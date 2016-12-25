Чем запомнился Эменике в «Спартаке»?

Эммануэль Эменике отправился в Москву, чтобы провести переговоры со «Спартаком», и «Соккер.ру» освежает в памяти деяния форварда, который уже играл за «красно-белых».

1 августа 2011 года: «зэк» из Стамбула стал игроком «Спартака»

Пять с лишним лет прошло с того момента, как Эменике дал повод с ним познакомиться: «Спартак» подписал нигерийского форварда. Самая обсуждаемая история об Эммануэле на тот момент: его четырехдневная «отсидка» в тюрьме. По окончании сезона 2010/2011 Эменике перешел в «Фенербахче» из «Карабюкспора» за 9 миллионов евро, подписав контракт на 4 года. Вскоре вокруг клуба разразился скандал с договорными матчами, который сулил «канарейкам» лишение чемпионского титула и перевод в Первую турецкую лигу. Эменике оказался одним из фигурантов дела и даже провел в тюрьме четыре дня. Причина в том, что нигериец, являясь лучшим бомбардиром «Карабюкспора» и не будучи травмированным, по невыясненным причинам пропустил матч против «Фенера». На допросах Эммануэль «не раскололся», но желание продолжать карьеру в Турции у него отпало: не сыграв ни одного матча за стамбульский клуб, Эменике перешел в «Спартак» за 10 миллионов евро.

28 августа 2011 года: гол в дерби с ЦСКА

В свежей рекламе бытовой техники с участием футболистов «Спартака» бразилец Фернандо убедительно недоумевает из-за того, что в Москве ему первым делом подарили весы. Эменике мог бы получить аналогичный подарок, ведь в первых встречах за «красно-белых» больше напоминал Винни-Пуха. Впрочем, «прописался» в клубе он голом в ворота ЦСКА уже в третьем своем матче. Это то самое дерби, в котором Веллитон столкнулся с Акинфеевым, а Эменике вышел на замену на 70-й минуте, чтобы спустя пять оборотов секундной стрелки дальним ударом послать мяч в ворота Чепчугова и установить окончательный счет – 2:2.

29 октября и 20 ноября 2011: пять голов в ворота «Локомотива»

Сезон 2011-2012 получился длинным из-за перехода на систему «осень-весна», и волей календаря «Спартак» и «Локомотив» за три недели провели два матча, которые стали бенефисом Эменике. Сначала победа «красно-белых» со счетом 3:0 и хет-трик Эммануэля, потом 2:0 и дубль нигерийца. Так форвард стал грозой железнодорожников, за которых в ту пору выступал нынешний капитан «Спартака» Глушаков. Денис тогда в сердцах бросил, что Эменике забивает только «Локомотиву», поэтому восторженных отзывов не заслуживает.

25 марта 2012 года: «Фак» болельщикам «Динамо»

«Спартак» в непростых погодных условиях встречался с «Динамо» в Химках, с трибун летели снежки, а в адрес Эменике звучали расистские оскорбления. Нигериец не сдержался и продемонстрировал бело-голубой торсиде «Жест Эффенберга», который даже в телевизионную трансляцию попал, причем крупным планом. Футболист извинился за свое поведение и признался, что был шокирован безобразным поведением болельщиков «Динамо». КДК учел этот фактор и принял соломоново решение по громкому «делу Эменике» - условная дисквалификация до конца сезона.

6 мая 2012 года: Зов крови в Санкт-Петербурге

Еще один ярчайший эпизод из первого периода российской карьеры Эменике. «Зенит» принимал «Спартак» уже в ранге чемпиона, а команда Карпина боролась за второе место в таблице и попадание в Лигу чемпионов. На 82-й минуте Сергей Семак с пенальти вывел «сине-бело-голубых» вперед, но буквально сразу Эменике ответил своим голом и, празднуя свой успех, похлопывал себя ладонью по предплечью вытянутой руки. Через пару дней Эммануэль объяснял, что это популярный в Африке жест, означающий уважение к своим корням – так делал Самуэль Это’О в полуфинале Лиги чемпионов, и даже сделал татуировку «Мама» на предплечье. Но Владимир Казьменко решил, что форвард адресует трибунам оскорбительный посыл «от локтя» и наградил нигерийца прямой красной карточкой.

21 июля 2012: самый быстрый гол в истории «Спартака»

В первом матче нового чемпионата «Спартаком» руководил Унаи Эмери, а Эменике вписал себя в историю московского клуба, поразив ворота «Алании» уже на 10-й секунде встречи. В истории чемпионатов России гол Эммануэля уступает по скорости только мячу, который футболист «Шинника» Алексей Бычков отправил в ворота «Ротора» уже на 9-й секунде.

21 августа 2012 года: «привет» «Фенеру»

Жребий свел «Спартак» и «Фенербахче» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, и Эммануэль Эменике не упустил возможности передать привет своему бывшему-будущему клубу: в московской встрече победили хозяева, а нигериец открыл счет.

Январь-февраль 2013: победитель и лучший бомбардир Кубка Африканских Наций

В ранге игрока «Спартака» Эменике принял участие в КАН-2013 и помог своей сборной завоевать трофей. Эммануэль забил четыре гола, поразив ворота сборных Буркина-Фасо, Замбии, Кот-д’Ивуара и Мали. Правда, в победном финале Эммануэль не сыграл из-за травмы, которая вынудила его пропустить и вторую часть клубного сезона в «Спартаке».

Июль-август 2013: прощание со «Спартаком»

На старте новой кампании Эменике последовательно огорчил «Урал», «Динамо» и «Кубань», но оказалось, что трехматчевая результативная серия форварда выдана «Спартаку» на прощание. Как ни пытались убедить Эммануэля остаться, он настаивал на желании вернуться в Турцию и «Фенербахче». Тогда «красно-белые» получили за нигерийца 13 миллионов евро. Будет ли написана новая глава во взаимоотношениях Эменике и «Спартака»?