От «Уэмбли» до «Энфилда»: английские стадионы в фактах

Футбольная карта «Соккер.ру» теперь может провести вас к английским стадионам, на которых вы всегда мечтали побывать. Поведаем кое-что интересное о них.

«Уэмбли» (Лондон)

Открыт: 19 мая 2007; Вместимость: 90000.

Домашняя команда: сборная Англии.

1. Новый «Уэмбли» является правопреемником, так как открыт на месте легендарного старого стадиона, носившего то же имя и функционировавшего с 1923 года. Старая арена также была известна под названием «Эмпайр Стэдиум» (Имперский стадион).

2. Помимо домашних матчей сборной Англии, «Уэмбли» принимает финал и полуфиналы Кубка Англии, финал Кубка Английской Лиги, матч за Суперкубок Англии, раунды плей-офф футбольной лиги, а также соревнования по регби и другие крупные спортивные мероприятия.

3. Стадион имеет окружность 1 километр.

4. «Уэмбли» принял 7 финалов Кубка/Лиги чемпионов – это рекорд турнира, в том числе два решающих матча были сыграны уже на новом «Уэмбли» (2011 и 2013 годы). И это еще один рекорд: установлен минимальный промежуток между двумя финалами для одного принимающего стадиона.

5. Поле на новом стадионе «Уэмбли» расположено на 4 метра ниже, чем на старом.

«Энфилд» (Ливерпуль)

Открыт: 28 сентября 1884; Вместимость: 54074.

Домашняя команда: «Ливерпуль».

1. Изначально арена была построена для «Эвертона», но когда владелец сооружения и земли под ним Джон Хоулдинг поднял арендную плату со 100 до 250 фунтов в год, клубный комитет возмутился. Произошел раскол, и «ириски» съехали, а предприимчивый экс-президент «Эвертона» основал ФК «Ливерпуль», чтобы стадион не простаивал.

2. Легендарная трибуна «Коп» названа в честь холма в Южной Африке Спион-Коп, за который в январе 1900 года произошло ожесточенное сражение между англичанами и голландскими бурами. «The Kop» - это дань памяти погибшим воинам в той битве.

3. Многие болельщики «Ливерпуля» приписывают культовую песню «You’ll Never Walk Alone» местной бит-группе 60-х годов Gerry & The Pacemakers. На самом деле, мерсисайдские бродяги всего лишь сделали удачный кавер, ставший хитом, а написали песню американцы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II еще в 1945 году. Изначально Роджерс адресовал «You’ll Never Walk Alone» умершему другу, на чьих похоронах и набросал первую версию. Впервые культовая для фанатов «Ливерпуля» песня прозвучала в мюзикле «Карусель».

4. Во время Евро-1996 сборная России провела на «Энфилде» два матча группового этапа – против Италии и Чехии.

5. Рекорд посещаемости «Энфилд Роуд» - 61905 зрителей, установлен в 1958 году на матче между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

«Олд Траффорд» (Манчестер)

Открыт: 19 февраля 1910; Вместимость: 75811.

Домашняя команда: „Манчестер Юнайтед“.

1. „Театр Мечты“ - это прозвище „Олд Траффорд“ широко известно. Так удачно окрестил стадион однажды сэр Бобби Чарльтон, чье имя, в свою очередь, теперь носит Южная трибуна арены.

2. „Стретфорд Энд“ - самая знаменитая трибуна „Олд Траффорд“, побратим ливерпульского „Копа“. Сейчас трибуна носит официальное название „Вест Стренд“, но только не для настоящих фанатов. Два футболиста в истории МЮ носили титул „Король Стретфорда“ - Денис Лоу и Эрик Кантона. Златан, ты следующий?

3. „Олд Траффорд“ принимал матчи ЧМ-1966, Евро-1996, а также финал Лиги чемпионов 2003 года между „Миланом“ и „Ювентусом“.

4. Во время Второй мировой войны „Театр Мечты“ очень серьезно пострадал от немецких бомбардировок. На восстановление арены потребовалось восемь лет из-за дефицита ресурсов в послевоенное время.

5. „Манчестер Юнайтед“ вынашивает планы по увеличению вместимости „Олд Траффорд“ до 95000 мест, но конкретного проекта пока не существует.

„Сент-Джеймс Парк“ (Ньюкасл)

Открыт: 1892; Вместимость: 52339.

Домашняя команда: „Ньюкасл“.

1. Впервые на месте будущего стадиона играли в футбол еще в 1880 году. Это было просто голое торфяное поле. В 1892 году клубы „Ньюкасл Ист Энд“ и „Ньюкасл Вест Энд“ объединились, и „Сент-Джеймс Парк“ стал домом образовавшейся команды.

2. В 1901 году „Сент-Джеймс“ едва не стал местом трагедии. На матче с „Сандерлендом“ толпа, которой не хватило билетов, ринулась на забитую до отказа арену (35000 человек). Деревянная трибуна едва не рухнула под большим весом, но все обошлось: лишь 9 человек получили ранения в давке.

3. Рекордная посещаемость зафиксирована 3 сентября 1930 года на матче с „Челси“, который посетили 68386 человек.

4. В 2009 году „Сент-Джеймс Парк“ получил коммерческое название „Спортс Дайрект Арена“, продержавшееся три года. Это были три года гнева для фанатов „Ньюкасла“.

5. На „Сент-Джеймс Парк“ куча кафе, пабов, ресторанов и прочих заведений для приятного времяпрепровождения, это настоящее сорочье гнездо. Например, частью знаменитой трибуны „Галлоугейт Энд“ является „Бар Алана Ширера“, названный в честь великого бомбардира, кумира „Армии сорок“.

„Вилла Парк“ (Бирмингем)

Открыт: 1897; Вместимость: 42785.

Домашняя команда: «Астон Вилла».

1. «Вилла Парк» называют «стадионом полуфиналов» и «стадионом переигровок» из-за того, что здесь часто проводились матчи Кубка Англии, требующие встречи соперников на нейтральном поле. 55 полуфинальных встреч старейшего футбольного турнира принял стадион в Бирмингеме.

2. «Вилла Парк» спроектирован главным футбольным архитектором Великобритании конца XIX – начала XX века Арчибальдом Литчем. Этот человек, по сути, в одиночку создал главные декорации забавы джентльменов. «Энфилд», «Олд Траффорд», «Уайт Харт Лейн», «Стэмфорд Бридж», «Хиллсборо» и многие другие арены придумал он.

3. Этот стадион стал пристанищем последнего в истории матча Кубка Кубков: в финале 1999 года сошлись «Мальорка» и «Лацио».

4. Рекорд посещаемости установлен в 1946 году: 76588 человек посетили встречу «Астон Виллы» с «Дерби Каунти».

5. «Вилла Парк» - единственный стадион, на котором сборная Англии играла в трех разных столетиях (XIX, XX и XXI века).