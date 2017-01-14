Рекорды, которые слишком круты для Роналду и Месси

Живя в эпоху футболистов, у которых девять «Золотых мячей» на двоих, каждый день ждешь нового рекорда. «Соккер.ру» ищет вершины, до которых Рон и Лео еще не добрались.

Как часто за последние десять лет нам доводилось видеть новости с заголовком: «Роналду (Месси) установил новый рекорд». Сотни новых достижений записали на свой счет аргентинец с португальцем, доминирующие в мировом футболе на протяжении десятка лет, пусть некоторые из сонма их рекордов, так сказать, «выдуманные». Просто раньше никому не приходило в голову, да и возможностей было меньше перекапывать статистику вдоль и поперек в поисках подтверждений величия. Впрочем, эти выисканные достижения дополняют картину реально выдающихся успехов вроде 91 гола Месси за год и его звания лучшего бомбардира в истории Примеры или лидерства Роналду в исторических списках снайперов Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Разыскиваются рекорды такого масштаба, не принадлежащие ни одному из современных Великих.

Лучший бомбардир чемпионата мира: Мирослав Клозе (Германия) – 16 голов

Роналду и Месси не выигрывали Мундиаль, но это достижение командное, поэтому в контексте разговора об индивидуальных рекордах заслуживает упоминания лишь вскользь. 16 голов забил Мирослав Клозе в финальных стадиях чемпионатов мира, немцу для этого потребовалось четыре турнира. Криштиану и Лионель по три раза выступали на ЧМ, и их результативность достаточно скромна: у португальца 3 гола, у аргентинца – 5. Пожалуй, этот рекорд им не по зубам.

Наибольшее количество побед в Кубке/Лиге чемпионов: Франсиско Хенто («Реал»; Испания) – 6 побед

Ошеломляющее достижение Франсиско Хенто равняется шести победам в главном клубном турнире Старого Света, причем между первым и последним успехами прошло пять лет. Например, Альфредо Ди Стефано не застал триумф 1966 года, поэтому отстает от одноклубника на один титул, как и знаменитые миланцы Паоло Мальдини и Алессандро Костакурта. У Месси, как и у ряда его товарищей по «Барселоне» (Хави, Иньесты и Пике), четыре победы в Лиге чемпионов, столько же у Кларенса Зеедорфа. Роналду поднимал над головой «ушастого» «всего лишь» три раза. На самом деле, не исключено, что кто-то догонит Хенто. Понятно, что у Лео шансов больше: у него фора в один кубок и он моложе.

Победы в ЛЧ с разными командами: Кларенс Зеедорф (Нидерланды) – 4 титула с 3-мя клубами («Аякс», «Реал», «Милан»)

А вот здесь ближе к успеху уже Роналду, который выигрывал Лигу чемпионов и с «Манчестер Юнайтед», и с «Реалом». Если на старости лет перейдет в клуб, который доберется до вершины европейского клубного футбола, то сравняется с Кларенсом Зеедорфом, чье достижение на сегодняшний день уникально. Вообще, Криштиану круче Месси в том смысле, что собрал полные комплекты значимых командных и индивидуальных наград в составах двух разных клубов, выступая в разных чемпионатах, у Лео все успехи связаны исключительно с «Барселоной».

Голы в финалах Кубка/Лиги чемпионов: Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш – по 7 голов

Еще один «вечный» рекорд, который не собирается покоряться ни Месси, ни Роналду. Современные звезды занимают две верхние строчки в историческом списке снайперов престижнейшего евротурнира, они ставят рекорды результативности на групповом этапе и в плей-офф, а вот в финалах на счету Лионеля и Криштиану всего по 2 гола. Месси забивал только в ворота МЮ (2009 и 2011), а Роналду огорчил «Челси» (2008) и «Атлетико» (2014). К слову, максимальное количество голов в одном финале – 4, столько забил Ференц Пушкаш «Айнтрахту» в 1960-м. Еще одна высокая планка для профессиональных рекордсменов, которые даже дублями не отмечались в решающих схватках ЛЧ, хотя это в недавнем прошлом удавалось Эрнану Креспо, Филиппо Индзаги и Диего Милито.

Максимальное количество голов в европейской кампании: Радамель Фалькао («Порту»; Колумбия; сезон 2010/2011) – 18 голов

Никогда Роналду и Месси не забивали столько голов за одну кампанию, хотя очевидно, что успехам колумбийца поспособствовали выступления в турнире рангом ниже – Лиге Европы. Лионель максимум отличался 14 раз за евросезон, у Криштиану были кампании с 16-ю и 17-ю забитыми мячами, но рекорд Фалькао устоял.

Голы в максимальном количестве розыгрышей ЛЧ: Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»; Уэльс) – 16 сезонов

А вот этот рекорд может и не устоять, причем интрига в состязании между Роналду и Месси: каждый из них забивал в 12 розыгрышах главного европейского турнира, то есть до рекорда Гиггза осталось еще четыре результативных сезона. Кто же в итоге запишет это достижение на себя, или Райан не сдастся? Через пару лет Лео и Криштиану, если продолжат забивать, смогут догнать Рауля, которому принадлежит рекорд из 14 подряд розыгрышей, в которых он отличался – серии португальца и аргентинца тоже непрерывны.

Голы в ЛЧ за разные команды: Златан Ибрагимович (Швеция) – забивал за 6 клубов («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», ПСЖ)

Здесь Роналду и Месси не побывают никогда, потому что это пик Златана. Рекорд, чтобы просто напомнить о крутости Ибрагимовича, который еще и за «Манчестер Юнайтед» наверняка планирует забить в Лиге чемпионов.

Результативная серия в Лиге чемпионов: Руд ван Нистелрой (Нидерланды; МЮ) – 9 матчей

Голландец установил рекорд в сезоне 2002/2003, с тех пор его достижение держится. В кампании 2013/2014 Роналду приблизился вплотную, отличаясь на протяжении восьми матчей кряду. У Месси сейчас длится серия, включающая в себя 5 результативных встреч, так что в плей-офф Лео может предпринять атаку на рекорд Рууда.

Самый быстрый хет-трик в ЛЧ: Бафатемби Гомис («Лион»; сезон 2011/2012) – 8 минут

Экс-нападающему «Лиона» потребовалось всего лишь 8 минут, чтобы трижды огорчить загребское «Динамо». Месси 7 раз забивал три или более голов в Лиге чемпионов, Роналду делал это пять раз – две верхние строчки в рейтинге. Лео быстрее всего забил три мяча в ворота «Байера» - уложился в 16 минут, в то время как Криштиану хватило 12-ти, чтобы дать тройной залп по «Мальме».

Самый «старый» гол Лиги чемпионов: Франческо Тотти («Рома»; Италия) – 38 лет и 59 дней (ЦСКА – «Рома»)

Это задание на будущее, ведь пока Роналду и Месси физически не могут превзойти достижение Императора. У португальца такой шанс появится после 1 апреля 2023 года, а Лео придется подождать до 22 августа 2025-го. Лионель и Криштиану достигли невероятных высот, но они уже не юнцы по футбольным меркам, поэтому возникает резонный вопрос: кто дольше продержится на топ-уровне? Возможно, завершающий этап карьеры поможет как-то разрешить их вечный спор.