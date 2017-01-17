Трансферный «Зенит». Игра на понижение

«Соккер.ру» вспоминает удачные подписания «Зенита» - по низкой цене приезжали Гарай, Новосельцев и Цаллагов. Теперь прибыл Молло и «Сент-Этьен» готовит жалобу в ФИФА.
Май 2014 года. УЕФА наказывает «Зенит»
В середине мая сразу три российских клуба получили наказания от УЕФА. «Зенит» оштрафован на 12 миллионов евро, «Рубин» - на 6, «Анжи» - на два. Солидные суммы. Кроме того, заявка «Зенита» на следующий сезон в Лиге чемпионов была урезана до 22 футболистов. Причина – финансовый «фэйр-плей». Все клубы его нарушили, были незакрытые счета или не была подтверждена безубыточность. Через год московское «Динамо» получит строгий выговор по тому же поводу, причем на этот раз будет еще и отстранение на год от еврокубков, «Рубин» окажется в Лиге Европы. «Зенит» все эти два с половиной года тоже тесно сотрудничал с УЕФА, чтобы с них сняли особый надзор. Ведь в любой момент можно было вылететь из еврокубков, ходили по грани.
Июнь 2014 года. Гарай переезжает в Россию
Руководители «Бенфики» в профессиональных кругах считаются хищными птицами. Покупают футболистов за копейки и продают за миллионы. Живут тем, что ставят на неизвестных людей или на «сбитых летчиков», а потом оказывается, что их клиенты – вице-чемпионы мира. Гарай летом 2014-го года должен был сыграть на ЧМ, что обычно поднимает цену футболиста. Но почему-то «орлы», которые славятся прозорливостью, решили отдать защитника «Зенита» в разгар чемпионата, в конце июня месяца. Гарай мог переехать в Россию еще зимой, но тогда, по слухам, противилась жена Тамара, а португальцы набивали цену. Летом договорились, причем сторонние источники оценивали переход в 20 миллионов евро, а «Бенфика» заявила о шести миллионах. Многих удивила сумма, но в Португалии тогда прошел слух, что на самом деле цена составила 15 миллионов, но 9 пошли в карман «Реалу» - бывшему клубу Гарая. Странная сделка, но чуть ниже вы узнаете ее автора и получите разгадку.
Январь 2016 года. Раскрыты цены трансферов Халка и Гарая
Сайт «Football Leaks» - футбольный аналог организации, которая помогла выбрать нового президента США благодаря удачным утечкам информации о его конкурентке, опубликовал документы, где указывались цены трансферов бразильца и аргентинца в «Зенит». За Халка, согласно источнику, заплатили тремя траншами 40 миллионов евро – именно такую сумму озвучивали представители «Зенита», тут все сходится. Также весь мир узнал, что обещали «Порту» 10 % от суммы последующего трансфера, если речь о цифре свыше 70 миллионов евро. Но куда интереснее, хотя цена Халка тоже расходится с представлениями оценщиков на пустяковые 5-10 миллионов евро, подтвержденная сумма по Гараю.
По документам Эсекьель ушел из «Бенфики», где был важным, за 6 миллионов евро, что сходится с заявлением португальского клуба. Получается один из самых выгодных трансферов в истории РФПЛ. Столько же «Зенит» в свое время платил за Мейра. Но тут взяли парня, который стал вице-чемпионом мира и получил хорошую прессу в Бразилии. Также учитывайте, что Гарай – клиент Жорже Мендеша. Того самого агента Роналду, которого недавно обвиняли в отмывании 150 миллионов евро из карманов звезды «Реала». Гарай тоже играл за «Мадрид», его оценочная трансферная стоимость в 2014-м была значительно выше, чем шесть миллионов, «Бавария» предлагала больше. Важно отметить, что по контракту аргентинца оставался год, но было время для переоформления сделки и продажи за огромные деньги уже в статусе вице-чемпиона мира. Зная все это, Жорже Мендеш решил наградить «Зенит» скидкой 70 % - щедрой души человек. «Реал» пытался выбить свой процент, но безрезультатно.
Январь 2016 года. Кокорин и Жирков в подарок
Бывшие руководители московского «Динамо» отдали десятки футболистов в качестве свободных агентов, поэтому черную кошку в темной комнате можно не искать. Но необходимо отметить, как хорошо для «Зенита» сложилось. Дзюбу вообще бесплатно забрали, Кокорин и Жирков, футболисты сборной России, перешли в новый клуб за 2.5 миллиона евро. За полгода до истечения контракта с «Ювентуса» за одного Витселя требовали шесть миллионов. А тут закрыли глаза на фактор лимита, на известность персон, на их запросы. Оклад одного Кокорина, если верить открытой информации – 3.5 миллиона евро в год и 2 миллиона «подъемных», серьезные игроки для РФПЛ. А Жирков вообще легенда ЦСКА. Но при этом москвичи любезно отдают таких футболистов за довольно скромные 2.5 миллиона евро. Впрочем, это лишь штрих к портрету удачных покупателей из «Зенита».
Август 2016. Новосельцев за восемь миллионов
Не евро, не долларов, а восемь миллионов рублей по документам получил «Ростов» за основного защитника. Есть мнение, сорокалетний тренер Кириченко – поздравляем с днем рождения, дороже бы обошелся любому клубу РФПЛ. Наверное, сумма трансфера Ивана осталась бы коммерческой тайной, если бы не правила РФС. «Зениту» надо выплачивать клубам и академиям, которые готовили Новосельцева, определенный процент. В результате в «Торпедо» прочитали в СМИ о 10 миллионах евро – такую стоимость перехода молодого защитника сборной России из «Ростова» представили, в том числе, зарубежные источники, и готовились к солидному денежному переводу.
На деле компенсация легендарного клуба составила 98 тысяч рублей. Может ли в эру лимита на легионеров защитник сборной России, воспитанный Бердыевым, стоит 126 тысяч евро – судить вам. Но официальный запрос «Торпедо» выдал именно такую сумму, 8 миллионов рублей. «Зенит» перевел ростовчанам зарплату Кокорина за две недели и получил известного новичка. А самое главное – в «Ростове» согласились, что клубу, который остро нуждается в деньгах, подходит предложение в размере 126 тысяч евро и они ничего с этим делать не собирались, хотя вышли в ЛЧ и догадывались, что Новосельцева попробуют выкупить. Независимые источники оценивали контракт Ивана в 5 миллионов евро с учетом лимита. А за Баштуша не умеющий вести дела «Лацио» заплатил в то же время 6.5 миллионов евро. Римляне как маленькие – надо было 126 тысяч евро предложить.
Январь 2017. Цаллагов и Молло – новые экспонаты коллекции
Еще пару лет тому назад бюджет «Крыльев Советов» составлял 1 миллиард рублей. На 2017-й год его урезали до 500 миллионов, то есть примерно 8 миллионов евро остается на календарный год у команды из Самары, чтобы выжить в РФПЛ. Понятно, что если пермский «Амкар» открыто заявляет – от продажи ведущих игроков, вроде Селихова и Джикии, не уйти, поскольку это выбор между жизнью и смертью клуба, то у «Крыльев Советов» та же политика и тот же подход. Дальше можно вспомнить, что один из руководителей «Крыльев Советов» проронил фразы о том, что продажи Цаллагова и Молло удачные, клуб никогда так не продавал игроков.
Но почему тогда говорят о 400 тысячах евро за Ибрагима – молодой, опытный универсал с российским паспортом, и о 500 тысячах за одного из лучших атакующих игроков сезона Молло – голы, передачи, техника? Получается, что или в Самаре не понимают значение понятия «удачный трансфер» - в это верится слабо, у них Ян Колер играл, или стоит обратить внимание на «Сент-Этьен» и его претензии. Бывший клуб Молло рассчитывал на процент от трансфера Йоана в «Зенит», но им дали 250 тысяч евро. Французы считают, что этого мало. По мнению источников «Сент-Этьена», сумма трансфера составила ровно 3.2 миллиона евро. А поскольку им причитается 50 % от сделки, то 1.6 миллиона – веский повод обратиться в ФИФА. «Сент-Этьен» ничего не утверждает, но имеет право обратиться за разъяснениями.
«Зенит» - трансферный гений?
Безусловно, Ватсон. Судя по серии свежих сделок, селекционный отдел клуба продал души Воланду четко в тот момент, когда нависла угроза санкций УЕФА. Теперь даровано право убеждения таких акул трансферного бизнеса, как «Бенфика» и Жорже Мендеш. Да и опытного Бердыева обвели, отдал Новосельцева за копейки по меркам футбола, нашелся пункт в контракте, по которому игрок сборной стоил 8 миллионов рублей. Хотя раньше Домингеса, Бухарова и Семака тот же Бердыев удачно продавал «Зениту». Если сравнивать оценочную рыночную стоимость последних новичков и официальную цену контрактов, то разница составляет почти тридцать миллионов евро в копилку финансового «фэйр-плей». Неплохо, если учесть, что «Зенит» на зарплаты тратит 113 миллионов евро в год согласно официальной оценке УЕФА – на 17-м месте в Европе.
Каждый миллион критически важен, когда выходят на безубыточность. В Англии вот пишут, что «Манчестер Сити» хитро лавирует, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов из-за своих диких покупок без достойных продаж. А «Зенит» по этому поводу вообще штрафовали и персонально вели люди из УЕФА. Как видите, помогло, сразу научился покупать игроков. Выводы каждый может сделать сам, ведь сила совпадений – великая сила. Каждый поклонник российского футбола и персонально «Зенита» заинтересован в разъяснениях от представителей УЕФА. И от ФИФА, куда «Сент-Этьен» планирует обратиться, чтобы увидеть документы. Странно, что дотошные ребята из Цюриха и Ньона, обычно дующие на молоко, не сыграли здесь на опережение. Но поскольку тут прямая связь со спонсором ЛЧ, то «Сент-Этьен» получит ответы, ведь это еще и вопрос репутации.
Надо честное имя «Зенита» защитить. Параллельно хотелось бы выяснить если не с помощью Чеферина, то при участии Инфантино, порядок цифр в других сделках. Наивные греки за Лодыгина получили скромные 800 тысяч евро? Может, только в воображении боссов «Рубина» их клуб заимел миллионы евро за Бухарова, а на деле Александр стоил миллион рублей или? Как видите, пока глупый «Спартак» платит свыше девяти миллионов евро за Селихова, Самедова и Джикию, попутно спасая «Амкар», умный «Зенит» получает Новосельцева, Цаллагова и Молло за миллион с копейками. Суровый лик капитализма, разница в восемь раз за футболистов примерно одного класса. Также «Зенит» впервые в истории шикарно заработал, продав Халка, Гарая и Витселя. Второй год подряд усиливаются за копейки, что поможет в будущем избежать отлучения от еврокубков и позволяет не экономить на бразильцах.
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И это ничуть не радостная новость, а печальная.
Во-первых, Зенит, по сути, показал, что он выше РФС, проводя такие бредовые трансферы, как Новосельцев за 10 миллионов рублей. Что бы сказало руководство АПЛ, если бы Челси сейчас купил, допустим, Агуэро из МС за 5 миллионов евро? Да оно было бы в шоке. А Зенит точно такую же открыто мошенническую игру провел, и Горин пишет: "Молодец, Зенит! Больше махинаций в наш футбол! Ты крут!"
Но это не только унижение РФС, это еще и показатель ущербности непрозрачной структуры наших клубов, когда, по сути, за трансферы вместо клубов деньги получили отдельные люди на отдельные счета. Причем, какие именно люди, зная криминальную банду Меркушина, даже гадать не надо.
У Спартака все прозрачно,а вот в схемах зенита ФИФА,будем надеятся,разберется.Хорошо так разберется,с треском)
Обворовали честных людей и радуются,что коробок ПОЧТИ построили за 10 лет,за 60 ЛЯРДОВ!
РАСФОРМИРОВАТЬ И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ НИКАКИХ))))
ладно бы, важные игроки были, но! кокорин играет на позиции халка, это думаю, вам известно. то есть автоматом стал лавочником, выходил редко. и на кой чёрт нам жирков посреди зимы, при живом и здоровом кришито? забрали бы бесплатно обоих летом, а зимой... ну разве что лавку усилили. но как же трудно поверить, что всего-то 2,5 ляма за них отдали. перед глазами проносится миллер, стрелка зенита, надпись газпром – и вот прямо не хочется верить, что 2,5 ляма, так?)))