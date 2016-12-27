​Праздничное настроение. Футболисты и ёлки

«Соккер.ру» делится новогодним настроением футболистов «Реала», «Барселоны», МЮ и других. Также находим еще одну причину, почему Промес собрался именно в «Ливерпуль».
Начнем со спортсмена года в Европе и парня, который между «Золотым мячом» и победным голом в финале Франции выберет и то, и другое. Криштиану Роналду вспомнил о бедных сирийских детях в специальном праздничном обращении перед Рождеством, а сам праздник с семьей провел на Мадейре. Так выглядит родной остров португальца в декабре:
Также Роналду нашел себе идеальную пару и подписал эту фотографию «Счастливого Рождества, мир». Думает, что для счастья миру не хватает второго Криштиану?
Неймар оригинально вырядился на праздничный ужин, с красными кедами найдет себе друзей в России. В гостях у Жуниора брат и Маркиньос в пляжных шортах. Жарко в Бразилии?
Также Маркиньос со своей девушкой успел на свадьбу Лукаса Моуры и Лариссы Саад:
Томас Мюллер нашел нового друга и форварда, который заменит Левандовски, если Роберт вдруг уйдет. Огромный зверь, все верховые мячи рогами выиграет:
У Серхио Рамоса очень представительная рождественская фотография, хотя она не самая интересная. Круче смотрится карточка с его трехлетним скакуном-чемпионом по имени Юкатан де Рамос. Оказывается, Серхио фанат лошадей и быстрой езды. А еще у него большая семейка, которую тоже представил:
У Джеррарда сборы на рождественский ужин были в разгаре – все три дочери собирались, а жена фотографировала:
Лука Модрич с семьей решили провести Рождество в пустыне. Но даже среди песков и верблюдов нашли Санта-Клауса, который не боится жары:
На руках у Тони Крооса будущий футболист? Посмотрим, а пока малыш запоминает Рождество-2016 с «Биг Беном» и знаменитым лондонским колесом обозрения на фоне. Тони фанат Шерлока и ждет новый сезон 1 января?
Патрис Эвра, как и Роналду, выступил с заявлением против войны. И получил вчера неожиданный рождественский подарок – фанаты МЮ вспомнили Патриса баннером, а француз повторил свою любимую фразу: «Я люблю эту игру».
Иван Ракитич тоже отдыхает с женой и детками, хотя елку нормальную в Испании в декабре днем с огнем не найдешь, одни пальмы:
Радамель Фалькао отправился со своими девчонками в Нью-Йорк – это был успешный год для форварда, он вернулся с голами и мощной игрой:
Хорошая традиция в английских клубах – звезды перед Рождеством раздают подарки в больницах. Может, начать такую традицию в России на Пасху, раз на Новый год все футболисты РФПЛ в отпуске? Клопп и его подопечные подарили людям радость:
Дэйли Блинд и Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед» завели себе нового друга по имени Мэйсон:
Терри, Мозес и Аспиликуэта наведались с подарками деткам в лондонскую больницу – молодцы:
А Компани и Де Брюйне наведались с подарками к смелым детям из госпиталя Манчестера:
Но победителем в конкурсе «фотография с детьми» побеждает кривляка Давид Луис:
Вот так выглядит Тибо Куртуа (рост 199 сантиметров) рядом с баскетболистом. Жесть:
Гризманн тоже фотографировался с баскетболистами, но интереснее смотрится на футбольном поле, ведь может вот так:
У Кевина Де Брюйне семейный ужин и сынок с хорошим аппетитом:
Фабрегас празднует в интерьере, который понравился бы гадалкам. Много красного цвета и богато. Сеск привыкает к официальным цветам Китая?
А вот Фернандиньо наоборот предпочитает минимализм – аккуратно запакованные подарки, семья, черная рубашка и белый галстук. У звезд АПЛ много времени для празднования Рождества нет, футбол каждый день:
Из футболистов только у Златана хватит дури, чтобы в одних трусах сделать «снежного ангела» и покачать пресс. Не удивительно, что раззабивался – в форме дедушка:
Руни – семейный дядька, при желании может притворится рыжебородым Санта-Клаусом для своих сыновей:
Интересно, Кака до сих пор мечтает стать пастором после завершения карьеры? Тогда на Рождество у него будет много работы, а теперь он может отдохнуть с семьей:
Делле Алли и Кайл Уокер отжигают – на костюмированную вечеринку вырядились Али Джи (персонаж из вселенной «Бората» - Саши Барона Коэна) и миссис Даутфайр:
Уолкотт и Уэлбек встретили будущую легенду «Арсенала» – светятся от счастья:
Джон Терри и Фрэнк Лэмпард нашли время, чтобы прорекламировать «Соккер» на странице Джей Ти:
У Промеса еще одна причина переехать именно в Ливерпуль. Его друг Депай может оказаться в «Эвертоне» (если не перейдет в «Фенербахче»), а самого спартаковца завербуют в «Ливерпуль». Клопп публично высказывается, что нужен игрок в атаку, а Мемфис и Квинси так дружны, что даже Рождество празднуют вместе:
Роналдиньо делится своим настроением и поздравлениями со всеми: «Привет, народ! Счастливого Рождества всем, наслаждайтесь временем с людьми, которых вы любите»:
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