЧ. Германия не чемпион Европы. Боатенг теперь в лазарете. Неудачный год для большого игрока.

Жорди Альба («Барселона»)

Оказался в нашей сборной антигероев Евро-2016. И позже менеджеры «Барселоны» с нами согласились. Ведь летом в Каталонию приехал Динь. И пусть француз пока не выдворил Альбу из основы, очевидно, что испанцу надо подумать о своем будущем. И о текущей форме, ведь в уходящем году запомнился банальными передачами на Неймара, потерей скорости и редкими, но меткими ошибками в обороне. И в ЛЧ, и на Евро, и даже в Примере. А голевые передачи против «Осасуны» не показатель сильной игры.

Полузащита

Яя Туре («Манчестер Сити»)

Если Венсан Компани не виноват, что мало играет - травмы, то Яя Туре и его агент Селюк среди главных разочарований года. Сами накликали беду. Африканская легенда позволила своему представителю обзывать Гвардиолу. А сам Туре нетрезвым за руль уселся, что для мультимиллионера – позор полный, можно такси заказать в любой момент и в любую точку Англии. Потом Яя прикрылся религией и тем, что алкоголь выпил случайно, но откуда знать, как было? Даже дубль после возвращения мало влияет на общую оценку года из жизни любимого игрока армейских фанатов.

Серхио Бускетс («Барселона»)

Пусть к бывшему симулянту Серхио двоякое отношение в мире футбола, никто не будет спорить, что в своем амплуа Бускетс был одним из лучших в мире пару лет подряд. Но не в 2016-м году. Может, сказывается отсутствие нянек Пуйоля, Хави и молодого, готового не пропускать матчи Иньесты? Наверное, но и сам Бускетс стал работать небрежно. Класса хватает, чтобы выдавать порой приличные встречи. Но кто подмечает мелочи – зафиксировал очевидный спад.

Хамес Родригес («Реал»)

Признаться, если бы Хамес меньше говорил о том, какой бедный и несчастный, лучше готовился к матчам физически – такое ощущение, что у него жирка на боках иногда больше, чем у Зидана, то его исключение из старта серийных убийц из «Реала» смотрелось бы иначе. Но раз Родригес и сам влияет на ситуацию, то никакой жертвы режима Зинедина нет. Есть шикарный футболист, агент которого настолько жадный, что не смог летом никому всучить контракт Хамеса? Узнаем из мемуаров, а пока Родригес на скамейке. Игрок хороший, но среди неудачников года, в котором даже неудачливый Фалькао вернулся.

Нападение

Томас Мюллер («Бавария»)

Даже Йоахим Лев ехидно отмечает, что лучше бы Мюллер на Евро-2016 забивал, а не потом слабым соперникам, которых сам же Томас и унижал. Кстати, это тоже аргумент, чтобы пожурить немца, который обычно – эталон профессионала. Мюллер за пределами поля остается обаятельным и добрым парнем, но на поле не впечатляет. Совсем недавно забил первый гол за «Баварию» Анчелотти в Бундеслиге в новом сезоне. Даже передачи не спасают. И по статистике, и по игре это другой, непривычно серый Мюллер.

Анхель Ди Мария (ПСЖ)

Вы не поверите, но факт - аргентинец эффективнее играл за «Манчестер Юнайтед», чем в этом сезоне за ПСЖ. Трудно уловить это, если смотреть только на удачные матчи Анхеля, но один из самых классных фланговых нападающих своего времени в этом году разочаровал. Ди Мария должен с таким статусом, рекламой, окладом и стоимостью трансфера работать совсем иначе. Соберись, Анхель!

Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

Алькасер и Батшуайи, конечно, попадут в различные «Топ-10 трансферных разочарований». Но если искать нападающего в сборную антигероев года, то Уэйн Руни подходит лучше. Кейн был слабым на Евро-2016, но за «шпор» забивал. А попытка Руни стать кем-то средним между Пирло и Иньестой провалилась. Потом подключились проблемы нового сезона на уровне клуба. Ни в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Англии не уверены, что с Руни им играть лучше. Пора в Китай? Скорее всего, ведь Уэйн не тянет. И не факт, что старается. Ему веселее с девчонками в пабе?

Главный тренер

Сэм Эллардайс (Англия)

Старина Сэм – коррупционер года. Умудрился потерять работу мечты. Ему на днях выдадут в «Кристал Пэлас» двадцать миллионов фунтов на трансферы, но сборная Англии – совсем другой уровень. Эллардайс останется непобедимым как тренер «трех львов», ведь сыграл один матч, но опозорился на всю жизнь. В АПЛ и так переплачивают почти всем в футболе, как и в России, так что жадный Сэм вдвойне разочаровал – его разыграли, он поверил и рассказал, как может помочь обойти закон.

Антигерои одной строкой

Поскольку разочарований больше, чем мест в этом звездном составе, то упомянем других «героев». Силлессен, Алькасер, Видаль – неудачливые резервисты «Барселоны». В «Челси» Батшуайи не заиграл, хотя стоит не дешевле, чем проваливший первую часть сезона из-за перепалок с руководством «Вольфсбурга» Дракслер. В «Боруссии» из Дортмунда чемпиона мира Дурма травмы добивают. Депай не потянул уровень МЮ и требования Моуриньо не осилил. Швайнштайгер тоже на Евро-2016 играл не лучше, чем в Англии. Хонда в «Милане» что есть, что нет. Гетце вернулся в «Боруссию» не так, как мечтал, и во Франции себя не показал. И Сеска можно сюда добавить, пока «Челси» на первом месте – испанец на скамейке, как и Муса в «Лестере». В составе знаменитых команд достаточно людей, разочарованных своей игрой в уходящем году.

Пенальти года. Симоне Дзадза (Италия)

Совпало, словно заказывали – и пижонство, и промах, и глупость. Дзадза вышел свежим, нужно было спокойно забить. Вместо этого устроил представление. В результате после смешного одиннадцатиметрового против Германии Симоне сломался морально. Его даже пародируют, страшно сказать, баскетболисты. Вот так Дирк Новицки издевается над промахом итальянца:

Серия года. Оборона ЦСКА в ЛЧ

Формально привязка к Акинфееву, поскольку армейцы без Игоря, как гласит армейская легенда, умудрились даже не пропустить в Лиге чемпионов. Но не Игорь здесь виноват, а команда и тренер. Антирекорд ЦСКА в Лиге чемпионов давно заметили во всей Европе. 43 матча без «сухарей» не сможет собрать ни один вратарь в ближайшие десятилетия. А ведь рекорд действующий, к сожалению.

Жизнь после сорока только начинается…

Шутник года. Президент Федерации футбола Нигерии

Парадокс с оттенками британского юмора. Вступив в должность по решению суда, новый глава футбола Нигерии Крис Джива первым делом лично назначил арбитров на матчи следующего тура. И выбрал умершего в январе судью. Сразу видно – знаток!

Дикость года. Дисквалификация Еременко (ЦСКА)

Финский полузащитник доказывает, что наркотик в его организм попал случайно. Из ЦСКА намекают, что в УЕФА вроде бы даже согласились – поэтому 2 года наказания, а не 4, но при этом заявили о халатности футболиста. Версий может быть много, но в любом случае Роман Еременко поступил неумно. В его крови нашли запрещенные вещества прямо в день матча ЛЧ, то есть вместо тренировок и подготовки накануне искал контракт с белым порошком.

Подозреваемый года. Джоуи Бартон («Бернли»)

Один из самых противоречивых футболистов своего времени, похоже, попался. Джоуи «случайно» сделал 1260 ставок на футбольные матчи за десять лет. В составе «Рейнджерса», где был в аренде из «Бернли», Джоуи поймали, англичанин признал 44 ставки, хотя не на матчи своего шотландского клуба. Теперь в Англии нашли новые доказательства. Бартона могут наказать показательно и строго, ведь правила запрещают действующим игрокам ставить на футбол во избежание сговоров и получения преимущества от инсайдеров.

Парадокс года. Сборная Аргентины

Первое место в рейтинге ФИФА по итогам года занимает команда, которая снова не смогла в США выиграть Кубок Америки? Смешно получилось. Капитан отказался играть, поскольку нет трофеев – Месси уговаривали всей страной. Лионель вернулся, а осадок остался. Ведь Маскерано, Агуэро, Ди Мария и многие другие грозились уйти вслед за звездой. Добавьте сюда то, как работают при новом тренере в отборе к ЧМ-18 – получите парадокс с оттенком негодования. Рейтинг ФИФА не отражает силу и качество футбола национальных команд. И этот вывод тоже заслуживает места в антисборной.

Разочарование года. Выступления сборной России

Барахлящий «Интер» - мелко, они еще поднимутся. Четвертое место «Арсенала» - будничность, плюс игра есть, но Венгер уже не научится рисковать, поздно. Проблемы МЮ, «Лестера» и «Валенсии» - ожидаемые события. Поэтому согласимся со Смоловым – команда России разочаровала сильнее всего. Могли выступить на Евро пусть не успешно, но хотя бы сносно. Не смогли, Слуцкий и футболисты спорить не станут - сыграли безобразно. Причем продолжили чудить. Коста-Рике подарили победу, Катар обыграть не смогли. Персональные провалы даже перечислять не хочется, чтобы не задевать раны. Но зато неудачи помогают сильнее ценить будущие победы. Успехи должны прийти в 2017-м. Желаем каждому в этом списке вылететь из антисборной через год.