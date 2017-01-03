«Челси» - чемпион? За и против

«Ливерпуль» обыграл МС, а потом оступился. У «Челси» есть шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. «Соккер.ру» - о шансах «синих» на титул.

«За». Стабильность. В Англии много сильных команд, но стабильностью может похвастаться далеко не каждый. Яркий пример – «Арсенал», неизменно попадающий в Лигу чемпионов и постоянно сражающийся с внутренними демонами, которые то и дело норовят вылезти наружу. Чем был хорош «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса – последняя стабильно сильная английская команда? Умением гнуть свою линию, побеждать не только благодаря своей хорошей игре, но и вопреки обстоятельствам в те вечера, когда не все получалось. В этом и состоит класс. «Челси» с победной серией из тринадцати встреч намекает, что научился у Антонио Конте притягивать к себе положительные результаты и не бояться собственной прыти.

«Против». Английская непредсказуемость. АПЛ – очень сложный и интересный чемпионат, в котором на одном авторитете или даже на наработанной репутации, как у «Челси» сейчас, далеко не уедешь. Даже условный «Халл Сити» со дна турнирной таблицы может поставить подножку, а остальные потом скопом будут с удовольствием пинать тело вчерашнего лидера, имевшего неосторожность оступиться. Сейчас отрыв «синих» от «Ливерпуля» составляет 5 очков, и у команды Конте есть матч в запасе – завтрашний против «Тоттенхэма». Если представить, что «шпоры» отберут очки у лидера сезона, а потом последует еще одна промашка, мерсисайдцы могут оказаться на расстоянии одной победы от «Челси», то есть всего парочка неудачных туров – и турнирная ситуация кардинально изменится, поэтому даже отрыв в 8 очков в январе вовсе не является гарантией чемпионства.

«За». Антонио Конте и его идеи. Итальянские тренеры в АПЛ вообще чувствуют себя прекрасно: уже в новом тысячелетии Манчини, Анчелотти и Раньери выигрывали чемпионат, а Ди Маттео приводил «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Конте собирается продолжить славную поступь соотечественников. Команда под его руководством занимает первую строчку, но важнее всего, что Антонио, несмотря на неоспоримое лидерство и, следовательно, особое отношение и настрой противников, до сих пор не раскусили в АПЛ. Как Массимо Каррера говорит, что в России слишком мало внимания уделяют тактике, так и Антонио Конте имеет право пристыдить Англию тем же. Воздух на Туманном Альбионе, наверное, располагает, ведь даже у больших клубов с именитыми тренерами регулярно проскакивают матчи с обилием беготни и дефицитом смысла. Физически команда итальянца готова отлично, но главное – Антонио не позволяет «Челси» терять тактических очертаний и отходить от выбранной философии. Схема 3-4-3 уже стала хитом сезона, эмоции бьют через край, но головы футболистов остаются холодными, а их действия – грамотными и расчётливыми. Спасибо Конте за это.

«Против». Мощь конкурентов и их количество. Если раньше в АПЛ была «Биг фор» - «Большая четверка», то сейчас впору говорить о сформировавшейся гильдии грандов топ-6. «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» - серьезная банда, заставляющая забравшуюся на вершину команду считаться с собой и иногда оглядываться. Сейчас «выстрелил» «Челси», но кто исключит спурт одного из этих клубов по весне? Вот именно – одного из пяти, то есть это не один-два преследователя, которых можно переиграть стратегически, имея солидный задел.

«За». Возможность сосредоточиться. Преимущество «Челси» заключается еще и в том, что не нужно расплескивать себя на выступления в еврокубках. Это серьезно облегчает работу Антонио Конте в первый его сезон в Лондоне, когда требуется время, чтобы слепить команду по своим идеалам. В недельных циклах это проделать гораздо проще, нежели в условиях выступлений дважды в неделю, когда постоянно нужно решать локальные задачи, отодвигая на задний план стратегические. Не выступает в еврокубках также и «Ливерпуль» - «красные» Клоппа тоже летают высоко и видятся главными конкурентами «Челси» в борьбе за трон.

«За». Примета: лидерство на Рождество. В нынешнем сезоне «Челси» в пятый раз в своей истории встретил Рождество в качестве лидера турнирной таблицы высшего английского дивизиона. В каждом из предыдущих четырех случаев «синие» неизменно становились чемпионами, да и для других команд это работает за редким исключением. В последних семи розыгрышах АПЛ лишь однажды рождественский чемпион не приходил первым к финишу сезона – «Ливерпуль» в кампании 2013/2014 роковым образом споткнулся вместе со своим капитаном Стивеном Джеррардом весной, а так даже «Лестер» не нарушил традицию, хотя год назад мало кто в это верил.

Итог: «Челси» - чемпион. С вероятностью 85%. Да, это очень много, но так уж сходятся факторы. Заметьте, что «против» лондонцев пока только надежды на потенциал преследователей, многим из которых весной тратить силы на плей-офф еврокубков. У «синих», в свою очередь, есть турнирный задел, итальянский тренер и традиция, которая редко нарушается. В отличие от других претендентов на титул, у «Челси» есть право на несколько ошибок даже при идеальном ходе кого-то из конкурентов, хотя осечки обязательно случатся у всех. Предположу, что команда Антонио Конте не просто выиграет АПЛ, но заберется на трон досрочно, за два-три тура до финиша сезона.