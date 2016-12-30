Экс-игроки сборной России, которые тренировали в РФПЛ

Сергей Семак увеличил дюжину до размеров чертовой дюжины: он всего лишь 13-й бывший игрок сборной России, которому доверили клуб РФПЛ. «Соккер.ру» вспоминает всех!

Игорь Шалимов

В сборной России: 23 матча, 3 гола (1992 – 1998 годы)

Клуб в РФПЛ: «Уралан» (2003), «Краснодар» (с 2016)

Игорь Михайлович стал первым человеком с опытом выступлений за сборную России, который в статусе тренера принял клуб элитного дивизиона. Как и положено, первый блин получился комом: «Уралан» испытывал финансовые трудности и представлял собой жалкое зрелище, несмотря на попытки молодого специалист что-то изменить. В итоге, клуб из Элисты закономерно вылетел из РФПЛ, а Шалимов лишился работы, напоследок заявив, что вокруг него изначально плелись интриги, а Слуцкий метил на место главного тренера. Следующую возможность проявить себя на высоком уровне Игорь Михайлович получил 13 лет спустя, возглавив в сентябре этого года «Краснодар». Под его руководством «быки» вышли в весеннюю стадию Лиги Европы и сохраняют неплохие позиции для борьбы за первую тройку в чемпионате.

Андрей Чернышов

В сборной России: 3 матча (1992 – 1993 годы)

Клуб в РФПЛ: «Спартак» (2003)

Опыт Чернышова еще более печальный. Он стал преемником Романцева в «Спартаке» и запомнился в числе главных персонажей самого жуткого упадка «красно-белых» в российскую эпоху. Кроме того, именно Чернышов поставил на «Спартак» бромантановое клеймо, которое нанесло удар по имиджу клуба, а у Егора Титова забрало год карьеры.

Андрей Кобелев

В сборной России: 1 матч (1992)

Клубы в РФПЛ: «Динамо» (2004-2010, 2015-2016); «Крылья Советов» (2011-2012)

Самый успешный тренер «Динамо» в новейшей истории. Под его руководством произошло рождение новой команды, которую стали уважать. В 2008-м динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России и получили возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов. В «Крыльях Советов» у Кобелева не получилось, как и в «Динамо» в прошлом сезоне: неудовлетворительные результаты приводили к досрочному разрыву соглашений.

Рашид Рахимов

В сборной России: 4 матча (1994-1995)

Клубы в РФПЛ: «Амкар» (2006-2007, 2009-2011); «Локомотив» (2007-2009); «Терек» (с 2013)

Рашид Маматкулович – уважаемый специалист, на протяжении десяти лет входит в основную обойму наставников РФПЛ. Рахимов не выигрывал трофеев в качестве тренера, но своей работой заслуживает позитивных отзывов, отличается четкостью постановки цели и тем, что его команды всегда следуют инструкциям. Рахимов создал свой стиль, замешанный на дисциплине, и наверняка еще не раз о себе напомнит. Да вот хотя бы в этом сезоне: его «Терек» ушел на зимние каникулы на четвертом месте.

Сергей Юран

В сборной России: 25 матчей, 5 голов (1992-1999)

Клуб в РФПЛ: «Шинник» (2008)

Сергей Юран отличился тем, что сам вывел «Шинник» в Премьер-Лигу, а не пришел на все готовенькое, но уже после семи туров тренера отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов и нарушения контрактных обязательств. Между тем, ярославцы делили места с 13-го по 15-е, причем старт сезона был объективно сложным: матчи против ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и вылет во Владивосток. Юрану поработать не дали, но в ФНЛ «Шинник» все же отправился.

Станислав Черчесов

В сборной России: 39 матчей (1992-2002)

Клуб в РФПЛ: «Спартак» (2007-2008); «Терек» (2011-2013); «Амкар» (2013-2014); «Динамо» (2014-2015).

Черчесов боролся за чемпионство со «Спартаком», но вынужден был довольствоваться только серебряными медалями, потом в его тренерской карьере были удачные отрезки в «Тереке», «Амкаре» и московском «Динамо». Клубные успехи позволили Станиславу Саламовичу подняться на нынешнюю высоту: в этом году Черчесов стал тренером национальной сборной России. Кстати, первый и пока единственный, кто и играл за главную команду страны, и тренировал ее.

Валерий Карпин

В сборной России: 72 матча, 17 голов (1992-2003)

Клуб в РФПЛ: «Спартак» (2009-2012, 2012-2014)

Такая уж у Валерия Георгиевича судьба: пока он возглавлял «Спартак», одним из самых популярных вопросов был: «А тренер ли Карпин?» В качестве аргумента можно предъявить два комплекта серебряных наград РФПЛ, выход в четвертьфинал Лиги Европы – ни у кого из этой компании подобных достижений нет.

Дмитрий Черышев

В сборной России: 10 матчей, 1 гол (1994-1998)

Клуб в РФПЛ: «Волга» (2012)

Дмитрий Черышев поработал в РФПЛ недолго, но плодотворно. Под его руководством «Волга» сумела сохранить прописку в элитном дивизионе и добралась до полуфинала Кубка России. Дмитрий Николаевич наверняка рассчитывает расширить свой послужной список.

Игорь Колыванов

В сборной России: 35 матчей, 12 голов (1992-1998)

Клуб в РФПЛ: «Уфа» (2014-2015)

Колыванов проложил себе путь наверх из ФНЛ, выведя «Уфу» в элиту через стыковые матчи. Потом закрепил команду в РФПЛ, а когда по ходу второго сезона в высшем дивизионе начались сложности – принял решение уйти в отставку. «Уфе» это решение пошло на пользу, а вот Игорь Владимирович до сих пор без работы.

Дмитрий Хохлов

В сборной России: 53 матча, 6 голов (1996-2005)

Клуб в РФПЛ: «Кубань» (2015)

Начало самостоятельной тренерской карьеры хуже не придумаешь. Хохлов уцепился за возможность возглавить «Кубань» (Дмитрий – уроженец Краснодара, вернулся на родину), но продержался всего три месяца в разрываемом противоречиями клубе. Больше года сидит без дела.

Дмитрий Аленичев

В сборной России: 55 матчей, 6 голов (1996-2005)

Клубы в РФПЛ: «Арсенал» (2014-2015); «Спартак» (2015-2016)

Аленичев поднял тульский «Арсенал» с самого дна российского футбола, выведя «оружейников» за три года из КФК в РФПЛ. Так и дебютировал на элитном уровне, правда, закрепиться в классе сильнейших не сумел, зато получил исполнение желания: возглавил «Спартак». По итогам прошлого сезона занял с «красно-белыми» пятую строчку, не сумев стабилизировать игру, а что случилось этим летом и потом – вы знаете. Пока Дмитрий Анатольевич без работы, что позволяет ему заниматься саморазвитием, ездить на стажировки. Недавно, например, побывал у Винченцо Монтеллы в «Милане».

Сергей Кирьяков

В сборной России: 28 матчей, 10 голов (1992-1998)

Клуб в РФПЛ: «Арсенал» (с 2016)

Сергей Вячеславович семь лет работал в системе сборных России, возглавлял юношескую команду, а этой осенью получил предложение из Тулы, от которого не смог отказаться. Первую победу под руководством Кирьякова «Арсенал» одержал только в восьмом матче, минимально переиграв «Анжи». «Оружейникам» грозит суровая борьба за выживание по весне.

Сергей Семак

В сборной России: 65 матчей, 4 гола (1997-2010)

Клуб в РФПЛ: «Уфа» (с 2016)

Вряд ли составит компанию своему тезке Семак, ведь он принял команду с солидным запасом прочности: «Уфа» на 8-м месте в турнирной таблице, предшественник оставил хороший материал. На самом деле, хорошие условия для молодого специалиста, так как есть время освоиться в спокойной обстановке. Редкая роскошь.