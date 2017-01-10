48 команд на ЧМ – благо или зло?

Совет ФИФА утвердил революционную идею Джанни Инфантино об увеличении числа участников Мундиаля до 48 команд. «Соккер.ру» декларирует последствия этого решения.

Справка: как менялось число участников ЧМ?

ЧМ-1930 – 13 участников.

ЧМ-1934 - ЧМ-1978 – 16 участников. Исключения: ЧМ-1938 (15 участников), Австрия не приняла участие в турнире из-за аншлюса, Швеция прошла стадию 1/8 финала без борьбы. ЧМ-1950 (13 участников). Турция, Шотландия и Индия прошли квалификацию, но отказались от участия в бразильском турнире.

ЧМ-1982 - ЧМ-1994 – 24 участника.

ЧМ-1998 - ЧМ-2022 – 32 участника

С ЧМ-2026 – 48 участников

Самое важное: Азия и Африка в восторге

48 национальных сборных примет участие в чемпионате мира 2026 года, согласно постановлению ФИФА. Все члены Совета Международной футбольной организации поддержали идею Джанни Инфантино. Таким образом, количество команд-участниц Мундиаля вырастет на 50%, на чемпионатах мира в России и Катаре сохранится предыдущий формат с 32-мя командами. Любопытнее всего проследить, какие конфедерации больше всего выиграют от расширения ЧМ.

Европа (-10.5%). В Формате-32 УЕФА распределяет 13 путевок в финальный турнир ЧМ-2018, а с учетом России имеем 14 мест. Это 43.8% от общего числа участников. В Формате-48 Европа получит 16 путевок, что снижает общую долю до 33.3%. УЕФА точно не в выигрыше, больше десяти процентов потери, зато теперь можно будет обходиться без стыковых матчей: достаточно отобрать по две лучшие команды из восьми отборочных групп.

Южная Америка (-0.5%). В Формате-32 КОНМЕБОЛ распределяет 4.5 путевки в финальный турнир, «половинка» - это участие пятой команды отбора в межконтинентальном стыке. Доля участия в чемпионате мира – 14%. Теперь 6 из 10 команд Южной Америки получат прямые путевки, а седьмая получит возможность потягаться с представителем Азии или Океании. Допустим, Южная Америка сможет делегировать на Мундиаль Аргентину, Бразилию, Колумбия, Уругвай, Эквадор и Чили, а Парагвай сыграет в межконтинентальных стыках. При этом паек КОНМЕБОЛ даже немножко упал: 13.5% в Формате-48.

Северная и Центральная Америка (+2.6%). Сейчас у КОНКАКАФ 3.5 путевки из 32, что равняется 10.9%, увеличение количества участников чемпионата мира на 50% удваивает число «чистых» билетов для представителей Северной и Центральной Америки – эта конфедерация точно в выигрыше. В Формате-64 КОНКАКАФ достанется 6.5 путевок на Мундиаль (13.5%). Давайте прикинем, кого могут делегировать эти ребята в дополнение к стандартному набору из сборных Мексики, США и Коста-Рики? Гондурас, Панаму, Тринидад и Тобаго, а условные канадцы, гаитяне или гватемальцы еще сыграют в межконтинентальных стыках. Здорово! Но самое интересное впереди!

Океания (+0.5%). В Формате-32 у Океании половинка путевки (1.6%), а с «послезавтрашнего» Мундиаля будет целая и невредимая (2.1%). Но здесь дело даже не в цифрах, а в том, что с 2026 года сборная Новой Зеландии станет безвылазным участником ЧМ, если только не последует примеру Австралии и не перейдет в Азиатскую конфедерацию – благо, там количество путевок тоже существенно увеличится. В таком случае получим напряженную борьбу в Океании и участие в чемпионате мира команды вроде Новой Каледонии, Папуа – Новой Гвинеи или Соломоновых Островов.

Африка (+4.2%). Вот мы и добрались до тех конфедераций, кому расширение чемпионата мира улыбается широко и белозубо. Африканский континент в Формате-32 представляют 5 участников, что составляет долю в размере 15.6%, но посмотрите, какой взлет ждет КАФ в Формате-48! 9.5 путевок и доля 19.8%, то есть пятая часть всех сборных на Мундиале окажутся представителями Черного континента. Хотите примерный состав полпредов? Легко! Кот-д’Ивуар, Гана, Сенегал, Камерун, Нигерия, Тунис, Алжир, ЮАР, Египет и еще одна команда в межконтинентальных стыках (ДР Конго, Марокко, Габон, Буркина-Фасо).

Азия (+3.7%). Сейчас у Азии 4.5 путевки на 32 участника (14%), а будет почти в два раза больше – 8.5 на 48 команд, принимающих участие в финальной части мирового форума. Это уже внушительная доля 17.7%. Получается, то, что Европа потеряла, подобрали Азия и Африка – это расширение в большей степени для этих конфедераций, но если в КАФ хватает самобытных команд со звездами первой величины, то азиатский десант вызывает большие сомнения. Допустим, есть приличные сборные Австралии, Японии, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана. Но это только пять путевок, остается еще 3.5, на которые будут претендовать команды Китая, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии, Таиланда – весьма представительная компания.

«Честная» пропорция

Если сохранить нынешнюю пропорцию распределения путевок в формате с 48 участниками чемпионата мира, то представляется следующая картина.

Европа - 21 путевка (фактически УЕФА теряет 5 путевок)

Южная Америка – 6.5 путевок (справедливое число)

Северная и Центральная Америка – 5.5 путевок (КОНКАКАФ дали один лишний «билетик»)

Океания – 1 путевка (если брать за основу теперешнее значение и округлять по правилам математики получившуюся цифру, то она немного ближе к единице, нежели к «половинке», пусть здравый смысл и подсказывает, что 0.5 – это справедливо)

Африка – 7.5 путевок (африканцам дали парочку «лишних» мест)

Азия – 6.5 путевок (те же две «бонусных» путевки достались азиатам)

Кажется, такое распределение квот было бы более адекватным, нежели искусственное увеличение команд из АФК и КАФ за счет сокращения доли европейских сборных. Не находите?

Почему ФИФА расширила число участников ЧМ с 32 до 48 команд?

605 миллионов евро – таков прогнозируемый прирост прибыли от увеличения количества участников Мундиаля. Думается, это самый серьезный аргумент.