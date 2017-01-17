Трансферный «Зенит». Игра на понижение

«Соккер.ру» вспоминает удачные подписания «Зенита» - по низкой цене приезжали Гарай, Новосельцев и Цаллагов. Теперь прибыл Молло и «Сент-Этьен» готовит жалобу в ФИФА.

Май 2014 года. УЕФА наказывает «Зенит»

В середине мая сразу три российских клуба получили наказания от УЕФА. «Зенит» оштрафован на 12 миллионов евро, «Рубин» - на 6, «Анжи» - на два. Солидные суммы. Кроме того, заявка «Зенита» на следующий сезон в Лиге чемпионов была урезана до 22 футболистов. Причина – финансовый «фэйр-плей». Все клубы его нарушили, были незакрытые счета или не была подтверждена безубыточность. Через год московское «Динамо» получит строгий выговор по тому же поводу, причем на этот раз будет еще и отстранение на год от еврокубков, «Рубин» окажется в Лиге Европы. «Зенит» все эти два с половиной года тоже тесно сотрудничал с УЕФА, чтобы с них сняли особый надзор. Ведь в любой момент можно было вылететь из еврокубков, ходили по грани.

Июнь 2014 года. Гарай переезжает в Россию

Руководители «Бенфики» в профессиональных кругах считаются хищными птицами. Покупают футболистов за копейки и продают за миллионы. Живут тем, что ставят на неизвестных людей или на «сбитых летчиков», а потом оказывается, что их клиенты – вице-чемпионы мира. Гарай летом 2014-го года должен был сыграть на ЧМ, что обычно поднимает цену футболиста. Но почему-то «орлы», которые славятся прозорливостью, решили отдать защитника «Зенита» в разгар чемпионата, в конце июня месяца. Гарай мог переехать в Россию еще зимой, но тогда, по слухам, противилась жена Тамара, а португальцы набивали цену. Летом договорились, причем сторонние источники оценивали переход в 20 миллионов евро, а «Бенфика» заявила о шести миллионах. Многих удивила сумма, но в Португалии тогда прошел слух, что на самом деле цена составила 15 миллионов, но 9 пошли в карман «Реалу» - бывшему клубу Гарая. Странная сделка, но чуть ниже вы узнаете ее автора и получите разгадку.

Январь 2016 года. Раскрыты цены трансферов Халка и Гарая

Сайт «Football Leaks» - футбольный аналог организации, которая помогла выбрать нового президента США благодаря удачным утечкам информации о его конкурентке, опубликовал документы, где указывались цены трансферов бразильца и аргентинца в «Зенит». За Халка, согласно источнику, заплатили тремя траншами 40 миллионов евро – именно такую сумму озвучивали представители «Зенита», тут все сходится. Также весь мир узнал, что обещали «Порту» 10 % от суммы последующего трансфера, если речь о цифре свыше 70 миллионов евро. Но куда интереснее, хотя цена Халка тоже расходится с представлениями оценщиков на пустяковые 5-10 миллионов евро, подтвержденная сумма по Гараю.

По документам Эсекьель ушел из «Бенфики», где был важным, за 6 миллионов евро, что сходится с заявлением португальского клуба. Получается один из самых выгодных трансферов в истории РФПЛ. Столько же «Зенит» в свое время платил за Мейра. Но тут взяли парня, который стал вице-чемпионом мира и получил хорошую прессу в Бразилии. Также учитывайте, что Гарай – клиент Жорже Мендеша. Того самого агента Роналду, которого недавно обвиняли в отмывании 150 миллионов евро из карманов звезды «Реала». Гарай тоже играл за «Мадрид», его оценочная трансферная стоимость в 2014-м была значительно выше, чем шесть миллионов, «Бавария» предлагала больше. Важно отметить, что по контракту аргентинца оставался год, но было время для переоформления сделки и продажи за огромные деньги уже в статусе вице-чемпиона мира. Зная все это, Жорже Мендеш решил наградить «Зенит» скидкой 70 % - щедрой души человек. «Реал» пытался выбить свой процент, но безрезультатно.

Январь 2016 года. Кокорин и Жирков в подарок

Бывшие руководители московского «Динамо» отдали десятки футболистов в качестве свободных агентов, поэтому черную кошку в темной комнате можно не искать. Но необходимо отметить, как хорошо для «Зенита» сложилось. Дзюбу вообще бесплатно забрали, Кокорин и Жирков, футболисты сборной России, перешли в новый клуб за 2.5 миллиона евро. За полгода до истечения контракта с «Ювентуса» за одного Витселя требовали шесть миллионов. А тут закрыли глаза на фактор лимита, на известность персон, на их запросы. Оклад одного Кокорина, если верить открытой информации – 3.5 миллиона евро в год и 2 миллиона «подъемных», серьезные игроки для РФПЛ. А Жирков вообще легенда ЦСКА. Но при этом москвичи любезно отдают таких футболистов за довольно скромные 2.5 миллиона евро. Впрочем, это лишь штрих к портрету удачных покупателей из «Зенита».

Август 2016. Новосельцев за восемь миллионов

Не евро, не долларов, а восемь миллионов рублей по документам получил «Ростов» за основного защитника. Есть мнение, сорокалетний тренер Кириченко – поздравляем с днем рождения, дороже бы обошелся любому клубу РФПЛ. Наверное, сумма трансфера Ивана осталась бы коммерческой тайной, если бы не правила РФС. «Зениту» надо выплачивать клубам и академиям, которые готовили Новосельцева, определенный процент. В результате в «Торпедо» прочитали в СМИ о 10 миллионах евро – такую стоимость перехода молодого защитника сборной России из «Ростова» представили, в том числе, зарубежные источники, и готовились к солидному денежному переводу.

На деле компенсация легендарного клуба составила 98 тысяч рублей. Может ли в эру лимита на легионеров защитник сборной России, воспитанный Бердыевым, стоит 126 тысяч евро – судить вам. Но официальный запрос «Торпедо» выдал именно такую сумму, 8 миллионов рублей. «Зенит» перевел ростовчанам зарплату Кокорина за две недели и получил известного новичка. А самое главное – в «Ростове» согласились, что клубу, который остро нуждается в деньгах, подходит предложение в размере 126 тысяч евро и они ничего с этим делать не собирались, хотя вышли в ЛЧ и догадывались, что Новосельцева попробуют выкупить. Независимые источники оценивали контракт Ивана в 5 миллионов евро с учетом лимита. А за Баштуша не умеющий вести дела «Лацио» заплатил в то же время 6.5 миллионов евро. Римляне как маленькие – надо было 126 тысяч евро предложить.

Январь 2017. Цаллагов и Молло – новые экспонаты коллекции

Еще пару лет тому назад бюджет «Крыльев Советов» составлял 1 миллиард рублей. На 2017-й год его урезали до 500 миллионов, то есть примерно 8 миллионов евро остается на календарный год у команды из Самары, чтобы выжить в РФПЛ. Понятно, что если пермский «Амкар» открыто заявляет – от продажи ведущих игроков, вроде Селихова и Джикии, не уйти, поскольку это выбор между жизнью и смертью клуба, то у «Крыльев Советов» та же политика и тот же подход. Дальше можно вспомнить, что один из руководителей «Крыльев Советов» проронил фразы о том, что продажи Цаллагова и Молло удачные, клуб никогда так не продавал игроков.

Но почему тогда говорят о 400 тысячах евро за Ибрагима – молодой, опытный универсал с российским паспортом, и о 500 тысячах за одного из лучших атакующих игроков сезона Молло – голы, передачи, техника? Получается, что или в Самаре не понимают значение понятия «удачный трансфер» - в это верится слабо, у них Ян Колер играл, или стоит обратить внимание на «Сент-Этьен» и его претензии. Бывший клуб Молло рассчитывал на процент от трансфера Йоана в «Зенит», но им дали 250 тысяч евро. Французы считают, что этого мало. По мнению источников «Сент-Этьена», сумма трансфера составила ровно 3.2 миллиона евро. А поскольку им причитается 50 % от сделки, то 1.6 миллиона – веский повод обратиться в ФИФА. «Сент-Этьен» ничего не утверждает, но имеет право обратиться за разъяснениями.

«Зенит» - трансферный гений?

Безусловно, Ватсон. Судя по серии свежих сделок, селекционный отдел клуба продал души Воланду четко в тот момент, когда нависла угроза санкций УЕФА. Теперь даровано право убеждения таких акул трансферного бизнеса, как «Бенфика» и Жорже Мендеш. Да и опытного Бердыева обвели, отдал Новосельцева за копейки по меркам футбола, нашелся пункт в контракте, по которому игрок сборной стоил 8 миллионов рублей. Хотя раньше Домингеса, Бухарова и Семака тот же Бердыев удачно продавал «Зениту». Если сравнивать оценочную рыночную стоимость последних новичков и официальную цену контрактов, то разница составляет почти тридцать миллионов евро в копилку финансового «фэйр-плей». Неплохо, если учесть, что «Зенит» на зарплаты тратит 113 миллионов евро в год согласно официальной оценке УЕФА – на 17-м месте в Европе.

Каждый миллион критически важен, когда выходят на безубыточность. В Англии вот пишут, что «Манчестер Сити» хитро лавирует, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов из-за своих диких покупок без достойных продаж. А «Зенит» по этому поводу вообще штрафовали и персонально вели люди из УЕФА. Как видите, помогло, сразу научился покупать игроков. Выводы каждый может сделать сам, ведь сила совпадений – великая сила. Каждый поклонник российского футбола и персонально «Зенита» заинтересован в разъяснениях от представителей УЕФА. И от ФИФА, куда «Сент-Этьен» планирует обратиться, чтобы увидеть документы. Странно, что дотошные ребята из Цюриха и Ньона, обычно дующие на молоко, не сыграли здесь на опережение. Но поскольку тут прямая связь со спонсором ЛЧ, то «Сент-Этьен» получит ответы, ведь это еще и вопрос репутации.

Надо честное имя «Зенита» защитить. Параллельно хотелось бы выяснить если не с помощью Чеферина, то при участии Инфантино, порядок цифр в других сделках. Наивные греки за Лодыгина получили скромные 800 тысяч евро? Может, только в воображении боссов «Рубина» их клуб заимел миллионы евро за Бухарова, а на деле Александр стоил миллион рублей или? Как видите, пока глупый «Спартак» платит свыше девяти миллионов евро за Селихова, Самедова и Джикию, попутно спасая «Амкар», умный «Зенит» получает Новосельцева, Цаллагова и Молло за миллион с копейками. Суровый лик капитализма, разница в восемь раз за футболистов примерно одного класса. Также «Зенит» впервые в истории шикарно заработал, продав Халка, Гарая и Витселя. Второй год подряд усиливаются за копейки, что поможет в будущем избежать отлучения от еврокубков и позволяет не экономить на бразильцах.