Вместо Косты. «Челси» нашел нового бойца?

Немецкий чемпион мира и один из лучших бомбардиров в истории ЧМ переживает сложный период. «Соккер.ру» выясняет, как поступит Томас Мюллер?

Даже авторитетные британские СМИ начали писать об уходе Косты летом. Появились слухи об «Атлетико» - хотя там не потянут трансфер, пробовали, о «Барселоне» - можно подумать, каталонцам мало проблем. Но переход в Китай читается, и Конте о нем не случайно кричал. Китай - верный соратник и друг каждой трансферной новости нового времени. Поверить, что Диего предлагают дикий контракт в Суперлиге, где главный босс не выключает канал с матчами АПЛ, очень просто. Так что «Челси» - лидер английского чемпионата, может потерять центрального нападающего. И хотя есть банальные варианты, вроде подписания Кейна или Лукаку, по словам Конте, Антонио ценит бойцов. И такой прирожденный футбольный воин простаивает в составе клуба, чей тренер не в восторге от парня, забившего десять мячей на чемпионатах мира. Речь о Мюллере и пора выяснить, что же будет с Томасом в 2017-м году.

Остаться. «Бавария» - вечный чемпион

Несомненно, если игрок первого состава «Баварии» принимает решение уйти, то попадает на койку. Психотерапевта, который в любом случае – поклонник он Юнга, Фрейда или любого другого специалиста, говорит ему, что попадания мяча в голову не прошли бесследно. Объяснять, почему круто быть частью мюнхенской корпорации зла, которая всегда стремится творить добро для своих поклонников, лишний раз не нужно. Томас и его окружение, состоящее нередко из таких же баварцев, как он сам, может думать именно так. Ему незачем искать новую команду, поскольку родной клуб давно имеется. Но сейчас все не так просто и весело, как раньше…

Уйти. Непонимающие тренеры

Мюллер – живая легенда клуба «Бавария», хотя ему всего двадцать семь. Томас, не играя в центре атаки, скоро отпразднует 150 гол. Это больше, чем у президента клуба, криминального авторитета Ули Хенесса в бытность атакующим хавом, причем сыграли оба одинаковое количество матчей. А вот уровень соперников в Бундеслиге за десятилетия точно не упал, поднялся, поэтому голы Томаса даже ценнее. Но у Мюллера ведь проблемы не с клубом или рекордами, а с тренерами. С Гвардиолой поначалу был открытый конфликт, Томас едва не уехал в Англию. С Анчелотти тоже разночтения: «Мюллер не может играть на флангах так, как Роббен, Дуглас Коста или Рибери». А в центре прочный Левандовски, то есть Карло такой футболист, как Томас, для счастья не нужен.

Остаться. Доказать состоятельность

Маттеус считает, что в схемах Анчелотти нет и не будет места для Мюллера. Но слушать Лотара – великого игрока и ужасного тренера, по этому поводу мы, конечно, не советуем. Впрочем, сколько Томас не забивал до первого гола в новом чемпионате Германии? Много месяцев, до середины декабря. Неудачи на поле – удары есть, а голов нет, являются поводом остаться. И доказать, что проваленный первый круг Бундеслиги – стечение обстоятельств. Что Карло Анчелотти, который отправлял Мюллера на скамейку для установления власти в новой команде, ошибается. Что немец должен быть там, где привык. Что обычно полезный и неприхотливый Томас – нужный для «Баварии» нападающий. Но что, если это не так? Ведь Мюллер рискует перейти в статус «ветеран на подмену», стать не до конца готовым, хотя и сильным нападающим второй волны, который допускает в основу антикварного Роббена. На флангах Карло нужны другие люди, и хотя вызов интересный, Мюллеру слишком часто приходится доказывать тренерам, что он не 12-й игрок. И это удручает, учитывая статус.

Уйти. Наличие предложений

В эту игру стало бы скучно играть, если бы не знали наверняка, что Мюллер интересен другим клубам. Командам одного чемпионата, не считая китайского. В Англии готовы платить за качественных футболистов много денег. Более того, в этом случае у нас не только слух о переходе в «Челси» Конте. Но и заявление Румменигге: «У нас было сумасшедшее предложение от „Манчестер Юнайтед“, но мы не раздумывали ни секунды. А это мог быть мировой рекорд». Тогда Погба еще не перешел, то есть Томас мог первым перебить трансферы Роналду и Бэйла. Сейчас говорят о 75 миллионах фунтов от «Челси». Причем переезд в Лондон вместо Диего Косты смог бы дать Томасу шанс доказать, что он именно наследник Герда Мюллера – человек штрафной площади, а не фланга. Впрочем, об этом дальше, а тут констатируем, что предложения найдутся. Мюллер – необычный игрок, но в мире, где есть китайские предложения, многие английские клубы могут неожиданно понять, что Томас им не помешает в центре или справа.

Остаться. Привычная домашняя жизнь

Речь о баварце, в Мюнхене его дом. Если посмотрите на официальную страницу Мюллера в Инстаграм, то увидите десятки фотографий широко улыбающегося Томаса. Немец за пределами поля и вне футбола – радостный, довольный жизнью и умеющий ее ценить парень. Душа компании, его любят напарники, всех смешит, его женушка Лиза часто рядом. Мюллер кривляется, веселится, дружит с благотворителями и сам помогает другим, то есть он не похож на человека, которому остро чего-то не хватает. Но мы знаем, что улыбка бывает обманчивым фактором. Никто не обращает внимания, хотя это может влиять на игру Томаса, что жена Мюллера часто говорит о детях и любви к «киндерам». Их браку уже восемь лет - немало. Возможно, смена обстановки скажется на семейном настроении, ведь одно дело – улыбка на публике, другое – то, что по-настоящему волнует человека и влияет на него. Все сейчас смеются, что Томас представил паспорт телефоном, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Но тут важнее спросить: почему невероятно общительный парень не получает удовольствия от ответов, как раньше?

Уйти. Позиционная нереализованность

Мюллер – уникальный случай. Парень, который мог стать даже третьим резервным вратарем «Баварии» - Томас неплох на линии ворот, до двадцати семи лет, являясь чемпионом мира, остается футболистом без идеальной позиции. Второй форвард? У Мюллера не настолько хороший последний пас, чтобы быть как Тотти, у него всегда были голевые передачи, поскольку «Бавария» катком проходится по многим соперникам, но перед нами не техничный плеймейкер, а именно нападающий. Анчелотти прямо говорит – для игры на фланге Томас не подходит. Недостаточно быстрый, недостаточно тонкий. Возможно, Мюллеру для того, чтобы не закатиться за пробку, нужно перейти в команду, где нужен человек в центре? Эксперименты в зрелом возрасте в футболе сложны. Но не покидает ощущение, что Томасу в «Баварии» так ни разу и не поверили как главному на поле. Поэтому для него двадцать голов в Бундеслиге за сезон – рекорд, а тринадцать – стандартный результат. Но если Мюллер не уйдет, то никогда не узнает, мог бы забивать больше, если бы все играли на него?

Мюллеру лучше уйти или оставаться?

Предлагаем ответить на этот вопрос самостоятельно и с учетом одного важного обстоятельства. Диего Коста – клиент Жорже Мендеша. Того самого, с которого списали Чичикова. Португалец готов продать в Китай любого живого человека и даже «мертвые души». И хотя Косте двести лет, нападающий еще ничего так, крепкий. Да и Мюллер - футболист дорогой, не старый, выигравший больше, чем многие за всю карьеру. Но игрок особенный. Томас – футболист деревенский по стилю, святая простота – его метод. Она бросается в глаза сразу, и манера не предмет для спора. Но немец не пролетарий, как Герд Мюллер, который не представлял себя вне футбола и не смог бы себя напоить и накормить, не забивай он мячи сотнями. Нет, новый мельник – так переводится, как известно, популярная фамилия Мюллер, в отличие от Медведя, может остаться мастером голов раз в четыре года, если сейчас не примет важнейшее решение человека творческой профессии.

Разговоры о жертве ради команды – штука классная, но разве в интересах Томаса? Он шут гороховый или право имеет? В Германии его уважают, обожают, с его шуток смеются. Но единственным и главным игроком в команде или сборной не назовут. Народ любит переломанного Ройса, любит «кровь с молоком» Нойера. Но Мюллер, хотя помогал выиграть чемпионат мира впервые за двадцать четыре года, не стал новым Гердом. Может именно потому, что не попытался? Если в «Баварии» в нем не видят главного человека, от которого мяч должен удачно отскакивать в сетку, то Томасу пора в Англию. Ведь потом будет поздно, потом Мюллер может радоваться футболу только в матчах чемпионатов мира, пытаясь побить рекорд Клозе. И досрочно станет Руни «Баварии». Не хотелось бы, да и Конте похож на тренера, который поверит в немца. И на фланге, и даже в центре атаки. Схема с тремя защитниками приветствует игру в два нападающих, а желание Жорже Мендеша искупаться в китайских деньгах, продав Косту, лишь приближает сделку между «Баварией» и «Челси». Мюллеру нужно хорошенько подумать.