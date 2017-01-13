​Как ЦСКА остаться чемпионом?

У армейцев долги, им нужны большие успехи Ганчаренко вопреки обстоятельствам. «Соккер.ру» интересно, что надо вытворить ЦСКА, чтобы сохранить титул?

Сохранить наследие

Наследие предыдущего тренера, разумеется. Леонид Слуцкий точно не стал бы этой весной чемпионом России, если бы остался. Из себя и команды выжал все, что мог, даже больше. Но при этом самый долгоиграющий тренер ЦСКА в истории не мог не оставить наработки. Ганчаренко сразу сказал, что революцию устраивать не будет. Хотя тут Виктор Михайлович как раз может допустить смысловую ошибку. Ведь революции обычно делают единичные герои и не тогда, когда этого ждут, а остальные соглашаются или не соглашаются с результатами. И если подход наставника будет новым – ЦСКА только выиграет. Впрочем, об этом можно говорить, если успешно сохранить уже имеющиеся плюсы.

Только по воротам «Краснодара» били реже, но оборона Акинфеева пропустила меньше всех. Это зацепка, показывающая, что для РФПЛ они еще ничего так команда. И понимают лучше многих, во что играют. ЦСКА – опытный, причем они привыкли к успешной борьбе минимум за второе место, а 14 миллионов евро УЕФА дает даже за такой футбол в Лиге чемпионов, как армейцы показали в прошлом году. Поэтому понятно, что наследие Слуцкого взывает к уважению, поскольку оно приносит деньги, титулы и позволило создать команду, готовую к реваншам. А поскольку армейцы на седьмом месте в Европе по сумме клубного долга – 224 миллиона евро взяли, чтобы построить арену, то важно не терять время.

Привлекать внимание

Положительное внимание, ведь одна из задач всего клуба ЦСКА, следовательно – и первой команды, стать популярнее у россиян. С этим пока полный провал, только «Рубин» умудрился не собрать сотни тысяч фанатов по всей стране, выигрывая чемпионские титулы. И там тоже было неумение налаживать коммуникации. Бабаев и компания уже публично признали – открытие стадиона провалилось. Вместо матча-открытия против «Челси» получили совсем другой, вместо аншлагов – попытки хотя бы в Лиге чемпионов не играть при полупустых трибунах. Причем это не симптом на будущее, а следствие прошлого. В ЦСКА не приумножали фанатскую базу.

Почему так произошло и что может изменить главный тренер? Дать приказ команде быть открытее с публикой. Например, потенциал Игнашевича не используют – даже если в основе будут Васин и Василий Березуцкий, Сергей умеет написать и сказать, должен работать на клуб. У Вернблума отличное чувство юмора, но кто об этом знает? Зато о карточках говорят, запоминают худшее. История Еременко, опять же, подкосила в публичном поле. Ганчаренко помнит, что на Евро-2016 по шее не получал лишь тот, кто пришел к фанатам, не испугался. Да и чудные новогодние ролики подсказывают – в ЦСКА догадались, как слабо они работали с народом. Нужно становится ближе к людям, причем намного, а не пытаться с ними драться.

Играть результативно

Забивая на уровне «Терека» или «Рубина», на уровне «Ростова», чей игровой почерк известен давно, ЦСКА не станет чемпионом России. Более того, пункт о результативности прямо связан с предыдущим заданием тренера и коллектива. Если армейцы хотят, чтобы в их возрождение поверили, чтобы это возрождение произошло – должны забивать больше «нормы», которая позволяет выиграть в один мяч. Чем ярче сыграют – тем лучше. И хотя Ганчаренко в «Уфе» работал осторожно, его личные тренерские возможности при возвращении в ЦСКА растут. А прошлый сезон напоминает, что армейцы могут идти хотя бы третьими по голам.

Сейчас делят четвертую строчку по результативности, но проблема еще и в подходе. По количеству обводок ЦСКА – середняк РФПЛ, по заковыристости ходов – тоже. Нельзя упрощать в надежде, что это позволит отсрочить решение проблем, поэтому в атаке армейцы должны сыграть успешнее, чем две последние линии Слуцкого – в сборной, где все было очень печально, и в ЦСКА, где один Траоре отвечает на все вопросы по теме. Впрочем, у Ганчаренко появится Витиньо, клуб приобретет еще одного нападающего, Чалову можно и нужно доверять. ЦСКА должен стать веселее, чтобы и привлечь народ, и сократить отрыв от лидера, который составляет сейчас восемь пунктов.

Перестроить состав

Фернандес зимой вряд ли уедет, хотя его как раз продать проще всего. Но Гинер не любит отпускать тех, кто ему нужен. Так что на флангах ЦСКА может остаться таким, как был. Впрочем, если есть возможность переманить в состав парня, который начинал в ЦСКА, но не смог закрепиться, то Щенникову хорошо бы потесниться. Речь о Виталии Денисове, который играет за команду с непонятным будущим. И хотя Смородская когда-то хвасталась, что продлили контракт узбекского защитника, о сроках не сказано. Возможно, в этом направлении армейцы могли бы поработать, поскольку порой достаточно двух-трех игроков и сразу иначе смотрится вся команда. Если Акинфееву подарить оборону в виде Фернандес – В. Березуцкий, Васин – В. Денисов, то «сухари» ему будут дарить не только на новый год.

Кроме того, Натхо пора реанимировать как футболиста. Израильтянина можно использовать на разных позициях, да и Головин не обязательно левый хавбек, если Витиньо хорошо зайдет в качестве вингера, а не нападающего. Всем надо начинать сначала, Бибрас совсем скис, а ведь он мастер четкой игры и реализации пенальти. Траоре, скорее всего, останется. И если Ганчаренко найдет к нему подход, в отличие от Слуцкого – Ласина забьет свои мячи в сетки чужих ворот. Глава селекционного отдела ЦСКА Яровинский верит, что возвращение Витиньо скажется положительно. И хотя бразилец – нестабильный игрок, он стал опытнее. Вообще, основа ЦСКА может довольно существенно измениться весной, если селекционеры поднажмут даже в условиях скудного бюджета на трансферы.

Состав ЦСКА в первой части сезона: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Вернблум, Дзагоев – Тошич, Еременко, Головин – Траоре.

Состав с учетом возможных трансферов: Акинфеев – Фернандес, В. Березуцкий, Васин, В. Денисов (Щенников) – Вернблум, Дзагоев – Ионов (Тошич, Натхо), Головин, Витиньо - Гоу (Бальде, Чалов, Траоре, Оленаре).

Обыграть конкурентов

Главный любитель ничьих в РФПЛ – «Локомотив», сразу восемь мировых, но у «Зенита» и ЦСКА по пять мировых, причем посмотрите, где теряла очки команда Слуцкого. Кроме «ни вашим, ни нашим» против краснодарцев и питерцев, была домашняя ничья с «Рубином». Один-то гол можно было заковылять Рыжикову? Также явно упустили два очка против «Амкара» - снова дома, и дважды по ходу матча уступали в счете. А в первом туре не смогли забить в Махачкале в ворота «Анжи». Это уже шесть пунктов из восьми, которые составляют отрыв «Спартака». Только не говорите, что ЦСКА не мог их собрать. При этом проиграли «Ростову», «Локомотиву» и «Спартаку». И между этими соперниками легко проводится параллель – все умеют драться. Но никто не сможет заявить, что на голову сильнее чемпионов России.

У ЦСКА были проблемы, поскольку силовые показатели у них хуже, чем у соперников, отбирают и перехватывают мячи слабее. И поскольку проигрывали в физике на скорости, когда доходило до созидания – прибавлялось неприятностей или скучнейших матчей. Но ЦСКА достаточно обыграть «Зенит» в первом поединке весны – а соперник отвлечется на Лигу Европы, и до зоны Лиги чемпионов расстояние сократится до нуля. У армейцев восемь домашних матчей и всего пять гостевых. Со «Спартаком» и «Краснодаром» сыграют в апреле, то есть успеют войти в сезон. И если каждый раз ставить на победу, не проявлять трусость – может улыбнуться удача. ЦСКА очень, очень давно не был командой, которая ставит только на три очка, всегда соглашались на компромиссы. Но Ганчаренко может изменить философию коллектива.

Не оглядываться назад

Футбольный клуб, живущий прошлым, обычно теряет связь с реальностью и подписывает себе приговор на будущее. Если в ЦСКА думают, что их оборона идеальная только на основании количества пропущенных голов – ошибаются. Если не исправят игру в атаке – переживут провал и Ганчаренко отправят в отставку, как многие сейчас прогнозируют, говоря о «заходе в горящий дом». Так что нужно идти вперед. Сейчас в середине января в это сложно поверить, но зная «Спартак» и «Зенит» - а они не раз уступали Слуцкому, можно смело предполагать, что ЦСКА и «Краснодар» еще не выбыли из реальной борьбы за самые высокие места. И поскольку для клубного выживания нужно отдавать кредиты, которые Гинер взял для постройки стадиона, то Ганчаренко нужен впечатляющий старт и финиш в зоне ЛЧ.

Даже если в итоге отдадут титул, но будет заметен игровой прогресс и станет понятно, что у обновленной команды есть будущее, многие фанаты посчитают, что ЦСКА сохранил чемпионский статус, который в России есть у них и у «Зенита». Команда неплохая, просто сыграли уныло по сумме обстоятельств и из-за моральной усталости наставника. Но Ганчаренко с БАТЭ, чей бюджет не смог бы покрыть годовой оклад Нойера, забивал немцам по три мяча. То есть с характером полный порядок. Что позволяет провести параллели с «Ростовом». Теперь ЦСКА возглавляет человек, который с «Уфой» обыграл «Спартак». А поскольку менеджеры армейцев вторую половину прошлого года себе в актив занести не смогут, то в 2017-м попытаются не просто вернуться в борьбу, но и напомнить, кто действующий чемпион России.