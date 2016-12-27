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​Праздничное настроение. Футболисты и ёлки

Модный разговор // Заграница: игроки, Промес Квинси, Роналдиньо, Терри Джон, Фабрегас Сеск, Луис Давид, Клопп Юрген , Блинд Дейли, Уолкотт Тео, Роналду Криштиану, Алли Деле, Кака, Руни Уэйн, Ибрагимович Златан, Де Брюйне Кевин, Гризманн Антуан, Фернандиньо, Куртуа Тибо, Фалькао Радамель, Ракитич Иван, Модрич Лука, Рамос Серхио
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: ФК "Ливерпуль"

«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».  

Начнем со спортсмена года в Европе и парня, который между «Золотым мячом» и победным голом в финале Франции выберет и то, и другое. Криштиану Роналду вспомнил о бедных сирийских детях в специальном праздничном обращении перед Рождеством, а сам праздник с семьей провел на Мадейре. Так выглядит родной остров португальца в декабре:

 

 

Также Роналду нашел себе идеальную пару и подписал эту фотографию «Счастливого Рождества, мир». Думает, что для счастья миру не хватает второго Криштиану?

 

 

Неймар оригинально вырядился на праздничный ужин, с красными кедами найдет себе друзей в России. В гостях у Жуниора брат и Маркиньос в пляжных шортах. Жарко в Бразилии?

 

 

 

 

Также Маркиньос со своей девушкой успел на свадьбу Лукаса Моуры и Лариссы Саад:

 

 

Томас Мюллер нашел нового друга и форварда, который заменит Левандовски, если Роберт вдруг уйдет. Огромный зверь, все верховые мячи рогами выиграет:

 

 

У Серхио Рамоса очень представительная рождественская фотография, хотя она не самая интересная. Круче смотрится карточка с его трехлетним скакуном-чемпионом по имени Юкатан де Рамос. Оказывается, Серхио фанат лошадей и быстрой езды. А еще у него большая семейка, которую тоже представил:

 

 

 

 

 

 

У Джеррарда сборы на рождественский ужин были в разгаре – все три дочери собирались, а жена фотографировала:

 

 

Лука Модрич с семьей решили провести Рождество в пустыне. Но даже среди песков и верблюдов нашли Санта-Клауса, который не боится жары:

 

 

На руках у Тони Крооса будущий футболист? Посмотрим, а пока малыш запоминает Рождество-2016 с «Биг Беном» и знаменитым лондонским колесом обозрения на фоне. Тони фанат Шерлока и ждет новый сезон 1 января?

 

 

Патрис Эвра, как и Роналду, выступил с заявлением против войны. И получил вчера неожиданный рождественский подарок – фанаты МЮ вспомнили Патриса баннером, а француз повторил свою любимую фразу: «Я люблю эту игру».

 

 

Иван Ракитич тоже отдыхает с женой и детками, хотя елку нормальную в Испании в декабре днем с огнем не найдешь, одни пальмы:

 

 

 

 

Радамель Фалькао отправился со своими девчонками в Нью-Йорк – это был успешный год для форварда, он вернулся с голами и мощной игрой:

 

 

Хорошая традиция в английских клубах – звезды перед Рождеством раздают подарки в больницах. Может, начать такую традицию в России на Пасху, раз на Новый год все футболисты РФПЛ в отпуске? Клопп и его подопечные подарили людям радость:

 

 

Дэйли Блинд и Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед» завели себе нового друга по имени Мэйсон:

 

 

Терри, Мозес и Аспиликуэта наведались с подарками деткам в лондонскую больницу – молодцы:

 

 

А Компани и Де Брюйне наведались с подарками к смелым детям из госпиталя Манчестера:

 

 

Но победителем в конкурсе «фотография с детьми» побеждает кривляка Давид Луис:

 

 

Вот так выглядит Тибо Куртуа (рост 199 сантиметров) рядом с баскетболистом. Жесть:

 

 

Гризманн тоже фотографировался с баскетболистами, но интереснее смотрится на футбольном поле, ведь может вот так:

 

 

У Кевина Де Брюйне семейный ужин и сынок с хорошим аппетитом:

 

 

Фабрегас празднует в интерьере, который понравился бы гадалкам. Много красного цвета и богато. Сеск привыкает к официальным цветам Китая? 

 

 

А вот Фернандиньо наоборот предпочитает минимализм – аккуратно запакованные подарки, семья, черная рубашка и белый галстук. У звезд АПЛ много времени для празднования Рождества нет, футбол каждый день:

 

 

Из футболистов только у Златана хватит дури, чтобы в одних трусах сделать «снежного ангела» и покачать пресс. Не удивительно, что раззабивался – в форме дедушка:

 

 

Руни – семейный дядька, при желании может притворится рыжебородым Санта-Клаусом для своих сыновей:

 

 

Интересно, Кака до сих пор мечтает стать пастором после завершения карьеры? Тогда на Рождество у него будет много работы, а теперь он может отдохнуть с семьей:

 

 

Делле Алли и Кайл Уокер отжигают – на костюмированную вечеринку вырядились Али Джи (персонаж из вселенной «Бората» - Саши Барона Коэна) и миссис Даутфайр:

 

 

Уолкотт и Уэлбек встретили будущую легенду «Арсенала» – светятся от счастья:

 

 

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард нашли время, чтобы прорекламировать «Соккер» на странице Джей Ти:

 

 

У Промеса еще одна причина переехать именно в Ливерпуль. Его друг Депай может оказаться в «Эвертоне» (если не перейдет в «Фенербахче»), а самого спартаковца завербуют в «Ливерпуль». Клопп публично высказывается, что нужен игрок в атаку, а Мемфис и Квинси так дружны, что даже Рождество празднуют вместе:

 

 

Роналдиньо делится своим настроением и поздравлениями со всеми: «Привет, народ! Счастливого Рождества всем, наслаждайтесь временем с людьми, которых вы любите»:

 

 

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