Выбирайте лучшего тренера РФПЛ

В первой части российского сезона увидели немало удачных тренерских проектов, поэтому «Соккер.ру» предлагает не медлить – выбирайте наставника для сборной читателей.
Массимо Каррера («Спартак»)
Когда там «Спартак» последний раз был первым на таком отрезке сезона? Срок давности правильного ответа подскажет, почему в этот раз тренер «красно-белых» здесь точно уместен. Можно гадать о будущем – предполагать, что Массимо не хватит опыта, чтобы подготовить «Спартак» к продолжению сезона, особенно если Квинси уйдет к Юргену, но здесь и сейчас Каррера – герой. Создатель защиты, в которой Кутепов растет, как на дрожжах, Комбаров и Глушаков вернулись, Ребров не пожарит, Фернандо шикарен, а Зе Луиш заметно прибавил. «Спартак» идет первым, Каррера заслужил рождественские подарки.
- «Спартак» на пять пунктов опережает «Зенит» после семнадцати матчей;
- москвичи обыграли ЦСКА, «Терек», «Амкар», «Рубин», «Краснодар» и «Ростов» с Каррерой на бровке;
- семь матчей чемпионата Массимо выиграл со счетом 1:0 – к разговору о командной дисциплине, отыгрываться не приходилось;
- команда успешно работала по разным схемам с тремя и двумя центральными защитниками, оборона пропустила 8 из 13 мячей в двух матчах;
- персонально прибавили Зе Луиш, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Джано, Глушаков, заиграл новичок Фернандо – видна тренерская работа с футболистами.
Мирча Луческу («Зенит»)
А кто сказал, что «Зенит» без Халка, Гарая, здоровых Смольникова и Шатова, сыгранной пары в центре защиты, с паникерами-вратарями, с ленивым, хотя и высококлассным Витселем и с Кокориным и Маком в основе должен был сыграть в теории лучше, чем в реальности? Луческу, раз румын «подмял» под себя команду, настроил на лучшую результативность в РФПЛ, прикупил Жулиано и понял, куда «Зенит» должен двигаться – к повышению игровой дисциплины и укреплению защиты и полузащиты, может быть среди лучших тренеров лиги.
- у «Зенита» самая результативная атакующая линия РФПЛ;
- команда из Санкт-Петербурга проиграла всего два матча – меньше всех, только «Терек» и «Краснодара» забирали три очка у Мирчи;
- Луческу работает первым номером – владеют мячом чаще всех, и при этом точнее всех пасуют друг другу, то есть рисунок игры присутствует;
- «Зенит» не умеет играть без мяча – по отборам и перехватам они наравне с аутсайдерами РФПЛ, это камень в огород тренеру;
- на счету питерцев две важные волевые победы – над «Крыльями Советов» и «Ростовом», эти шесть пунктов позволили опередить всех, кроме «Спартака».
Рашид Рахимов («Терек»)
К игре «Терека» можно и нужно придираться, поскольку грозненцы легко могли заработать больше пунктов и идти выше, играть стабильнее и прибавлять по качеству. Вот только не забывайте, что в этом персональном случае вмешалась жизнь – Рашид Маматкулович лечился, пропуская подготовку к сезону. До сих пор нет гарантий, что в Грозном не придется менять главного тренера. Но при этом «Терек» в группе лидеров, игра поставленная, причем не первый сезон. Рахимов – очень толковый тренер.
- «Терек» забил столько же мячей, как ЦСКА, но имеет нулевую разницу голов, оказавшись при этом в первой пятерке;
- у команды худшая защита среди первых двенадцати команд, лишь коллективы из зоны вылета или такие же неряшливые, или еще более неаккуратные в защите;
- никто лучше подопечных Рахимова не отбирает мяч у соперника – самая цепкая команда РФПЛ;
- «Терек» в тройке по успешной игре наверху после ЦСКА и «Ростова». То есть мяч забрать могут, но проблема в том, что с ним делать дальше.
Гаджи Гаджиев («Амкар»)
Пермяки могли и на вылет стоять, если бы Гаджи Муслимович вовремя не перешел на схему, которую соперники ломают с огромным трудом. «Амкар» прибавил как команда. И личности стали себя проявлять, вроде Селихова, Джикии, Мильковича, Гола, Зайцева и Идову. Схема, настрой, прогресс личностей. Полный тренерский набор в копилке Гаджиева. «Краснодар» заработал на один пункт больше, чем команда из Перми. Браво, Гаджи Муслимович!
- Гаджиев выиграл шесть домашних матчей и еще в двух случаях были ничьи – пермяки никому дома не уступали, и сыграли вничью с ЦСКА в Москве;
- у «Амкара» вторая по непробиваемости защита лиги, при этом по воротам Селихова стреляли на четыре удара в среднем за матч чаще, чем по воротам Акинфеева, который пропускал реже всех;
- пермяки умудрились выиграть столько же матчей, как «Краснодар» и «Ростов», нанося меньше всех точных ударов в РФПЛ – поразительная аккуратность.
Леонид Слуцкий (ЦСКА)
Не спешите швыряться помидорами за выбор номинанта. Это не случай «кто кончил жизнь трагически – тот истинный поэт». Тренер на наших глазах за год деградировал, причем сильно. Но есть масса объективных причин – Слуцкого сломал чемпионат Европы, устал от однообразности в ЦСКА. Не мог усилить состав. Потерял влияние на лидеров, не все такие послушные, как Муса (в этом месте представьте Еременко на месте Аль Пачино с горой белого порошка). Даже семь-восемь пенальти плохие арбитры не назначили. Но и без подарков ЦСКА в тройке. Это одновременно упрек конкурентам и повод не забыть Слуцкого.
- у ЦСКА самая непробиваемая защита РФПЛ. Отчасти потому, что скучно играли, отчасти из-за опытности защиты, сэйвов Акинфеева, а самое главное – Вернблума, но в этом компоненте и именно в чемпионате Слуцкий сработал хорошо;
- занимая третье место в таблице, чемпионы умудрились по всем параметрам, кроме верховой борьбы, вылететь за пределы лучшей тройки;
- до «Спартака» восемь пунктов, большой отрыв, но до «Зенита» - три очка, бой за Лигу чемпионов не завершен;
- Слуцкий ушел, чем сделал ЦСКА одолжение на данном непростом этапе развития клуба – такой поступок можно смело включить в список достижений и плюсов.
Иван Данильянц («Ростов»)
Подразумеваемых формальных наставников – Данильянца и Кириченко, но знаем, что решения принимал Бердыев. С одной стороны, «Ростов» в РФПЛ сыграл не так, как мог, учитывая уровень работы системы и схемы. С другой, команда тратила много сил на Лигу чемпионов, чтобы выжил весь клуб. Поэтому за выступления защитников – Мевли и Наваса, за игру Джанаева, Калачева и Граната, за созидательность Нобоа, Ерохина и Полоза, и за то, что «Ростов» порой играл на уровне прошлого сезона, включаем официального главного тренера в этот список. Но Бердыев и его коллеги в этот раз не сработали лучше всех, ростовчане не идут вторыми.
- «Ростов» на расстоянии одной победы от четвертого места;
- у команды вторая по надежности оборона, пропустили на гол больше, чем ЦСКА;
- одновременно проиграли шесть матчей, а в десяти из семнадцати теряли очки – не лучшая статистика;
- удивительно, но к плюсам «Ростова» можно отнести низкое количество фолов. Откуда тогда столько предупреждений и удалений? Редко, но метко рубят соперников;
- к сожалению, в этот раз «Ростов» не лидирует ни одному по одному оборонительному параметру и даже не в пятерках лучших. Команда крепкая, а футбол в чемпионате показали для себя средний.
Игорь Шалимов («Краснодар»)
Вот у кого точно важно учитывать «багаж» предыдущего тренера. Кононов плохо стартовал в чемпионате России, ушел, а Шалимов смог в девяти первых матчах «Краснодара» в РФПЛ не проиграть. Было многовато ничьих, то есть Игорь Михайлович в этом списке не фаворит. Зато по качеству игры «быки» среди лучших и сильнейших команд. Только впредь надо научится не терять очки с «Арсеналом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Все-таки к непосредственной работе Шалимова есть вопросы. «Краснодар» не «Реал», чтобы вырывать победы так, как Рамос, на постоянной основе. Против «Зенита» постарались сыграть ярко и красиво, но в других случаях очки теряли на ровном месте.
- Игорь Михайлович довел серию «Краснодара» без поражений в чемпионате, стартовавшую из роковой ничьей Кононова, до десяти матчей;
- «Краснодар» - вторая-третья команда РФПЛ по многим параметрам (удары по воротам, точность передач, процент владения мячом);
- вратарь «быков» Крицюк переживает меньше всех выстрелов в сторону ворот в лиге, что говорит об организации линии тренерским штабом, не только о классе Гранквиста и напарников.
Виктор Ганчаренко («Уфа»)
Тренер ЦСКА – одновременно старый, новый и молодой, успешно отработал первую часть сезона с «Уфой». Причем стоит признать, что среди всех середняков команда Ганчаренко была самой последовательной. Крепко сбитые, тактически выверенные, физически готовые, смелые. Если тренер смог заработать приглашение возглавить чемпионов – точно здорово сработал. И «Спартак» обыграл, что должно понравиться фанатам ЦСКА. Правда, у Гинера ни у кого нет гарантий, что президент армейцев недавно подчеркнул недавно. У Ганчаренко осень была успешной, весна может стать трудной.
- тренер развивал футболистов, Васин вернулся в ЦСКА, ставка на Лунева тоже сыграла. Вратарь подписал контракт с «Зенитом», сыграв лишь десять матчей в высшем дивизионе – может благодарить Ганчаренко за доверие;
- «Уфа» пропустила столько же мячей, как «Зенит» и «Спартак» - шикарный показатель, а ведь им чаще приходилось держать удар;
- команда Ганчаренко в первой части сезона не проиграла «Ростову», «Краснодару», «Зениту» и «Амкару», то есть крепких соперников они не боятся;
- «Уфа» обыграла «Спартак» и «Локомотив» - шикарные результаты, тренер отлично поработал.
Выбор у вас приличный, наставники на любой футбольный вкус. Хотя не только тренера можно определить! Есть представители всех позиций для сборной читателей на странице опросов по ссылке.
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