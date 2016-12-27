​Праздничное настроение. Футболисты и ёлки

«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».

Начнем со спортсмена года в Европе и парня, который между «Золотым мячом» и победным голом в финале Франции выберет и то, и другое. Криштиану Роналду вспомнил о бедных сирийских детях в специальном праздничном обращении перед Рождеством, а сам праздник с семьей провел на Мадейре. Так выглядит родной остров португальца в декабре:

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 24 2016 в 4:00 PST

Также Роналду нашел себе идеальную пару и подписал эту фотографию «Счастливого Рождества, мир». Думает, что для счастья миру не хватает второго Криштиану?

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 24 2016 в 11:55 PST

Неймар оригинально вырядился на праздничный ужин, с красными кедами найдет себе друзей в России. В гостях у Жуниора брат и Маркиньос в пляжных шортах. Жарко в Бразилии?

Фото опубликовано Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Дек 24 2016 в 6:01 PST

Фото опубликовано Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Дек 24 2016 в 7:58 PST

Также Маркиньос со своей девушкой успел на свадьбу Лукаса Моуры и Лариссы Саад:

Фото опубликовано Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5) Дек 24 2016 в 7:40 PST

Томас Мюллер нашел нового друга и форварда, который заменит Левандовски, если Роберт вдруг уйдет. Огромный зверь, все верховые мячи рогами выиграет:

Фото опубликовано Thomas Müller (@esmuellert) Дек 23 2016 в 11:55 PST

У Серхио Рамоса очень представительная рождественская фотография, хотя она не самая интересная. Круче смотрится карточка с его трехлетним скакуном-чемпионом по имени Юкатан де Рамос. Оказывается, Серхио фанат лошадей и быстрой езды. А еще у него большая семейка, которую тоже представил:

Фото опубликовано Sergio Ramos (@sr4oficial) Дек 24 2016 в 11:03 PST

Фото опубликовано Sergio Ramos (@sr4oficial) Дек 23 2016 в 11:26 PST

Фото опубликовано Sergio Ramos (@sr4oficial) Дек 25 2016 в 9:49 PST

У Джеррарда сборы на рождественский ужин были в разгаре – все три дочери собирались, а жена фотографировала:

Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard) Дек 24 2016 в 11:47 PST

Лука Модрич с семьей решили провести Рождество в пустыне. Но даже среди песков и верблюдов нашли Санта-Клауса, который не боится жары:

Фото опубликовано Luka Modric (@lukam10) Дек 25 2016 в 7:54 PST

На руках у Тони Крооса будущий футболист? Посмотрим, а пока малыш запоминает Рождество-2016 с «Биг Беном» и знаменитым лондонским колесом обозрения на фоне. Тони фанат Шерлока и ждет новый сезон 1 января?

Фото опубликовано Toni Kroos (@toni.kr8s) Дек 22 2016 в 1:04 PST

Патрис Эвра, как и Роналду, выступил с заявлением против войны. И получил вчера неожиданный рождественский подарок – фанаты МЮ вспомнили Патриса баннером, а француз повторил свою любимую фразу: «Я люблю эту игру».

Фото опубликовано Patrice Evra (@patrice.evra) Дек 26 2016 в 3:37 PST

Иван Ракитич тоже отдыхает с женой и детками, хотя елку нормальную в Испании в декабре днем с огнем не найдешь, одни пальмы:

Фото опубликовано Raquel Mauri (@raquel_mauri) Дек 24 2016 в 5:04 PST

Фото опубликовано Raquel Mauri (@raquel_mauri) Дек 26 2016 в 6:34 PST

Радамель Фалькао отправился со своими девчонками в Нью-Йорк – это был успешный год для форварда, он вернулся с голами и мощной игрой:

Фото опубликовано Falcao (@falcao) Дек 24 2016 в 10:35 PST

Хорошая традиция в английских клубах – звезды перед Рождеством раздают подарки в больницах. Может, начать такую традицию в России на Пасху, раз на Новый год все футболисты РФПЛ в отпуске? Клопп и его подопечные подарили людям радость:

Фото опубликовано Jordan Henderson (@jhenderson) Дек 23 2016 в 12:49 PST

Дэйли Блинд и Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед» завели себе нового друга по имени Мэйсон:

Фото опубликовано ️Daley Blind (@blinddaley) Дек 21 2016 в 9:37 PST

Терри, Мозес и Аспиликуэта наведались с подарками деткам в лондонскую больницу – молодцы:

Фото опубликовано John Terry (@johnterry.26) Дек 21 2016 в 2:10 PST

А Компани и Де Брюйне наведались с подарками к смелым детям из госпиталя Манчестера:

Фото опубликовано Vincent Kompany (@vincentkompany) Дек 16 2016 в 12:19 PST

Но победителем в конкурсе «фотография с детьми» побеждает кривляка Давид Луис:

Фото опубликовано David Luiz (@davidluiz_4) Дек 21 2016 в 10:48 PST

Вот так выглядит Тибо Куртуа (рост 199 сантиметров) рядом с баскетболистом. Жесть:

Фото опубликовано Thibaut Courtois (@thibautcourtois) Дек 19 2016 в 8:42 PST

Гризманн тоже фотографировался с баскетболистами, но интереснее смотрится на футбольном поле, ведь может вот так:

Видео опубликовано Antoine Griezmann (@antogriezmann) Дек 24 2016 в 4:24 PST

У Кевина Де Брюйне семейный ужин и сынок с хорошим аппетитом:

Фото опубликовано Kevin De Bruyne (@kevindebruyne) Дек 24 2016 в 11:58 PST

Фабрегас празднует в интерьере, который понравился бы гадалкам. Много красного цвета и богато. Сеск привыкает к официальным цветам Китая?

Фото опубликовано Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) Дек 24 2016 в 9:05 PST

А вот Фернандиньо наоборот предпочитает минимализм – аккуратно запакованные подарки, семья, черная рубашка и белый галстук. У звезд АПЛ много времени для празднования Рождества нет, футбол каждый день:

Фото опубликовано Fernandinho (@fernandinho) Дек 24 2016 в 3:24 PST

Из футболистов только у Златана хватит дури, чтобы в одних трусах сделать «снежного ангела» и покачать пресс. Не удивительно, что раззабивался – в форме дедушка:

Видео опубликовано IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Дек 24 2016 в 3:31 PST

Руни – семейный дядька, при желании может притворится рыжебородым Санта-Клаусом для своих сыновей:

Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney) Дек 25 2016 в 7:00 PST

Интересно, Кака до сих пор мечтает стать пастором после завершения карьеры? Тогда на Рождество у него будет много работы, а теперь он может отдохнуть с семьей:

Фото опубликовано Ricardo Kaka (@kaka) Дек 24 2016 в 2:33 PST

Делле Алли и Кайл Уокер отжигают – на костюмированную вечеринку вырядились Али Джи (персонаж из вселенной «Бората» - Саши Барона Коэна) и миссис Даутфайр:

Фото опубликовано Dele (@delealli36) Дек 22 2016 в 7:35 PST

Уолкотт и Уэлбек встретили будущую легенду «Арсенала» – светятся от счастья:

Фото опубликовано Theo Walcott (@theowalcott) Дек 22 2016 в 11:57 PST

Джон Терри и Фрэнк Лэмпард нашли время, чтобы прорекламировать «Соккер» на странице Джей Ти:

Фото опубликовано John Terry (@johnterry.26) Дек 23 2016 в 11:43 PST

У Промеса еще одна причина переехать именно в Ливерпуль. Его друг Депай может оказаться в «Эвертоне» (если не перейдет в «Фенербахче»), а самого спартаковца завербуют в «Ливерпуль». Клопп публично высказывается, что нужен игрок в атаку, а Мемфис и Квинси так дружны, что даже Рождество празднуют вместе:

Фото опубликовано Memphis (@memphisdepay) Дек 25 2016 в 6:26 PST

Роналдиньо делится своим настроением и поздравлениями со всеми: «Привет, народ! Счастливого Рождества всем, наслаждайтесь временем с людьми, которых вы любите»: