Новые «Сульшеры» АПЛ

Оле-Гуннар Сульшер – самый известный «суперзапасной» в истории АПЛ. «Соккер.ру» разыскивает последователей норвежца и присваивает каждому форварду рейтинг.

Оливье Жиру («Арсенал») = 7 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 12 (10)

Всего голов (после замен): 5 (3); результативные передачи: 1 (1).

Оливье Жиру не является «суперсабом» по призванию, он принужден к исполнению этой роли, хотя сам с большим удовольствием работал бы в основе, как в последних матчах против «Вест Бромвича» и «Кристал Пэлас», в ворота которых француз забивал победные голы. Как бы то ни было, до 26 декабря Оливье не играл с первых минут в текущем сезоне АПЛ, а на замену появлялся 10 раз. Помог победить и разгромить «Сандерленд», отметившись дублем, а также спас «Арсенал» от поражения на «Олд Траффорд», то есть, выходя на замены, помог набрать 4 очка. «7 Сульшеров» по шкале законодателя жанра.

Винсент Янссен («Тоттенхэм») = 1 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 15 (10)

Всего голов (после замен): 1 (0); результативные передачи: 1 (0).

Еще один джокер по принуждению из Северного Лондона, хотя голландец, переходя в «Тоттенхэм», наверняка понимал, что ему предстоит конкурировать с Харри Кейном. Впрочем, Винсент не смог себя проявить даже во время отсутствия англичанина из-за травмы, а после 10 выходов на замену Янссен не сумел сделать ни одного результативного действия.

Келечи Ихеаначо («Манчестер Сити») = 7 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 13 (9)

Всего голов (после замен): 4 (2); результативные передачи: 3 (1).

Гвардиола преимущественно не видит Келечи места в основном составе «Манчестер Сити», даже если Серхио Агуэро не может помочь команде. Зато Ихеаначо стабильно получает игровую практику после выходов на замены и старается пользоваться представившимися шансами, чтобы улучшить личную статистику. Не то чтобы нигериец всегда на коне, но в матче с «Саутгемптоном» он сравнял счет, в ворота «Халла» на днях забил гол, после которого прекратилась борьба за результат. Забивал Келечи и в Лиге чемпионов, просидев большую часть матча на скамейке, поэтому получает рейтинг на уровне Жиру.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») = 5 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 15 (7)

Всего голов (после замен): 3 (1); результативные передачи: 0.

В «Манчестер Юнайтед» сейчас нет ярко выраженного «суперсаба», ближе всего к этой роли Рэшфорд, у которого больше всех в команде появлений на поле после замен – 7, хотя матчей в основе примерно столько же. Забил юный англичанин только один гол в стиле Сульшера, зато это было реально важное и победное взятие ворот: в матче против «Халл Сити» Маркус появился на поле на 70 минуте, а на 90 сделал счет 1:0.

Дивок Ориги («Ливерпуль») = 4 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 16 (11)

Всего голов (после замен): 4 (1); результативные передачи: 1 (0).

Быть игроком, который стабильно и серьезно усиливает игру своей команды после выходов на замены – это искусство. Не каждый нападающий умеет сохранять концентрацию, сидя на скамейке за запасных до 60 или 70 минуты, когда обычно наступает время знаковых перестановок. Вот и Ориги, имея возможности, пока не претендует на лавры Оле-Гуннара: в пяти матчах, где бельгиец выходил в основе, он забил трижды, а в 11 встречах, которые ознаменовались выходами Дивока на замены, форвард отличился лишь однажды.

Миши Батшуайи («Челси») = 6 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 11 (11)

Всего голов (после замен): 1 (1); результативные передачи: 1 (1).

В «Челси» потенциальным джокером в колоде Конте является другой темнокожий бельгиец – Батшуайи. Начал Миши бодро: в двух стартовых матчах выходил на замену и не уходил с поля без результативного действия, так что побед над «Уотфордом» и «Вест Хэмом» без Батшуайи могло и не быть. Впоследствии бельгийцу не удавалось приносить осязаемую пользу, но все-таки он и сыграл всего ничего – 79 минут в 11 встречах, поэтому получает рейтинг Сульшера чуть выше среднего. Отчасти авансом, но у этого парня определенно есть задатки «суперсаба».

Хол Робсон-Кану («Вест Бромвич») = 2 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 14 (13)

Всего голов (после замен): 1 (0); результативные передачи: 2 (1).

Автор одного из важнейших голов в истории Уэльса довольствуется малым в «Вест Бромвиче»: после 13 выходов на замену Хол лишь однажды отметился результативным действием, но стоило ему впервые сыграть в основе за «дроздов» в последний день прошлого года – забил гол и сделал «ассист», став главным героем победного матча над «Саутгемптоном».

Шейн Лонг («Саутгемптон») = 1 из 10 Сульшеров

Всего матчей (выходы на замену): 15 (10)

Всего голов (после замен): 1 (0); результативные передачи: 0.

Лонг первый и пока единственный мяч в сезоне забил 31 декабря, они с Робсоном-Кану как будто договорились. Но ведь против ВБА ирландец играл в основе, а его 10 выходов на замены не принесли очков в копилку результативности.

Вывод: в АПЛ кризис «суперзапасных»

В командах из нижней части турнирной таблицы ситуация не меняется: есть ряд футболистов, которые регулярно получают возможности вклиниться в игру по ходу второго тайма, но никто из них после выходов на замены не забил больше одного мяча. Борха Бастон, Питер Крауч, Леонардо Ульоа, Фрейзер Кэмпбелл, Айзек Саксесс, Эшли Флетчер, Беник Афобе – никто из них не может проделать путь от «саба» к «суперсабу». Может быть, Оле-Гуннару пора открывать специальную школу подготовки для форвардов, которые будут приносить пользу в любой ситуации, а не искать оправдания?