Арбитры засудили «Барселону»?

«Соккер.ру» подмечает, что если великие титулованные команды жалуются, то чаще причина в игре, чем в арбитрах. Но, возможно, недовольство каталонцев справедливо?

В чем суть претензий «Барселоны»?

Шутки самих каталонцев и Гвардиолы, что Пике – будущий президент «Барселоны», сейчас к месту. Жерар в последнее время вместо анализа игры своей команды выступает с политическими речами: «Бруно Сориано дважды явно играл рукой в штрафной площади. Я также видел, как рукой сыграл Маскерано, но в том эпизоде у него не было злого умысла. Судьи? Вы сами все видели. Каждую неделю они дают мне все больше причин комментировать их работу. Понятно, что сегодня происходило на поле, нет смысла говорить что-либо еще».

Пике будет удивлен, но в его обязанности не входит комментирование действий арбитров. Но был ли пенальти, когда Бруно Сориано упал и выставил руку, заблокировав удар Месси? Очень интересный вопрос, сложнее, чем думает Пике. Ведь изменились трактовки игры руками. Если мяч прошел метр или меньше, как в одном из эпизодов против «Вильярреала» с игрой Сориано, то арбитр имеет право не назначить пенальти.

Кроме того, надо смотреть, куда шел мяч? Если в группу игроков и за рукой были преграды – не пенальти. Если в створ ворот без помех – одиннадцатиметровый. Бруно упал, это смягчающее обстоятельство, за его спиной были партнеры, в которых мог попасть мяч – вторая причина не в пользу версии о пенальти. И расстояние полета мяча очень маленькое.

Но при этом видно, как Сориано хитрит – вытянул руку и успел достать мяч. Что же делать судье? Квалифицированный рефери назначил бы свободный удар за неспортивную игру, за которую нельзя наказать пенальти. Так что Пике неправ – пенальти там нельзя по новым трактовкам ставить, а вот свободный удар – можно и нужно:

Также забавно смотрится заявление Пике о неумышленности игры рукой Маскерано, словно случайность играет роль или Жерар читает мысли Хавьера. Важны смена траектории полета мяча и характер движения рукой.

Хавьер явно закрыл путь мячу в сторону створа ворот после удара. Кроме того, убирал конечность вниз, в сторону мяча, то есть фактически сыграл, как вратарь. По сумме критериев именно это - пенальти, независимо от того, инстинктивное движение или умышленное:

А теперь вспомним заявление Жерара после свежего поражения от «Атлетика» в Кубке Испании: «Пенальти на мне и Неймаре были чистыми, но мы знаем, почему так происходит».

В этом случае Пике прав по Неймару – об это чуть ниже, но на нем самом никакого нарушения не было. Жерар пытается добрать эпизодов, чтобы его слова звучали весомо. Также не стоит столько говорить о падении Умтити, когда Адурис от него отмахнулся рукой и легко зацепил за корпус. Француз явно симулировал в Бильбао – изобразил мощный удар локтем в кадык, пытаясь выпросить у арбитра удаление для нападающего.

Вообще, после ошибки с Неймаром судья матча с «Атлетиком» пытался помочь «Барселоне». Не удержал контроль над нервной игрой, было два удаления у басков. Поэтому в этом случае истерики каталонских футболистов сыграли против них самих, рефери испугался и начал ошибаться еще чаще в обе стороны, что не является подтверждением «заговора». Получается, что и против «Атлетико», и против «Вильярреала» были неправильные решения арбитров, но часть из них – в пользу «Барселоны», не только против каталонцев.

Как понять, ошибка рефери или нет?

Обычно просто – смотрите на капитана «Барселоны» Иньесту. Если Андрес бежит к арбитру с возмущениями так активно, как против «Атлетико» - а там на Неймаре было нарушение в штрафной площади, то арбитр ошибся. Так выглядит просмотренный судьей пенальти, ведь нет игры в мяч. Кроме того, атакующий игрок обыгрывает соперника и есть выставленная нога защитника, поэтому даже артистизм Неймара не мешает понять, что это пенальти:

А если Иньеста расталкивает своих же напарников, которые нарываются на желтые карточки, обзывая арбитра неприличными словами в лицо – как сделал в Бильбао бесполезный в опорной зоне Бускетс, то о ляпах рефери говорить странно.

Зато закрадываются подозрения, что Пике - главный борец за правосудие в испанском футболе, не делает заявления последовательно и вдумчиво. Ведь защитник не смотрит повторы, не консультируется у арбитров, он ищет повод обвинить по горячим сделам. Неужели Жерар выступает не за честное судейство, а только за решения в пользу «Барселоны»?

На что каталонцам лучше обратить внимание?

На хромую игру. Фанаты «Барселоны» в комментариях на сайтах со всего мира не первый месяц пишут примерно одно и то же – есть удачные матчи, поскольку класс таких футболистов, как Месси, запредельный. Но схема Луиса Энрике себя изживает. К ней приспосабливаются, а прежняя ставка на трио в атаке невозможна, поскольку Неймар отстал по уровню формы и снова не забил. Одиннадцать матчей без голов – удручающая серия. Также не лишним будет посмотреть на Альбу и его «привозы» голов. Это цирк, а не игра в футбол, Диню дают шанс закрепиться. Вообще, игровых бед у Луиса Энрике хватает.

Тактические проблемы Луиса Энрике

Также присмотритесь к одной истории, которая стратегически важнее, чем поражение в Бильбао или ничья против «Вильярреала». В основе Андре Гомеш – очень дорогой футболист, к которому много претензий. Но как бы португалец плохо ни играл, его ставят в основной состав. Почему? А потому, что агент Роналду по имени Жорже Мендеш добрался до «Барселоны». Обиженный покупкой Ракитич может оказаться в «Манчестер Сити», каталонцы потеряют толкового хорвата, Турану – хотя Арда бывает невероятно полезным, места на поле нет. Зато Гомешу и его странным передачам всегда рады, поскольку надо же оправдать ставку на 50 миллионов евро вместе с бонусами. Это вопрос политики, президент и главный тренер «Барселоны» не хотят быть теми, кого обхитрил друг Роналду. Значит, Гомеш в основе.

«Барселона» страдает от арбитров?

В эпизодах – безусловно, хотя намного реже, чем середняки Примеры. Ведь испанские арбитры как были странными и слабыми – так и остались. У них есть ошибки, чаще всего глупейшие. Но каталонцы в этом сезоне не могут сказать, что им мешает побеждать именно человек со свистком. И что вообще главная и ключевая причина в арбитраже. Скорее влияют реализация, безударность, сломанный прессинг, пустая опорная зона, отсутствие решающего паса имени Иньесты или вменяемой работы Неймара. В «Эль Класико», например, никто не засудил «Барселону». У команды была отличная возможность сделать счет 2:0, но у Рамоса нервы оказались крепче. Непобедимый «Реал» Зидана далеко не всегда хорош, но сконцентрирован на себе и сопернике, а «Барселона» слишком увлеклась только собой. Вокруг враги, заговоры, такими темпами и ПСЖ можно проиграть, что станет поводом для досрочного ухода Луиса Энрике.

Пока все идет именно к расставанию, поскольку испанец после матча снова хвалил команду, а пора бы и отругать. Если бы не гений Месси и штрафной на девяностой минуте, то «Вильярреал» выиграл бы. И это поражение стало бы для каталонцев пятым в сезоне. Причем не из-за рефери. В Манчестере в Лиге чемпионов ведь не было никаких «мадридских арбитров», но тоже проиграли, как «Алавесу» или «Сельте». Добавьте сюда любимые ничьи Энрике 1:1 – а их многовато, и увидите, что перед вами кризис идей. А рассказы о судействе в данном конкретном случае лишь нелепая попытка некоторых звезд «Барселоны» оправдать плохой для своего уровня мастерства футбол. Каталонцы ведь не делают заявлений о произволе, когда испанские футбольные власти трусливо прощают Неймара – бразилец не так давно столкнул соперника с лестницы после матча, но избежал длительной дисквалификации.

Почему разговоры только об арбитрах лишние?

Потому что Пике даже правила толком не знает, а тыкает пальцем в президента Ла Лиги на трибуне, который не самый умный политик, но и «Реалу» не сильно помогает в чемпионате, который «Мадрид» обычно проигрывает. К слову, к чести Луиса Энрике, который сейчас работает плохо, сам тренер считает работу арбитров самой сложной в футболе и предпочитает на них всю вину не спихивать. Вице-президент «Барселоны» заговорил о повторах, а вот футболисты ноют открыто и никто им не запретил, что плохо. При этом в столице Испании боятся настраивать против себя «Барселону», поскольку чуть что – будет политическая волна, которая не выгодна именно Мадриду как административному центру.

Да и «Реал» Зидана в этих скандалах, в отличие от времен Моуриньо, участия не принимает – Зинедин не жалобщик. При этом все знают, что у каталонцев давние исторические обиды на кастильцев и Мадрид. Обиды, связанные с налогами, культурой, каталанским языком и его использованием на официальном уровне. «Нас за людей не считают, а нас почти десять миллионов, и мы зарабатываем для казны большие деньги», - это обычные заявления современного каталонца о политике Испании. Вечное недовольство столицей и поиски рогов Переса за спиной каждого арбитра – давняя забава. И то, что Пике стал играть на патриотических чувствах жителей региона, ругая арбитров, должно вызывать негодование. Фанатов «Барселоны» провоцируют.

Почему заявления Пике вредят команде?

Испанские арбитры давно ужасные. Такими были еще до времен, когда в Киеве брали взятки норковыми шубами и зимними шапками, а потом пугались цен подарков и писали рапорты. Но ведь при традиционно слабом арбитраже каталонцы постоянно выигрывали чемпионат Испании. По логике Пике ошибки арбитров важны только в случае, если мешают «Барселоне», а когда помогают им или против соперников – все в порядке? Если бы Жерар признал игру рукой Маскерано и лишь затем говорил о Сориано – это поиски справедливости. Если одно видит, другое нет – это поиски выгоды. Каталонцы ведь были первыми намного чаще, чем «Реал» - восемь титулов против трех за двенадцать последних сезонов, и тогда арбитраж не волновал.

Фаворитам в Испании никогда не мешает судейство, если у них идет игра. Поэтому лучше бы Пике, как один из лучших игроков и лидеров «Барселоны», признал – играют хуже, чем могут и умеют. Лучше бы отругал Бускетса за лень и пустые зоны. Ведь Жерар вредит команде, забалтывает реальные проблемы, что отсрочит возвращение на привычный уровень. В таких футбольных обвинениях ничего нового, но сложно припомнить, когда нытье помогало чемпионам быстрее справиться с тонким кризисом. «Барселона» явно на нервах, команда повторяется, в результате спасти может только индивидуальное мастерство. Гол Месси, сыгравшего так себе по ходу матча – шедевр, но Лионель не сможет выручать постоянно, особенно в решающих матчах Лиги чемпионов.