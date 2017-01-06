Кубок африканских наций-2017. Мали

Кубок африканских наций-2017 - 31-й розыгрыш Кубка африканских наций, который состоится с 15 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Первоначально страной проведения была выбрана Ливия, но в августе 2014 года Африканская конфедерация футбола лишила Ливию турнира из-за гражданской войны. Напомним, что победитель турнира получит право играть на Кубке конфедераций-2017, который пройдёт в России. Стоит отметить, что в нынешнем году Кубок африканских наций отмечает 60-летие.

Что из себя представляет сборная Мали

На данный момент сборная Мали в рейтинге ФИФА занимает 60 место в мире и 11 место в Африке. Их соперники - Египет и Гана, занимают в этом рейтинге соответственно 36 (четвертый показатель в Африке) и 53 места (девятый показатель в Африке). А Уганада в этом списке занимет 72 место (восемнадцатое позиция в Африке). Сборная Мали 9 раз принимала участие в Кубке африканских наций: в 1972 году малийцы заняли второе место, а в 2012 и 2013 годах были третьими.

Рекордсменом сборной как по количеству матчей, так и по количеству забитых голов является полузащитник Сейду Кейта, известный по выступлениям за «Ланс», «Севилью», «Барселону», «Валенсию», «Рому». Также из известных футболистов можно выделить форварда Фредерика Кануте и Мохаммеда Сиссоко.

В отборе к КАН соперниками «орлов» были сборные Бенина, Экваториальной Гвинеи и Южного Судана. Отбор малийцы прошли, можно сказать, с лёгостью.

Заявка

Большинство футболистов, как это и принято в случае с африканскими игроками, представляют европейские клубы, однако некоторые из заявленных игроков не покидали Черный континент, что не помешало им войти в состав сборной на главный турнир материка. Многие из футболистов представляют чемпионат Франции. Сборная Мали попала в группу D, где ее соперниками станут команды Ганы, Египта и Уганды. Не попали в заявку полузащитник Сулеймане Диарра («Уйпешт», Венгрия) и нападающий Модибо Майга из «Аль-Иттихад» (ОАЭ). Но все еще возможно, что один из них, если, конечно, не оба, попадут на турнир, так как сборная Мали все еще может изменить заявку до начала турнира. Не увидим еще и нападающего Абдулая Диаби, который был лучшим бомбардиром сборной в отборе к КАН. В последнее время форвард «Брюгге» находится не в самой хорошей форме и не отмечается результативными действиями в бельгийской команде.

Вратари: Сумбейла Диаките, Джигуи Диарра (оба — «Стад Мальен»), Оумар Сиссоко («Орлеан», Франция);

Защитники: Молла Ваге («Удинезе», Италия), Усман Кулибали («Панатинаикос», Греция), Амари Траоре («Реймс», Франция), Салиф Кулибали («ТП Мазембе», ДР Конго), Мохамед Конате («РС Беркане», Марокко), Махамаду Ндиайе, Шарлес Траоре (оба — «Труа», Франция), Юссуф Коне («Лилль», Франция);

Полузащитники: Ювес Биссума («Лилль», Франция), Мамуту Ндиайе («Антверпен», Бельгия), Лассана Кулибали («Бастия», Франция), Якуба Силла («Монпелье», Франция), Самба Соу («Кайсериспор», Турция), Адама Траоре («Монако», Франция), Самбу Ятабаре («Вердер», Германия);

Нападающие: Мусса Думбия («Ростов», Россия), Мусса Марега («Витория Гимарайнш», Португалия), Калифа Кулибали («Гент», Бельгия), Бакари Сако («Кристал Пэлас», Англия), Мустафа Ятабаре («Карабюкспора»,Турция).

Главный тренер: Ален Жиресс (Франция).

Ориентировочный состав:

Сумбейла Диаките (Оумар Сиссоко) - Молла Ваге, Салиф Кулибали, (Амари Траоре), Юссуф Коне (Усман Кулибали) - Адама Траоре, Якуба Силла, Самба Соу (Мусса Думбия), Самбу Ятабаре - Бакари Сако, Мусса Марега (Мустафа Ятабаре).

Звезды команды

Мусса Марега - его контракт принадлежит «Порту», но на данный арендован игрок клубом из Мадейры и находится в великолепной форме. Кубок Африки, который станет дебютным для африканского форварда, станет отличной возможностью для игрока продемонстрировать весь свой талант.

Бакари Сако - предстовитель АПЛ. У него уже есть опыт выступлений на этом турнире. В составе «Кристал Пэлас» в этом сезоне малиец почти не играет, но его опыт безусловно поможет сборной Мали. Однако все-таки ему еще надо выиграть конкуренцию за место в основе у Мустафа Ятабаре, который на данный момент, по нашему мнению, находится в лучшей форме.

Молла Ваге - наверное, самый звездный игрок нынешного состава «орлов». Высокий, атлетичный и самое главное - находится в отличной форме. Центральный защитник «Удинезе», пожалуй, один из самых сильных защитников, которых мы увидим на главном турнире «Черного континента».

Якуба Силла - капитан команды. Главный разрушитель атак соперников. На данный момент тоже находится в неплохой форме.

Ален Жиресс - да, тренер команды. Легенда сборной Франции и «Бордо» уже больше двадцати лет занимается тренерской деятельностью. У него уже есть опыт с африканскими командами - работал с Габоном и Сенегалом, но особых успехов с этими командами у него не было. Может быть, с «орлами» получится взлететь? Все-таки персона для нынешной сборной Мали важная, и многое в успехах африканцев будет зависеть от правильных решений француза.

Бонус

Хавбек «Ростова» Думбия в окончательном списке сборной Мали на Кубок Африки. У РФПЛ будут представители на КАН, и одним из них уже является малиец. Будет очень интересно понаблюдать за игрой сборной Мали, и надеемся, что «наш ростовчанин» будет одной из ключевых персон в успехах «орлов».

Прогноз: 3 место в группе

Уж очень сложно представить, что команда из Центральной Африки сможет обогнать в группе сборные Египта и Ганы. Последние две вообще входят в список фаворитов этого турнира. Что касается сборной Уганды, то с ними малийцы должны разобраться. Так что прогнозируем третье место в группе. Но это всего лишь наш прогноз, ведь на этом турнире возможно все...